Sergio Agüero dio detalles de su separación con Sofía Calzetti: “Estoy tratando de pensar, me imagino que ella también”

El Kun Agüero habló por primera vez de su separación con Sofía Calzetti

Fue exactamente hace una semana cuando Sergio Agüero sorprendió a sus seguidores al confirmar en las redes sociales su separación de Sofía Calzetti. Todo comenzó cuando el futbolista anunció que pronto tendría “noticias” para darles, pero dejó en claro que no se trataba de un anuncio laboral sino de un tema de índole “personal”. En ese momento, un usuario le preguntó si iba a casarse. Y él contestó: “No, estoy más solo que nunca. Así que por ahona nada”.

Pasaron los días y luego de que la modelo manifestara que “todo está bien”, el ex futbolista de la selección argentina brindó una entrevista con Socios del Espectáculo de ElTrece, en la que aclaró: “En realidad nos distanciamos unas semanas. Ya llevamos dos semanas y quizás tengamos dos semanas más”. Y cuando le consultaron por una posible reconciliación, aseveró: “Depende, pero no es definitivo por ahora. Lo real es que hoy estamos solos. Quizás se termine en serio o quizás no, pero las puertas para volver están”.

Este domingo, se viralizó un fragmento de una transmisión en vivo en el que a Sergio Agüero le vuelven a preguntar sobre la separación con la empresaria, con quien llevaba cinco años de noviazgo y se encontraban conviviendo en Miami. “Kun, ¿qué pasó con Sofi”, fue la consulta que el propio ex jugador del Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona leyó. “Y bueno, como saben todos estamos un poco... bueno, dije eso que estoy solo porque nos tomamos un tiempito pero estamos bien”, comenzó en un tono dubitativo el Kun.

“Así que no sé, vamos a ver qué dirá el destino. Nunca nadie sabe qué puede llegar a pasar”, continuó Agüero, quien además detalló que ”no hay nada raro” en la ruptura. “Hace unas semanas que viene a Europa y ella está en Miami. Yo estoy por acá, viajando, tratando de pensar... y me imagino que ella también. No hay nada raro gente eh, no hay nada raro”, aclaró y dio por cerrado el tema, al menos por ahora.

Sergio Agüero y Sofía Calzetti durante una cena romántica en una isla paradisíaca

Tras el retiro obligado del jugador en diciembre del 2021 por una arritmia cardíaca mientras jugaba para el FC Barcelona, club que lo había contratado, el Kun se instaló con Sofía en Miami, donde ella pudo desarrollar su propio emprendimiento de indumentaria y él comenzó a trabajar en el streaming. Y todo parecía estar encaminado para la pareja. Sin embargo, ahora ambos están en un impasse y los motivos siguen siendo un misterio.

