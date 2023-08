El “reto” del técnico de Sarmiento a Nahuel Gallardo por la pelea con Benedetto y Blondel tras el triunfo ante Boca

El DT de Sarmiento de Junín, Pablo Lavallén, contó qué hará con Nahuel Gallardo debido a su conducta en el final del partido ante Boca Juniors

Sigue habiendo tela para cortar por los incidentes luego del partido que Sarmiento de Junín le ganó 1-0 a Boca Juniors. Nahuel Gallardo y Lucas Blondel fueron expulsados por el árbitro Silvio Trucco por la gresca, a la que se sumó Darío Benedetto. Después del fuerte testimonio del hijo del Muñeco, fue el entrenador local, Pablo Lavallén, el que se refirió al respecto y adelantó qué hará con el defensor, ante el certeza de que no podrá contar con él para el próximo partido de la Copa de la Liga.

“Fue todo muy rápido cuando se produjo el tumulto. Nosotros estábamos en el banco abrazándonos con el cuerpo técnico. Salimos corriendo para sacar a los jugadores cerca de los muchachos de Boca. Vi que había un tumulto”, comenzó el entrenador del Verde en diálogo con Fox Sports Radio.

“Cuando lo saqué a Nahuel pude cruzar unas palabras con él. Le pregunté qué pasó y me dijo ‘lo fui a saludar a Blondel y ahí vino Benedetto’. Esa fue un poco la versión, pero no me precisó demasiado Nahuel qué había pasado. Después fuimos al vestuario y los muchachos estaban contentos y cantando”, agregó el entrenador que fue compañero en River Plate de Marcelo Gallardo.

“Después llegó la conferencia de prensa y yo ya no lo vi más a Nahuel. Me enteré como todos, por televisión, lo que había dicho después cuando salió del vestuario. Después también las imágenes que mostraron que él le pone la mano a Blondel en la cara y como que lo empuja y a raíz de eso se arma todo un tumulto”, subrayó.

Luego dejó en claro qué hará con Gallardo debido a su conducta: “Nahuel es un joven y ese tipo de situaciones hay que tratar de evitarlas porque ahora lo perdimos a él. Fue sancionado, más allá de lo que haya pasado con Benedetto o no y las declaraciones, lo importante para nosotros es que no vamos a poder contar con el jugador y seguramente hablaremos con él para que seamos inteligentes. Para que en esos momentos cuando terminó el partido, y más cuando ganamos, no entremos en ningún tipo de rispidez que pueda hacernos perder un jugador como nos pasó con Nahuel”.

Este domingo en el partido por la segunda fecha de la Copa de la Liga disputado en el Estadio Eva Perón de Junín, Sarmiento venció por la mínima diferencia en un encuentro caliente. Uno de los protagonistas de los incidentes fue Benedetto, que pateó un penal y fue atajado por José Devecchi. Terminado el partido el Pipa intervino en la pelea entre Gallardo y Blondel y se vio cómo le tiró un golpe al jugador de Sarmiento. Se sumó una jugada en la que los futbolistas visitantes reclamaron un penal contra Nicolás Valentini que terminó con la boca ensangrentada. Allí, destrató al juez Trucco: “Dejalo, es limitado”.

Más tarde, el propio Gallardo afirmó que los jugadores de Boca Juniors le pidieron al árbitro Trucco que expulsara a Benedetto. Incluso, este lunes trascendió que en efecto un integrante de la delegación azul y oro le habría al referí que fuera el Pipa el que recibiera la tarjeta roja y no Blondel.

En tanto que Infobae pudo saber que Trucco solo informó a los dos expulsados. Lavallén no podrá contar con Gallardo (este domingo ingresó desde el banco) y lo propio sucederá para Jorge Almirón con Blondel. No obstante, este lunes Boca Juniors ya empezó a preparar el choque de vuelta ante Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores, que será este miércoles en el Cilindro de Avellaneda. En el cotejo de ida igualaron sin goles en La Bombonera.

Respecto de la Copa de la Liga, en la próxima fecha Sarmiento jugará como visitante ante Defensa y Justicia el domingo desde las 14 en Florencio Varela, y Boca Juniors recibirá a Tigre, el mismo día, aunque a partir de las 18:30.

