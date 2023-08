9 frases de Tevez en la conferencia: qué le diría Maradona, el fuerte mensaje de su hija y un pedido a los hinchas de Independiente

Una periodista provocó a Carlos Tevez en su presentación en Independiente

La danza de nombres se acabó. Carlos Tevez fue presentado como entrenador de Independiente en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini en una conferencia de prensa en la que habló de todo y se sinceró frente al momento del Rojo, que luchará por evitar el descenso en lo que resta de las 13 jornadas de la Copa de la Liga. Sin eufemismos ni rodeos, el Apache regaló distintas frases de cara a su segunda experiencia como DT en clubes.

Uno de los temas abordados tuvo vinculación a una frase declarada en enero pasado con Radio Mitre. En aquel entonces, afirmó que el club lo fue a buscar cuando se fue de Rosario Central, descartó el ofrecimiento y, acto seguido, declaró: “No tengo la necesidad de salir a dirigir cualquier cosa”. Su frase generó mucho revuelo en el mundo del fútbol y, ante la formulación de la pregunta sobre ese dicho en rueda de prensa, realizó un gesto de contrariedad que lo obligó a aclarar el malentendido: “La frase ‘no agarro cualquier cosa’ se la sacó de contexto al relacionarla con Independiente. El hincha de Independiente tiene que entender que yo acá no estoy de joda. Acá vamos al piso todos juntos o nos vamos todos juntos. Me tocó a mí porque tengo huevo para agarrarlo. No vengo a ganar plata. Después lo van a ver dentro de la cancha si tengo la capacidad para dar vuelta esto”.

A 1000 días de la desaparición física de Diego Maradona, la estela de uno de los mejores jugadores de la historia estuvo presente en Avellaneda. Uno de los reporteros acreditados soltó su consulta en referencia a qué le diría Pelusa si estuviera vivo, dada la relación con Independiente (declaró su fanatismo en sus inicios en el fútbol) y con el propio Tevez: “¿Qué me hubiera dicho Maradona? Seguramente primero me cagaría un poco a puteadas y después me diría ‘qué huevos tenés’”. “El que tenga miedo, como dice mi hija, ‘que no nazca’”, enfatizó sobre una de las opiniones de su círculo íntimo.

Qué le diría Diego Maradona a Tevez

Más adelante, se mostró agradecido con Walter Erviti, quien le deseó suerte en su nueva etapa tras ser uno de los candidatos a asumir la dirección técnica: “Dios te acompañe y te bendiga Carlos Tevez. Tu éxito en este proceso lo vamos a celebrar todos”. Ante esto, Carlitos no se ahorró palabras con ese buen gesto de su colega: “Quiero mandarle un fuerte abrazo y gracias por su palabra a Walter, porque se hablaba solo de los dos y creo que cualquiera de los dos podía estar sentado acá. Hoy me tocó a mí. Pero los huevos que tiene Walter para también querer tomar Independiente en este momento donde muchos le dicen que no, quiero que su figura sea más grande todavía. Un agradecimiento a él por su palabra”.

Más allá de la conferencia, el ex atacante de Boca Juniors le dejó un mensaje a los fanáticos en la antesala a su debut el próximo domingo desde las 19:15 ante Vélez como local: “A todo el hincha del Rojo le quiero decir que vamos a decir la vida para que se sientan identificados. Acá estoy para sumar, quédense tranquilos que voy a dejar la vida para ver si el equipo puede jugar bien. Apoyen, vamos todos juntos para ver si podemos sacarlo adelante. Un saludo muy grande y muchas gracias por el apoyo”.

Luego de la victoria de Huracán ante Banfield, Independiente debería jugar un triangular con el Globo y Colón para luchar por la permanencia. Este escenario marcó el pulso de las expresiones del flamante DT por la urgencia de resultados: “No se puede hablar de proyectos porque hoy hay que ganar. Hablar de proyecto hoy es una equivocación es un error. Hablar de proyecto es no entender nuestra situación. En Rosario Central era diferente por las lesiones de los mayores. Acá se trata de evitar que un grande se vaya al descenso”.

El pedido de Carlos Tevez a los hinchas de Independiente tras asumir como entrenador

“Independiente es un grande y me motiva eso. Nunca fui para atrás y siempre fui para adelante. Pongo en riesgo mi carrera como entrenador”, esbozó. Y profundizó: “Necesitamos gente que venga, se ponga la camiseta y se tire de cabeza. Sé muy bien dónde me meto. Tenemos trece finales. Tenemos que sacarnos los zapatos de baile y ponernos los zapatos con tapones altos”.

Con un semblante serio y realista, Tevez ponderó a Carlos Izquierdoz como la “prioridad” a incorporar en el tramo final del mercado de pases e intentó trasladar la presión a su figura: “Todo esto hace que responsabilidad recaiga sobre mí. Ojalá que me puteen a mí y no a los jugadores”.

