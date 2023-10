Juegos Panamericanos, día 10: el triunfo de Los Leones y la histórica clasificación del básquet femenino a semifinales

Los Leones aplastaron a México en el debut (Foto de Felipe PoGa/Santiago 2023 v’a Photosport)

El décimo día de los Juegos Panamericanos llegó con gran entusiasmo para la delegación argentina. Es que el seleccionado de hockey masculino logró una sólida victoria 3-1 ante Chile para cosechar su segundo triunfo en el Grupo A. Un resultado que lo acerca a la siguiente instancia en busca de un lugar en el podio. Tras un debut aplastante sobre México (10-1), Los Leones expusieron su jerarquía ante el combinado local.

Además, el básquet femenino cerró su zona con un agónico triunfo 77-75 ante Puerto Rico para acceder a las semifinales de esta cita por primera vez en su historia. Camila Suárez fue la gran figura del elenco nacional con 22 puntos. Por detrás, Candela Gentinetta y María Jourdheuil acumularon 13 unidades. Además, Suárez y Jourdheuil capturaron 6 y 7 rebotes, respectivamente. También hubo actividad individual en canotaje, ecuestre, surf, tiro y pentatlón moderno.

Ayer, el equipo femenino de racquetball, integrado por María José Vargas y Natalia Méndez obtuvieron la medalla de plata, al perder en la final 2 a 1 ante el conjunto mexicano compuesto Monserrat Mejía, Alexandra Herrera y Paola Langorio, que se quedó con el oro.

“No tengo consuelo, se me niega esa medalla dorada que la vengo buscando hace mucho tiempo. Soy alérgica al oro. Estoy un poco frustrada con las plateadas. Merecía la dorada. Pienso que juego igual que todas, depende el día. Tengo el talento, no sé por qué no se me da en la última. Ojalá pueda seguir jugando”, declaró Vargas en diálogo con TyC Sports. De todos modos, Vargas, quien al igual que Méndez nació en Bolivia pero están nacionalizadas argentinas, cerró una gran actuación y logró en Chile cuatro medallas: tres de plata y una de bronce.

Hasta el momento, Argentina logró 20 medallas en su incursión por el otro lado de la Cordillera: 2 de oro, 10 de plata y 8 de bronce.

LA AGENDA DE LOS DEPORTISTAS ARGENTINOS

Básquet

Argentina 77-75 Puerto Rico (Grupo A) -Argentina avanzó a semifinales por primera vez en su historia-

Canotaje Slalom

Kayak Cross K1 - Hombres- Matías Contreras finalizó en la octava posición

Kayak Cross K1 - Mujeres- María Luz Cassini finalizó sexta y Nadia Riquelme no pudo completar la prueba.

Ecuestre Adiestramiento

Equipos - CCI 4* Test B - Argentina compartió el sexto lugar junto a Chile con una puntuación de 129.5

Individual - CCI 4* Test B - Juan Carlos Candisano terminó 18° con una puntuación de 39.1; Juan Benítez Gallardo, 25° con 45.1; Javier Rawson, 27° con 45.3; Luciano Brunello, 28° con 46.1

Hockey sobre césped

Los Leones 3-1 Chile (Grupo Preliminar A)

Pentatlón moderno

Sergio Villamayor y Franco Serrano finalizaron en el décimo puesto en la ronda de clasificación de esgrima.

Surf

Lucia Cosoleto se impuso ante la brasileña Alina Adisaka y luego contra la ecuatoriana Xiomara Bowen. En la Ronda 4 del Repechaje cayó ante la peruana Vania Torres.

Tiro

Rifle 3 x 20 Masculino - ALexis Eberhardt finalizó quinto en la final.

Pistola de aire equipo mixto - Laura Ramos y Juan Manuel Fragueiro finalizaron quintos y quedaron a un paso de pujar por las medallas.

Trap Masculino- Fernando Vidal y Francisco Cisneros finalizaron en el octavo lugar de la clasificatoria con una puntuación de 68 y no accedieron a la final.

Ciclismo:

Keirin - en la Ronda 1 de Clasificación, Lucas Vilar quedó en cuarta posición y no pudo alcanzar la final por las medallas. Irá en búsqueda del séptimo puesto (18.58)

Final femenina Madison - Argentina finalizó quinta y no logró medalla. Este torneo suma puntos en el ranking olímpico para clasificar a París 2024.

Final masculina Madison - Argentina quedó descalificada

Tenis:

Singles Masculino - Facundo Díaz Acosta venció 6-3, 6-7 (5) y 6-1 al mexicano Ernesto Escobedo y accedió a las semifinales.

Singles Femenino - cuartos de final: Lourdes Carle se impuso por 7-6 u 6-1 ante la brasileña Carolina Meligeni

Singles Femenino - cuartos de final: Julia Riera venció por 6-4 y 6-2 a la venezolana Vanesa Suárez

Dobles Femenino - Semifinal - Lourdes Carle y Julia Riera perdieron 6-7 (5), 6-2 y 5-10 ante las colombianas María Fernanda Herazo y María Paulina Pérez.

No antes de las 19 - Singles Masculino - cuartos de final: Facundo Bagnis enfrentará al brasileño Thiago Monteiro

No antes de las 19.30 - Dobles Mixto - semifinal: Martina Capurro y Facundo Díaz Acosta enfrentarán a los brasileños Luisa Stefani y Marcelo Demoliner

Beach vóley:

Los hermanos Nicolás y Tomás Capogrosso decidieron no presentarse a jugar el partido por el séptimo puesto ante los ecuatorianos Dany León Nieves/Marcos Tenorio Angulo

Partido por la medalla de bronce - Ana María Gallay y Fernanda Pereyra perdieron 2-0 ante las norteamericanas Corinne Quiggle y Sarah Murphy.