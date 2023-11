El boletín de calificaciones de Los Pumas en el emotivo triunfo sobre Gales en el Mundial de rugby

Resumen - Mundial de Rugby - 14 - 10

1- Gallo, Thomas (6): Mucho mejor que en los otros partidos, más metido para llevar al equipo adelante. Duró sólo 20 minutos ese arranque hasta que el equipo empezó a sentir la presión del partido. Cuando volvió, puso todo el cuerpo para intentar la reacción y cumplió.

2- Montoya, Julián (9): Una de las figuras, el capitán fue el líder que se necesitaba. Buen trabajo: muy metido en el juego desde el inicio. Con el marcador 10-0 abajo se dio cuenta que tenía que hacer algo y fue como un toro para adelante. Importante en la reacción general para mostrar el camino. Partidazo del dos.

3- Gómez Kodela, Francisco (6): También estuvo mucho más activo en el arranque del partido. Después se desdibujó en el bache del primer tiempo, pero volvió a aparecer sobre el final de la etapa. Fue muy importante en el segundo tiempo cuando Los Pumas pasaron al frente y para tacklear por donde aparecía un galés.

4- Petti, Guido (7): Entró poco en juego en la primera parte del encuentro. No hubo line-out en ese lapso, pero cuando fueron las primeras formaciones respondió cuando lo llamaron. En el segundo tiempo empezó a ser clave en la reacción de Los Pumas. Buen partido de Guido.

5- Lavanini, Tomás (6): Bien en general, metiéndose en la defensa rival en los primeros intentos ofensivos. A veces se aísla, pero es muy importante por el desorden que genera en la defensa rival. Debe cuidarse con las reacciones, en general tuvo un partido aceptable hasta que salió por Alemanno.

6- González, Juan Martín (7): No apareció tanto en los 20 minutos iniciales. Después se metió en el contagio general que propusieron los forwards para ponerse a tiro y cerrar la etapa 10-6 abajo. Metió una tremenda pesca en el segundo tiempo para generar un penal desde mitad de cancha. Mejoró el mendocino, apareció cuando más se lo necesitaba.

7- Kremer, Marcos (8): Otra de las grandes figuras del equipo. En el arranque no entró tanto en juego porque la pelota la tuvo casi siempre la Argentina. Después le tocó hacer lo que mejor hace, defender. En la reacción del final de primer tiempo fue muchas veces a romper el cerco visitante. Una fiera sobre el final para sostener el resultado. Gran partido del entrerriano.

Marcos Kremer, uno de los más destacados (Foto: Reuters/Benoit Tessier)

8- Isa, Facundo (7): Excelente primera etapa de Facu, especialmente en el comienzo. Fue el que inició la mayoría de los avances, otro buen partido del santiagueño. Fue toda garra y corazón para meterse en las 22 de Gales. Salió en el segundo tiempo pero fue muy importante para generar confianza.

9- Cubelli, Tomás (6): Buena dinámica le dio en el arranque al equipo. Estuvo muy metido en el partido, pero a veces parece que no cuenta con tantas opciones para decidir. No la tiene fácil Cubo, pero juega con la experiencia para, en ocasiones, optar por la pelota a cargar. Aprobó en su retorno el medio scrum.

10- Carreras, Santiago (6): Alterna como siempre buenas y malas en las decisiones, pero esta vez fue de menor a mayor y en el momento que el equipo lo necesitaba, cumplió con el pie. Despejó al touch con eficiencia la primera ejecución de Gales. De aire estuvo impecable en el primer cuarto de hora y sobre el final fue importante para achicar el marcador. Ganó confianza y utilizó bien el pie con el paso de los minutos.

11- Carreras, Mateo (7): El juego no llegó por su lado para atacar. Por otro parte, muchas de las ofensivas llegaron por su sector, en general, para hacerle el dos a uno. Empezó a meter presión cuando había que levantar el partido. Rinde casi siempre desde dónde le toque, otra buena actuación del tucumano.

12- Chocobares, Santiago (5): Empezó a ser el primer portador a las salidas del scrum. Lamentablemente no pudo ganar tantos metros en el tiempo que le tocó jugar. Y en defensa no tuvo la solidez habitual, erró el tackle del try de Biggar. Se fue a los 27 minutos con un golpe en la cabeza.

13- Cinti, Lucio (6): Despejó dos pelotas adentro del campo Gales, tal vez por una estrategia planificada del staff. En la primera de aire le ganó el duelo a Biggar. El try lamentablemente llegó por el centro de la defensa, dónde hubo problemas porque Gales trabajó bien en ataque y generó superioridad numérica. Pero respondió defensivamente en el segundo tiempo, lo mejor de Los Pumas en el Mundial.

14- Boffelli, Emiliano (8): Terminó en gran nivel, con los penales que pusieron en partido a Los Pumas. De aire respondió bien en la salida del inicio de Gales. A los 6m tuvo la primera chance y desvió un penal factible que era importante por el momento que tenían Los Pumas. Se hizo fuerte en las pelotas a cargar en defensa y sobre todo acertó los penales decisivos para pasar al frete 12-10. Otra buena actuación del rosarino.

15- Mallía, Juan Cruz (6): Termina mejor en el balance genral por todo lo que hizo en el segundo tiempo. Todavía no logra la regularidad necesaria, porque a veces no le salen las cosas como él las piensa. Un pase muy sobre el piso a Boffelli generó la pérdida de la posesión y de allí vino el try de Biggar. Pero se recuperó y fue muy importante para el triunfo.

LOS QUE INGRESARON

Agustín Creevy entró y fue fundamental (Foto: Reuters/Benoit Tessier)

16- Creevy, Agustín (7): Con Montoya muy golpeado ingresó con más tiempo que en otros cotejos. Lanzó el line y se metió con el maul que terminó con el try de Joel Sclavi. Y también se dio el lujo de pescar una pelota clave para derrumbar a Gales.

17- Sclavi, Joel (7): Ingresó para hacer el try que le dio la confianza a Los Pumas para pensar en ganar el partido. Firme en el scrum fue un gran ingreso del marplatense en los minutos que le tocó jugar.

18- Bello, Eduardo (6): Entró y cometió un penal tonto que le devolvió la posesión a gales. De ahí vino el try de Tomos Williams para ponerse al frente 17-12. Después aportó tackle y sacrificio y buna formación en el scrum.

19- Alemanno, Matías (6): Ingresó por Lavanini en un gran momento del equipo, pero lamentablemente ahí llegó el segundo try galés. Después fue como todos, ir para adelante hasta pasar al frente y después tacklear y tacklear. Buen ingreso del cordobés, un jugador que salgan o no las cosas, siempre rinde.

20- Bruni, Rodrigo (7): Bien el tandilense desde el banco, por generar inercia en los avances y poner al equipo al frente. Gran trabajo del forwards, clave en los avances previos al try de Sclavi.

21- Bazán Vélez, Lautaro (7): Buen ingreso de Lautaro, muy rápido para manejar los avances y elegir las opciones. Ritmo, concentración y acciones positivas para la labor del cordobés.

22- Sánchez, Nicolás (8): Qué más se puede decir de Nico. Le quedaban 15 minutos al partido y entró para ofrecer su experiencia al servicio del equipo. Le puso la frutilla al postre de su gran carrera con un try de intercepción para ganarlo sobre el final. Además metió el último penal. Revancha del tucumano.

23- Moroni, Matías (9): Ingresó a los 27 minutos por Chocobares lesionado y se metió rápidamente en el partido. Aporta lo de siempre, tenacidad, esfuerzo, tackle y corazón. Se inmoló para salvar un try casi hecho de Gales cuando faltaban 6 minutos, en una pelota que quedará en la historia del rugby argentino.

El histórico tackle de Moroni (Foto: AP/Laurent Cipriani)