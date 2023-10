Tras ser descalificado, Hamilton estalló contra la Fórmula 1 y denunció: “Muchos coches no habrían sido legales”

Lewis Hamilton apuntó contra la FIA (Reuters)

Lewis Hamilton, estrella de Mercedes, y Charles Leclerc, de Ferrari, fueron descalificados del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 que se disputó este domingo en Austin, después de que sus coches no pasaran las inspecciones posteriores a la carrera. El ex campeón del mundo había terminado segundo, por detrás de Max Verstappen (Red Bull), mientras que el monagesco fue sexto. Esto motivo al piloto británico a disparar contra la FIA, organismo que rige a la máxima categoría del deporte automotor.

En diálogo con el sitio español AS, luego de que se conociera la noticia, Lewis se manifestó muy molesto por cómo se lleva adelante el análisis de los monoplazas en la F1: “He escuchado de varias fuentes que muchos otros coches no habrían sido legales, pero no los revisaron. Así que… Estoy en la F1 desde hace 16 años, ha habido muchas ocasiones en los que algunos se han escapado por unas u otras cosas”.

Hamilton, quien supo ser siete veces campeón de la categoría, sostuvo que esto debe cambiar para que el deporte sea más justo: “La estructura debería ser más justa para asegurarnos de quién lo ha hecho bien y quién no. He corrido también en Austin, la pista más bacheada que hay, quizás una solución sencilla sería que nos permitieran cambiar los suelos, sobre todo cuando no podemos tocar el coche desde el viernes”.

Es que hace tiempo la FIA ha dejado de revisar por completo a todos los autos, en lugar de eso, ahora que realiza controles aleatorios de piezas a los vehículos. Por lo tanto, el azar puede beneficiar a algunos equipos. En este caso, los perjudicados fueron Leclerc y Hamilton, pero el británico está convencido de que si hubiesen analizado a todos, hubiese habido más descalificaciones.

¿Cómo eligen las autoridades a los autos para verificar? Los comisarios deportivos seleccionan al azar los monoplazas. El alemán Jo Bauer es el delegado técnico de la FIA en los Grandes Premios y tiene la responsabilidad junto a un equipo de comisarios técnicos. El criterio empleado es mediante un análisis que hace durante la carrera y en caso de que vean algún rendimiento llamativo, movimiento extraño, o la pérdida de alguna pieza aerodinámica o cualquier otro elemento que les llame la atención. En las verificaciones técnicas también se analizan otros elementos como muestras de combustible, de aceite del motor, el volante, el peso, la MGU-K (transforma la energía del frenado en energía eléctrica), la MGU-K (aprovecha los gases del motor para generar energía eléctrica), baterías, frenos, medidas de los alerones y flaps (aditamentos aerodinámicos) y software, entre otros.

Con respecto a la carrera, el corredor de Mercedes se lamentó por el segundo puesto, ya que según su mirada estuvo cerca del triunfo: “Sinceramente, si hubiéramos acertado con la estrategia creo que realmente habría estado en condiciones de ganar. No importa, porque luego pasó lo que pasó. Pero estoy bien, han pasado un par de años y he disfrutado del proceso para volver a recuperar esta posición. También en estas carreras nos estamos acercando porque ellos no desarrollan el coche, era lógico que en algún momento les alcanzásemos. Ahora lo importante es que nos aseguremos de que no empezamos la próxima temporada otra vez a 1.5 segundos”.

La descalificación de Hamilton se produjo tras una audiencia que tuvo lugar aproximadamente cuatro horas después de que Verstappen, quien se convirtió en tricampeón mundial hace quince días en Qatar, se alzó con la victoria en la carrera del domingo. La FIA dijo en un comunicado que ambos equipos reconocieron los hallazgos del informe de inspección y que las irregularidades se debían probablemente a los baches de la pista y el corto período de tiempo entre la carrera del domingo después de la carrera sprint del sábado.