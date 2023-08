Todo lo que se sabe del acercamiento de la Selección de Costa Rica con Nacho Ambriz

Luego de ser descartado por la Selección Mexicana para tomar las riendas del Tri rumbo a Qatar 2022, Nacho Ambriz sería uno de los principales candidatos para tomar las riendas de otra escuadra nacional en la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Medios de comunicación en Costa Rica han divulgado que el timonel de Toluca, se encuentra en la lista de candidatos considerados para asumir el cargo de director técnico de los Ticos. Incluso, se ha revelado que en procesos de selección anteriores, el nombre de Nacho Ambriz ya había sido evaluado y considerado para liderar la selección costarricense.

Desde la anterior designación del director técnico Gustavo Matosas, se supo que Ignacio Ambriz fue entrevistado como parte del proceso de selección. En ese momento, Ambriz estuvo cerca de ser el elegido para dirigir a la selección mayor de Costa Rica, aunque finalmente la decisión recayó en otro candidato. Ahora, su nombre resurge con fuerza, junto con otras opciones como Gabriel Milito, generando expectativas en torno al futuro del equipo nacional.

Nacho Ambriz (Foto: Twitter@reyesalex23)

La necesidad de un nuevo liderazgo técnico surgió tras la Copa Oro 2023, en la que la selección costarricense no alcanzó los resultados esperados. Como resultado, se tomó la decisión de no renovar el contrato de Luis Fernando Suárez, el director técnico colombiano que estuvo a cargo del equipo durante dicho torneo.

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el radar, la federación costarricense de fútbol busca un estratega capaz de guiar al equipo hacia el éxito en la competición más importante a nivel internacional.

La incertidumbre sobre quién asumirá finalmente el cargo mantiene en vilo a los aficionados y a la comunidad deportiva en Costa Rica. El proceso de selección del nuevo director técnico se espera que sea riguroso y bien meditado, considerando la importancia del rol en la preparación del equipo nacional para los desafíos venideros.

Aug 8, 2023; St. Paul, MN, USA; Toluca head coach Ignacio Ambriz looks on during the first half against the Minnesota United at Allianz Field. Mandatory Credit: Matt Krohn-USA TODAY Sports

Cabe recordar que antes de elegir a Jimmy Lozano como entrenador de México, el nombre de Ignacio Ambriz fue uno de los nombres mejor sondeados para dirigir a la selección, tanto en redes sociales como entre comentaristas deportivos aseguraron que Nacho Ambriz tendría el currículum necesario para el cargo.

Sin embargo, el propio técnico mexicano descartó algún plan si la Federación Mexicana de Futbol (FMF) lo llama para ofrecerle el puesto como entrenador del Tri. En una entrevista con ESPN, Ambriz descartó, de momento, ser un posible candidato al puesto que dejó en su momento el Tata Martino.

Confesó que, aunque ha sido propuesto por el público para ser el entrenador del tricolor, está enfocado en Toluca y en la Liga MX, por lo que consideró que sus planes para el Clausura 2023 lo tienen ocupado.

“Nada, no he tenido ningún proyecto preparado”

Nacho Ambriz insistió que lo principal en lo que debe de pensar la FMF es en lo que el futbol —y todos sus colaboradores— pueden aportar.

“Que si estoy preparado o no, que tengo o no personalidad, que cumplo o no el perfil, eso para mí es secundario. No hay cláusula, pero no me inquiera eso. Es un momento en el que todo mundo tiene que escarbarse la cabeza para pensar en qué podemos aportar para decir que México le puede competir a quien sea”.