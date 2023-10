De la promesa a Ibai Llanos a la verdad de su lesión ante Croacia en el Mundial: el paso por la alfombra roja de Dibu Martínez del Balón de Oro

La promesa que Dibu le hizo a Ibai Llanos en stream

Después de conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2022 con la selección argentino en Qatar, Emiliano Dibu Martínez ha tenido un 2023 inolvidable: este lunes se llevó el premio Lev Yashin al Mejor Arquero en la 67° edición de la entrega del Balón de Oro, el mismo reconocimiento que había obtenido en la entrega de los Premios The Best de la FIFA 2022 que se entregaron el pasado 27 de febrero. Dos galardones que lo colocan en la cima del fútbol mundial.

En la previa a la ceremonia del Balón de Oro, más precisamente en la alfombra roja desplegada en el Théâtre du Châtelet de París para recibir a las grandes estrellas del deporte más popular del planeta, Dibu Martínez atendió a varios medios de comunicación y tuvo una divertido diálogo con el famoso streamer Ibai Llanos, quien estaba transmitiendo el evento en vivo en su canal de Twitch.

Ibai aprovechó algunos minutos para charlar con el arquero argentino y sobre el cierre de su diálogo le preguntó si pensaba que iba a ganar el reconocimiento al mejor en su puesto. “No sé, ojalá, Dios quiera. Si lo llego a ganar, te prometo que algún día juego en la Kings League con vos”, prometió Dibu, sin saber que el galardón finalmente quedaría en sus manos.

Será cuestión de tiempo para ver si la liga creada por Ibai Llanos y Gerard Piqué sigue vigente en unos años, cuando el arquero marplatense deje de jugar en la élite y pueda emular a colegas como Chicharito Hernández, Joan Capdevila, Walter Erviti, Augusto Fernández, Walter Montillo y Ronaldinho, entre otros que estuvieron en dicho campeonato.

Dibu contó su historia de superación en el Balón de Oro

Una vez consumada la gala, tras ver a Lionel Messi conquistar su octavo Balón de Oro y con el premio Lev Yashin en sus manos, Dibu Martínez volvió a presentarse ante los micrófonos de la prensa y se tomó unos minutos para hablar de su historia de superación. “Uno no nace con cuna de oro, venimos de abajo, somos una familia trabajadora y hoy en día estar en lo más alto es solamente un mimo a la carrera. Nosotros somos de ir por más”, comentó Emiliano a TNT Sports.

Al ser consultado sobre los días más difíciles de su etapa en Independiente, cuando era un adolescente que soñaba con ser profesional, Dibu contó que ya buscaba evolucionar cada día: “Hay veces que no podía saltar una valla que los jugadores de primera saltaban, y yo a los 13 años no la podía saltar, me iba del entrenamiento llorando y con bronca porque no podía. Después cuando iba a la pensión trataba de saltarla a la tarde. Siempre fui de superarme, de querer ser mejor, nunca bajé los brazos y lo logré”

Acompañado por su padre, Alberto Beto Martínez, el guardameta de 31 años que se hizo profesional en el Arsenal FC y actualmente milita en el Aston Villa habló sobre la anécdota que reveló Gerónimo Rulli sobre su lesión ante Croacia en las semifinales del Mundial.

“Yo solo tuve una lesión muscular en mi carrera que fue en el recto y cuando jugamos con Croacia, a los 5 minutos, di un pase largo y sentí como se me habría esa parte. No pude hacer más la entrada en calor, me fui adentro y le pedí por favor al doctor que me diga que no era el recto. Y al final era un tensor, me hicieron una ‘pichicata’ y pude jugar. Pero le dije a Gero (Rulli) que se prepare”, reveló Dibu.

Por último, cuando le consultaron por la selección argentina y los objetivos que tiene por delante, Emiliano Dibu Martínez expresó el cariño que tienen por sus compañeros y la ambición de volver a ganar todos los trofeos más importantes: “Me hubiera gustado que estén todos porque la verdad que fue un trabajo de equipo. Pero sé que nos están mirando y nos van a escribir después. Es un grupo espectacular gracias a Dios, si no hubiera sido por ellos hoy no tenía ni chance. Recién tengo 35 partidos en la Selección y quiero lograr muchísimas cosas. Ser campeón de América y del mundo de vuelta. Vamos por la Copa América”.