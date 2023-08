Tres finales, dos cruces eliminatorios y la última definición por el título: por qué Boca-Racing se convirtió en uno de los clásicos más efervescentes

Boca-Racing, un clásico que se calentó mucho en los últimos años (Foto: Luciano Bisbal)

La última vez pujaron por un título en simultáneo, aunque no frente a frente. Fue por la última jornada del Campeonato 2022 en el que Racing tuvo a su merced la estrella con el penal a favor, sobre la hora, en su encuentro ante River. Pero Franco Armani se lo desvió a Jonathan Galván y luego el Millonario le ganó sobre la hora. Boca, por su parte, no pudo asegurar el trofeo en La Bombonera por cuenta propia, porque no pasó del empate ante Independiente, pero festejó a lo grande por el tropiezo de la Academia. Lo cierto es que en la última década, boquenses y albicelestes se cruzaron en varias oportunidades y definieron cosas importantes, lo que llevó a este clásico del fútbol argentino a convertirse en uno de los más calientes de los tiempos modernos.

Fue en el año 2012 cuando chocaron por primera vez en la final de la Copa Argentina. Tiempos del Boca de Julio Falcioni, que venía de perder la final de la Libertadores y acababa de perder a su ídolo Juan Román Riquelme, quien se alejó de las canchas en el segundo semestre del año y retornó de la mano de Carlos Bianchi en 2013. Los de Avellaneda, que con Luis Zubeldía al mando empezaron a asomar la cabeza en el ámbito local y a poblar de jóvenes promesas con futuro su plantel profesional, hicieron fuerza en San Juan pero no lograron su cometido. Con goles de Santiago Silva y Lucas Viatri, los de la Ribera triunfaron 2-1 (descontó Valentín Viola) y se quedaron con el primer duelo.

Boca le ganó a Racing la final de la Copa Argentina en 2012 (Fotobaires)

Cuatro años más tarde, el azar determinó que ambos compartieran zona en la Libertadores 2016. Por la segunda jornada del Grupo C, integrado también por Bolívar y Deportivo Cali, empataron sin goles en la Bombonera, resultado que mantuvo a Racing como único líder. Pero Boca, que empató en sus tres primeras presentaciones de esa competición, le ganó a su oponente coterráneo de visitante con un tanto sobre la hora de Nicolás Lodeiro y cerró invicto y líder la primera ronda. El conjunto de Guillermo Barros Schelotto perdería las semifinales contra Independiente del Valle. El equipo de Facundo Sava sería eliminado en octavos por Atlético Mineiro.

Al margen de los enfrentamientos por el ámbito doméstico, Boca y Racing volvieron a medirse por la Libertadores 2020. ¿La instancia? Cuartos de final, en plena pandemia. Ambos pisaron esta fase luego de dejar atrás a dos rivales brasileños fuertes: los dirigidos por Miguel Ángel Russo vencieron por penales a Inter de Porto Alegre y los de Sebastián Beccacece hicieron lo propio ante Flamengo por la misma vía. El paraguayo Lorenzo Melgarejo quebró el cero en el global en Avellaneda y adelantó a Racing, que fue una sombra en la revancha en la Bombonera (a puertas cerradas), cayó 2-0 por los gritos de Toto Salvio y Sebastián Villa -de penal- y se salvó de ser goleado. El Xeneize besaría la lona en la ronda siguiente ante Santos con un contundente 0-3 en Brasil.

La celebración de Nicolás Lodeiro en cancha de Racing por la Libertadores 2020 (Foto: Javier González Toledo)

Al año siguiente, Racing se tomó revancha. Fue por las semifinales de la Copa de la Liga 2021 en San Juan. Boca venía de eliminar en tanda de penales a River y afrontó la serie en medio de los rumores del inminente retiro de Carlos Tevez. El conjunto dirigido por Juan Antonio Pizzi, por su parte, había sufrido más de la cuenta al derrotar desde los 12 pasos a Vélez en Liniers. Fue empate sin goles y 4-2 a favor de la Academia luego del tiempo reglamentario. Esa finalmente fue la última presentación oficial del Apache con la camiseta azul y oro y como futbolista profesional. Carlitos falló el primer tiro de la serie. Más tarde, Racing perdió 3-0 la final de la copa nacional frente a Colón de Santa Fe.

El 2022 marcaría otros dos nuevos enfrentamientos entre ambos. El primero fue por las semifinales de la Copa de la Liga, en cancha de Lanús. Boca venía de eliminar a Defensa y Justicia; Racing había dejado en el camino a Aldosivi con un 5-0 que lo ilusionaba. Otra vez igualaron 0-0 y definieron desde los 12 pasos. Esta vez el Xeneize se tomó revancha y eliminó a su clásico adversario 6-5 en la tanda en la que el arquero Agustín Rossi fue héroe. Más tarde, el elenco de Sebastián Battaglia coronó todo con el título ante Tigre en Córdoba.

Los duelos entre Racing y Boca terminaron muy caldeados en tiempos modernos

Con la sangre en el ojo por esa eliminación, Racing viajó a San Luis a pocas semanas del arranque de la Copa del Mundo en Qatar. Chocaron por el Trofeo de Campeones 2022. Los de Avellaneda habían derrotado a Tigre en la instancia previa ya que Boca había ganado la Liga Profesional y la Copa de la Liga, motivo por el cual se armó una llave entre los subcampeones de las competiciones mencionadas. Ya con Hugo Ibarra en el banco de suplentes, los de la Ribera se pusieron en ventaja por Norberto Briasco, pero el cuadro de Fernando Gago empató gracias a Matías Rojas. Al minuto 118, cuando Boca jugaba con nueve hombres por las rojas a Villa y Alan Varela y Racing lo hacía con diez por la expulsión de Johan Carbonero, fue Carlos Alcaraz el que inclinó la balanza para los académicos, que celebraron en un final a pura furia. El árbitro Facundo Tello mandó a las duchas a Luis Advíncula, Carlos Zambrano, el Pulpo González, Frank Fabra y Darío Benedetto, de un lado; y a Carlos Alcaraz y Jonathan Galván, del otro. El cotejo finalizó 2-1 pero fue suspendido antes del pitazo final por falta de jugadores de Boca.

En uno de estos inventos modernos con los que los directivos buscan hacer caja con capitales extranjeros y sumar estrellas a sus escudos, se creó la Supercopa Internacional 2022, disputada en Abu Dabi. Racing se acreditó esta chance por haber ganado el Trofeo de Campeones. Boca por haber sido el equipo argentino con mayor cantidad de puntos entre Liga Profesional y Copa de la Liga. Nuevamente el Xeneize se adelantó en el tanteador con un gol de Facundo Roncaglia, pero la Academia reaccionó rápido por medio de Carbonero y, en el séptimo minuto de descuento, se quedó con el trofeo por un penal ejecutado por Gonzalo Piovi.

Esta noche, en Avellaneda, se escribirá el desenlace de un nuevo capítulo entre Racing y Boca, uno de los clásicos argentinos más calientes de los últimos tiempos.

LA FINAL DE LA COPA ARGENTINA 2012

Final Copa Argentina 2012

RACING 0-1 BOCA (LIBERTADORES 2016)

Racing 0-1 Boca (Libertadores 2016)

BOCA 2-0 RACING (VUELTA - CUARTOS DE FINAL - LIBERTADORES 2020)

Boca 2-0 Racing (Libertadores 2020)

RACING 0 (4)-(2) 0 BOCA (SEMIFINALES - COPA DE LA LIGA 2021)

Racing-Boca penales (Copa de la Liga 2021)

BOCA 0 (6)-(5) 0 RACING (SEMIFINALES - COPA DE LA LIGA 2022)

Boca-Racing penales (Copa de la Liga 2022)

RACING 2-1 BOCA (TROFEO DE CAMPEONES 2022)

Racing 2-1 Boca (Trofeo de Campeones 2022)

RACING 2-1 BOCA (SUPERCOPA INTERNACIONAL 2022)

Racing 2-1 Boca (Supercopa Internacional 2022)

DEFINICIÓN DE CAMPEONATO 2022

Definición Liga Profesional 2022

