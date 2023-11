El sentido mensaje de Antonela Roccuzzo para su hijo Thiago Messi el día de su cumpleaños

El saludo de cumpleaños de Antonela Roccuzzo a Thiago Messi. (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

La vida de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo cambió por completo hace más de una década: el 2 de noviembre del 2012 la pareja tuvo su primer hijo, Thiago. En un nuevo aniversario de una de las noticias más bonitas que tuvieron los rosarinos, Antonela utilizó sus redes sociales para expresar todo su amor para el mayor de sus hijos que cumple 11 años.

Te puede interesar: Así fue la revolucionaria llegada de Lionel Messi a la gala del Balón de Oro: los looks de Mateo y Ciro y el gesto de Djokovic

“Feliz Cumple Thiagui. Para siempre vas a ser mi bebé”, escribió Anto en un posteo junto con dos fotos del jovencito posando con la remera del Inter Miami, club al que se sumaron junto con sus hermanos en las últimas semanas tras el fichaje de su padre para esa franquicia de la MLS.

“Crack, feliz cumple”, fue uno de los mensajes que más se destacó, firmado por Jorge Messi, su abuelo. “Thiagui feliz cumple”, se sumó Camila Galante, la pareja del mediocampista de la selección Leandro Paredes. Entre los “me gusta” del posteo aparecieron los de su padre Lionel Messi, el juvenil de la Sub 20 Nicolás Paz, la Leona Agustina Albertario o el entrenador del Barcelona Xavi Hernández.

Te puede interesar: Lionel Messi fue a ver jugar a su hijo Thiago y revolucionó un club de fútbol infantil: un detalle en las fotos causó furor

“El más bueno y el más guapo. Feliz cumpleaños para ti Thiagui, te queremos tanto”, escribió también Daniella Semaan, pareja del futbolista Cesc Fábregas y una de las amigas más cercanas de Anto. “Feliz cumple Thiagui! Te queremos mucho! Que seas muy muy feliz”, firmó Sofía Balbi, la compañera del goleador Luis Suárez y una de las que más conoce a la familia Messi. “Más lindo y bueno!! Te queremos Thiagui”, se sumó Elena Galera, esposa de Sergio Busquets y otra de las integrantes del círculo íntimo de Roccuzzo.

Otra de las fotos que eligió Antonela para saludar a su hijo (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

En una reciente entrevista con el humorista Migue Granados, el capitán de la selección argentina habló sobre la crianza de sus hijos y la personalidad de ellos: ”Thiago fue al que más le inculcamos de chico, como es el mas grande. Los hermanos fueron siguiendo la línea suya. No tengo ese problema (de que quieran tener todo). La tienen claro en ese sentido. Mucho tiene que ver Thiago, por como es él. Thiago no quiere saber nada con ser “hijo de Messi”, no le gusta. Tenían el primer partido y Thiago no te mira para afuera. Entra Mateo y te mira, te saluda, aplaude, hace una jugada y te mira. Son diferentes personalidades. El otro chiquito es terrible pero se está definiendo, tiene 5 años”, explicó sobre las diferencias entre ellos.

Te puede interesar: Aceleración, gambeta y remate: la jugada de Thiago Messi que se convirtió en viral e hizo recordar a su papá en la Academia del Inter Miami

“Thiago le cuesta mucho más hablar, sí que con Antonela tiene más confianza para contarle las cosas. Mateo lo tenés que parar porque te cuenta todo, no para y habla. Ciro es mas reservado también, cuenta pero no de él, habla de los demás”, agregó.

Tras el nacimiento de Thiago (11 años), llegaron Mateo (8) y Ciro (5), aunque no descartan que pueda sumarse un integrante más a la familia: “Nos gustaría tener un bebé de nuevo. No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena”.

En aquella ocasión, el futbolista de 36 años también dejó muchas palabras elogiosas para su compañera de vida: “Antonela es buena madre, la admiro a full. Ella pasa las 24 horas con ellos, nosotros estamos afuera mucho tiempo. Viajes, partidos, Selección, pretemporada, a veces nos vamos un mes, un mes y medio y ella está todo el día. Yo he pasado todo el día con los tres y te la regalo...”.

En los últimos días, los tres niños quedaron también en el centro de la escena durante la gala del Balón de Oro. Leo subió a levantar su octavo trofeo de esas características (cuando nació Thiago recién había ganado el cuarto) y sobre el final de su discurso los niños subieron a acompañarlo.