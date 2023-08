El duro codazo en las costillas que recibió Ilkay Gundogan en su debut en el Barcelona

El codazo en las costillas que recibió Gundogan en barcelona vs Getafe

La presencia de Ilkay Gündogan en el Barcelona mantuvo en vilo a Cataluña. Es que la figura alemana tuvo que aguardar hasta los últimos instantes para recibir la aprobación en su inscripción y finalmente pudo ser de la partida en la primera jornada de La Liga frente al Getafe. “Con Xavi hemos tenido muchas conversaciones y desde el primer momento me sentí muy a gusto. Él me expuso sus ideas claramente, cómo quería jugar, parecido a como he jugado en el Manchester City, porque su escuela es la misma que la de Guardiola. Me habló con total sinceridad, y no fue tanto lo que me dijo sino cómo lo dijo. Fue muy directo y en su carácter vi reflejado el mío”, había explicado el talentoso atacante en la previa.

Sin embargo, su visita al Coliseum Alfonso Pérez no fue para nada grata. En el primer tiempo frente al equipo azulón, el germano recibió un duro codazo en sus costillas de Damián Suárez. Una infracción que fue ignorada por el árbitro César Soto Grado y el VAR, por lo que el uruguayo ni siquiera fue advertido. Una situación diferente a la que protagonizó Raphinha, quien le arremetió un duro golpe en el rostro a Gastón Álvarez y observó la tarjeta roja.

En el Culé, Ilkay Güdogan se reencontró con su compatriota Marc-André ter Stegen y con Robert Lewandowski, quienes lo terminaron de convencer para dejar el Reino Unido por la Ciudad Condal. “Después de un partido contra Polonia, me habló del club, de la ciudad, del estilo de vida que tenía en Barcelona, y pude ver cómo le brillaban los ojos, la felicidad que había en su rostro”, explicó sobre aquella breve charla que mantuvieron los delanteros.

Gündogan remarcó que “desde joven” ha seguido al Barça, primero con Frank Rijkaard y luego cuando lo dirigía Guardiola, que era fan de Ronaldinho y que siempre ha soñado con vestir algún día de azulgrana. “Estuve a punto de conseguirlo dos veces, pero no se dio. Supongo que tenía que ser ahora”, reflexionó.

A sus 32 años, el capitán del vigente campeón de Europa, llegó al Blaugrana porque le gustó “el desafío” de adaptarse “a un nuevo país y a una nueva cultura”, aunque insistió en que el fútbol es “bastante parecido” al que jugaba con los Ciudadanos. Cuando llamé a Guardiola, los dos estábamos de vacaciones, pero para mí era importante decírselo personalmente, no que se enterara por terceras personas. Se lo conté todo y le expresé mi agradecimiento por lo que hizo por el club durante los últimos siete años”, detalló sobre su partida.

“Quiero formar parte del resurgir del Barça”, había dicho antes de su debut oficial, pero la tierra madrileña le jugó una mala pasada, ya que el Getafe presentó un sistema basado en lo físico que atentó contra el talento de los catalanes.

Caber recordar que la estrella de la selección alemana ha sido elegido el “Futbolista del Año” por la revista deportiva Kicker, según la votación realizada entre los periodistas deportivos de su país. El que fue capitán del Manchester City, que en la pasada temporada logró el triplete al ganar la Champions League, la Premier League y la FA Cup, logró la máxima puntuación, con 198 puntos. El segundo clasificado, pero a notable distancia, fue Niclas Füllkrug, del Werder Bremen, con 88 unidades.

