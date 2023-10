El Kun Agüero dio su veredicto de cara a la final Boca-Fluminense por la Copa Libertadores

El Kun Agüero analizó la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense

Te puede interesar: La impactante cifra que podrían embolsar Boca Juniors y Fuminense si ganan la Copa Libertadores: cuánto dinero lleva acumulado cada uno

Tras la consagración de Liga de Quito por penales ante Fortaleza en la Copa Sudamericana, ahora todos los cañones apuntan a lo que sucederá el sábado 4 de noviembre en el mítico Maracaná, escenario que pondrá cara a cara a Fluminense y Boca Juniors por la final de la ansiada Copa Libertadores, el máximo certamen sudamericano.

El que se animó a analizar el presente de ambos equipos y dar un vaticinio en la previa al trascendental compromiso fue Sergio Kun Agüero durante una transmisión de Star+. Todo surgió ante la consulta del también ex futbolista Marcelo Espina sobre si había visto algún partido del elenco brasileño. “Lo vi a Fluminense. Yo creo que Boca está… por los jugadores y equipo que tiene, que llegó a la final jugando normal, porque no es que jugó ‘wow’, pero tiene un mérito Boca que los otros equipos no lo han tenido: Defensivamente son fuertes. Chiquito está muy bien”, comenzó su análisis.

Te puede interesar: La pelea entre dos jugadores de Fluminense a días de la final de la Copa Libertadores contra Boca

“Muchos pueden decir que ganó todos por penales, pero está en la final. ¿Por qué los otros equipos no fueron a penales y ganaron? Boca, para mí, está mucho mejor parado digamos, por como viene jugando”, soltó sin rodeos el ex Manchester City, Atlético de Madrid y Barcelona. Y luego, añadió: “Salvo que ahora Boca quiera hacer todo lo contrario, y sería otra cosa. Pero si juega de la misma manera que está jugando tiene muchas chances”. No obstante, advirtió: “Fluminense también tiene un buen equipo”.

Luego de quedarse con el primer puesto del Grupo F (compartió zona con Deportivo Pereira de Colombia, Colo Colo de Chile y Monagas de Venezuela), dejó en el camino a Nacional de Uruguay, Racing Club y Palmeiras igualando todos sus juegos e imponiéndose en la tanda de penales. Los brasileños, por su parte, se adjudicaron el Grupo D (enfrentaron a River Plate, Sporting Cristal de Perú y The Strongest de Bolivia) y luego eliminaron a Argentinos Juniors, Olimpia de Paraguay e Inter de Porto Alegre de Brasil.

Te puede interesar: Denuncian robos y golpes a hinchas de Boca Juniors en Brasil: “Vinieron a rompernos la cabeza”

“Lo comenté con el Goiás. De mitad de cancha para atrás es un equipo y de mitad de cancha para adelante es otro. Para atrás es frágil, pero para arriba es peligroso. Pero bueno, es una final”, exclamó Espina.

El elogio del Kun Agüero para el Colo Barco

Durante la transmisión, el hombre surgido de la cantera de Independiente también volvió a elogiar públicamente a Valentín Barco, la joven figura del Xeneize. “Es un jugadorazo, muy completo. Creo que el Colo Barco después de esta final, pase lo que pase, ganando o perdiendo Boca, creo que tiene muchas chances de que salga. Porque es un jugador imposible de retener en Argentina, y la verdad que es un pibe que ya puede tener un gran progreso en Europa. También le va a servir a la Argentina, porque no es lo mismo ganar experiencia en Europa. Si puede seguir un año más tampoco está mal, porque es joven; pero cuando los equipos hacen la oferta es muy difícil para los equipos argentinos decir que no”, esbozó.