El póster que publicó Ferrari para anunciar el GP de Brasil de Fórmula 1 y que debió borrar tras una polémica

A días del inicio de las primeras sesiones de pruebas de cara al penúltimo Gran Premio de la Fórmula 1 que se llevará a cabo en Brasil, se produjo una polémica dentro del mundo motor después de lo que fue el último posteo que realizó la escudería Ferrari en sus redes sociales.

Según informaron los medios O’Globo y UOL, a través de la agencia de noticias ANSA, el equipo italiano se vio obligado a borrar una publicación de sus cuentas oficiales tras recibir múltiples críticas por la imagen creada por el artista gráfico Michele Pasta con la que representó el futuro arribo del Cavallino Rampante al circuito de Interlagos.

En el póster promocional en cuestión se apreciaba el SF-23 con el número 16 de Charles Leclerc subiendo por encima de un árbol ubicado en un bosque con un río de fondo. Un paisaje que los fanáticos identificaron como el Amazonas.

En una captura que tomó un usuario antes de que Ferrari borrara el posteo, y que compartió en su cuenta de Twitter personal, se pudo ver la imagen y el texto que la acompañaba: “Lugares de interés en San Pablo. ¿Quién está listo para el último Sprint del año?”.

“En el siglo XVIII todavía era así, hoy sólo queda un edificio”, bromeó un usuario al ver la publicación. “Brasil no es sólo una selva”, afirmó otro, mientras que un tercero ironizó: “Me gusta cómo ven a San Pablo, era todo bosques y ríos… probablemente en la época de los dinosaurios”.

“Va más allá de lo ridículo”, señaló otro internauta, haciendo alusión a la deforestación que se produjo en el Amazonas. Algunos compartieron imágenes aéreas de cómo se encuentra actualmente esa zona para mostrar cómo se encuentra actualmente.

Cabe destacar que la deforestación en el Amazonas provoca el calentamiento de superficies terrestres hasta a 100 kilómetros de distancia, según un estudio en Proceedings of the National Academy of Sciences. Se sabe que cuando se talan los bosques tropicales, el clima en las inmediaciones se calienta y, a raíz de ello, los investigadores querían saber si la desertifiación estaba provocando un calentamiento del clima más lejano.

“El mundo se está calentando como consecuencia del cambio climático. Es importante que sepamos cómo contribuye la deforestación del ecosistema amazónico al calentamiento del clima”, advirtió recientemente el doctor Edward Butt, director de la investigación.

En lo que respecta al evento automotor, que comenzará este viernes y concluirá el domingo, será el antepenúltimo Gran Premio del campeonato, el cual el holandés Max Vestappen resolvió matemáticamente hace casi un mes al consagrarse en el Circuito Internacional de Lusail de Qatar.

Verstappen va por su victoria 17 en la temporada (Efe)

Este fin de semana, en tanto, podrá seguir mejorando sus propios récords en el circuito paulista de Interlagos, sede del GP de Brasil. “Brasil es la última de las tres carreras en tres fines de semana y el último sprint de la temporada. Llegando de una buena carrera en México somos optimistas con miras a este próximo fin de semana, pero tenemos que permanecer centrados”, reconoció en la previa.

“Es una locura haber logrado 16 victorias en lo que va de temporada; después de la campaña pasada no pensaba que pudiera repetir las quince, así que esto sólo demuestra el asombroso año que estamos teniendo. Ahora nos centramos en ir a por la victoria 17″, sentenció Mad Max.