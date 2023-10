Lo operaron del riñón hace dos meses, ganó la medalla de plata para Argentina en los Juegos Panamericanos y se emocionó al contar su proeza

La emoción de Franco Ivo Cassini al recordar su operación de riñón

Argentina tuvo una nueva jornada con muchos representantes en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y una de las historias del día se la llevó Franco Ivo Cassini, ganador de la medalla plateada en la prueba de 10 kilómetros de Aguas Abiertas. El marplatense quedó dos décimas detrás del estadounidense Brennan Gravley y se tomó revancha del sexto puesto que cosechó en Lima 2019. Emocionado luego del impresionante logro, relató en primera persona el problema que tuvo (y superó) antes del evento.

Con lágrimas en los ojos, el nadador tomó la palabra. “No sé si voy a poder hablar, estoy muy emocionado. El camino hasta acá fue muy difícil. La revancha desde Lima hasta acá para conseguir esto fue muy difícil. Hace ocho semanas me operaron del riñón derecho, estuve diez días parado sin poder nadar, me intervinieron dos veces. Tan sólo ocho semanas antes me preguntaba por qué me pasaba eso. Y si me iba a poder tomar revancha después de tanto sacrificio. Se pudo y logré un objetivo que soñé toda mi vida”, explicó en charla con TyC Sports.

Y añadió al respecto de la prueba en cuestión: “Me sentí muy bien. Me sentí mal hasta la tercer vuelta, ahí me sentí bien y me concentré en poner todo lo que tenía. Me acomodé adelante y en las últimas dos vueltas me sentí sobrado estando adelante. Se cerró muy fuerte, el de Estados Unidos un poquito más que yo. Súper contento porque pude dejar todo”.

El infartante final en el que Franco Ivo Cassini logró la medalla de plata en Aguas Abiertas

Gonzalo Bonadeo intervino en la entrevista y le pidió que de más detalles al respecto de la operación. “Fue algo totalmente inesperado. Terminaba un lunes, cuando volví del Mundial de Japón, después de un excelente entrenamiento. Cuando fui a hacer pis literalmente estaba orinando vino tinto. Casi me desmayo del susto. Automáticamente acudí al personal médico, me hicieron la intervención y pude retomar la actividad. Por suerte todo salió muy bien, menos la primer semana. En la preparación en Cochabamba me sentí muy bien y por suerte se pudo reflejar”, agregó Franco.

“Quiero saludar más que nada a mis amigos, compañeros del club Kimberley y a mi familia que son los que siempre están ahí. Mi saludo principal va para ellos”, concluyó el nadador nuevamente emocionado e intentando retener las lágrimas. Cabe destacar que a lo largo de la jornada del domingo, Julia Riera ganó la presea de bronce al vencer a la canadiense Rebecca Marino y Eduardo Sepúlveda consiguió la medalla de plata en Ciclismo en Ruta.