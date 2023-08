La ácida respuesta de un jugador de Juventus cuando le preguntaron por el fútbol de Arabia Saudita: “Ya he ganado mucho dinero”

Wojciech Szczesny, de 33 años, lleva seis temporadas en Juventus (Reuters)

Cada vez son más las figuras de Europa que emigran hacia Arabia Saudita, seducidos por los contratos millonarios que ofrece la liga de ese país. Pero, aún hay jugadores que prefieren quedarse en el Viejo Continente representando a los equipos más prestigiosos del planeta. Y ese es el caso de Wojciech Szczesny, quien defiende el arco de la Juventus y en una entrevista rechazó cambiar de equipo.

El arquero polaco habló con la televisión de su país y fue consultado sobre si aceptaría mudarse a la nación asiática como han hecho varios de sus colegas en este mercado de pases: “Ya he ganado mucho dinero en mi vida”, contestó. Con eso, dejó en claro que -según su mirada- la principal razón por la cual figuras como Karim Benzema, Neymar, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, N’Golo Kanté y tantos otros han aceptado esas ofertas ha sido el aspecto económico. “Prefiero los retos divertidos y defender la portería de la Juventus es el mejor reto que puede haber. Soy jugador de la Juve a no ser que no me quieran”, remarcó.

“El deseo por ganar el Scudetto es muy grande. Este club está tan acostumbrado a ganar trofeos que siempre quieres otro”, insistió Szczesny con respecto a su ambiicón por sumar trofeos. Y sobre, el hecho de que esta temporada no jugará la Champions League, debido al castigo que la UEFA le impuso al club, comentó: “Es lo que es y ahora habrá más tiempo para entrenar como es debido y un poco más de descanso, por primera vez en mi carrera. Para mí no es el fin del mundo”.

Uno de los tantos jugadores que esta temporada jugará en Arabia Saudita será el defensor Kalidou Koulibaly, quien aceptó marcharse de Chelsea rumbo al Al Hilal. En junio pasado, el senegalés que tuvo su mejor etapa en Napoli, brindó una extensa entrevista al sitio italiano Corriere dello Sport en la que explicó las razones detrás de su decisión: “Podré ayudar a toda mi familia a vivir bien, desde mis padres hasta mis primos, y sobre todo apoyar las actividades sociales de mi asociación en Senegal, Capitane du Coeur. Comenzamos con la construcción de una clínica pediátrica en el pueblo donde nacieron y se casaron mis padres. Su nombre es Ngano. Mis hermanos y yo cumplimos un sueño: la semana pasada fuimos a Dakar y lo pusimos en marcha. Ya hemos puesto la primera piedra: ayudará al menos a quince pueblos, mucha gente que en este momento tiene que viajar 50 minutos por carretera si necesita un hospital. Ahora el Estado nos tiene que apoyar con médicos, pero tengo muchas otras ideas. Invertiremos mucho para Senegal y luego para África Occidental. Ayudaremos a los jóvenes: ellos son el futuro del país y del mundo”, detalló.

Lo curioso además es que aún está abierta la ventana de transferencias, que cierra el 7 de septiembre, por lo que hay tiempo para que más jugadores se unan al fútbol de Arabia Saudita, cuya liga tomará una trascendencia inusitada y podría competirle a las de Europa por primera vez en la historia.

