Lula da Silva elogió a Lionel Messi tras el Balón de Oro y criticó a los futbolistas de su país: “¿Hace cuántos años que Brasil no tiene un ídolo de verdad?”

Lula Da Silva elogió a Lionel Messi luego de conseguir su octavo Balón de Oro

El impacto mundial que tuvo el octavo Balón de Oro de Lionel Messi se reflejó en todos los rincones del planeta. Entre las reacciones que aparecieron en Brasil, clásico rival continental en el fútbol, resaltaron las declaraciones del presidente del país Luiz Inácio Lula da Silva en un podcast donde elogió la trayectoria del astro argentino y además aprovechó para criticar a las últimas generaciones de futbolistas de la Verdeamarela por no lograr conectar con el pueblo como sí lo consiguió La Pulga a través de su combinado nacional.

“No es posible que Messi no sirva de ejemplo a otros jugadores brasileños que con 36 años de edad fue campeón del mundo. Ganó el año pasado, ganó este año otra vez jugando en Estados Unidos, el Balón de Oro. Messi debería ser una inspiración para esos jugadores que aparecen en la televisión, que la gente piensa que será un crack y que poco después desaparece”, planteó Lula en la transmisión semanal que realiza en sus redes sociales.

Y añadió sobre la diferencia entre Lionel y algunas estrellas de Brasil: “Poco después desaparece porque capaz no tiene el talento, no tiene estructura psicológica para crecer. Aparecen pintados de oro y de la nada, desaparecen. Aparece un niño de 17 años que al poco tiempo es vendido. La gente no consigue conectar. ¿Hace cuántos años que Brasil no tiene un ídolo de verdad?”. Vale recordar que es de público conocimiento la pasión del presidente con el fútbol, con un fanatismo marcado por el Corinthians.

“Esto es para meter en la cabeza de nuestros jóvenes. Cualquiera que quiera ganar el Balón de Oro tiene que ser profesional, tiene que tener entrega. No va con la fiesta, con una noche de fiesta. Ser profesional es dedicarse, ser ídolo, ser ejemplo. Si no eres un ejemplo, no sirves para mucho”, reflexionó.

El tweet de Lula para intentar concientizar a los jugadores de Brasil

Da Silva destacó el profesionalismo del astro argentino y su dedicación incluso jugando actualmente en la MLS, considerada una liga menos competitiva, al citar atributos que, en su opinión, al parecer le están faltando a las revelaciones brasileñas que desaparecen tan rápido como son descubiertas. “Messi debería servir de ejemplo a los jugadores brasileños. El chico de 36 años, campeón del mundo, con el Balón de oro y todo. Messi necesita ser una inspiración de dedicación para estos niños. Quien quiera ganar el Balón de Oro tiene que dedicarse, tiene que ser profesional. No va con la fiesta, no va con la noche de fiesta”, afirmó en Twitter en referencia a algunos futbolistas brasileños pero sin citar a ninguno.

De acuerdo con el mandatario, a las revelaciones brasileñas transferidas a Europa desde muy jóvenes tal vez les falta estructura psicológica o les sobra vanidad para mantenerse competitivos. “Hace 22 años que no ganamos nada y de la forma como estamos, si no tomamos conciencia de que tenemos que mejorar y ser más serios y responsables, vamos a pasar mucho más tiempo sin ganar”, concluyó en referencia al Mundial de Corea-Japón 2002, última consagración de Brasil en la máxima cita del fútbol. Este año, sólo Vinicius Jr. apareció en la lista de los 30 nominados al Balón de Oro y Kaká, en 2007, fue el último en quedarse con el trofeo tan preciado en este deporte.