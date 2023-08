Boca Juniors confirmó la salida de un goleador de inferiores: los cinco futbolistas que dejaron el club y los que se irían

Gonzalo Morales se va de Boca: firmó a préstamo en Unión de Santa Fe

El mercado de pases todavía no concluyó para un Boca Juniors que accedió a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde se medirá con Racing de Avellaneda. Si bien fueron varios los futbolistas que arribaron al club en calidad de refuerzos, también hubo otros que cruzaron la puerta de salida. El último de ellos es Gonzalo Morales, goleador de las inferiores que acaba de sellar su préstamo a Unión de Santa Fe hasta fines de 2024.

Así lo informó la entidad tatengue en sus redes sociales en la jornada de ayer: “El centrodelantero Gonzalo Morales será nuevo jugador tatengue. Tiene 20 años y proviene de Boca. Hoy realizó los estudios médicos y mañana firmará contrato a préstamo por 18 meses”. Además, este sábado el atacante cordobés ya se entrenó por primera vez con el elenco santafesino este sábado por la mañana.

Esta no es la primera negociación entre los clubes ya que anteriormente se habían gestado las transferencias de otros futbolistas como Enzo Roldán, Ezequiel Cañete y Mauro Luna Diale. Ahora Morales será una de las alternativas de ataque en el elenco conducido por el Kily González, que mostró una sequía ofensiva importante desde su llegada al banco: convirtió solamente en el último 2-0 a favor ante Defensa y Justicia, ya que antes cosechó cuatro empates sin goles y una caída 1-0.

Morales apenas sumó un puñado de minutos en la última Liga Profesional en la victoria ante Platense en febrero de este año (luego fue al banco de suplentes en otros compromisos, pero no ingresó). El año pasado había tenido un auspicioso debut de la mano de Hugo Ibarra y llegó a anotar dos tantos con la camiseta de Boca en partidos oficiales. Su estreno en Unión sería el próximo fin de semana, cuando reciba a Racing en el estadio 15 de abril por la primera fecha de la Copa de la Liga. Es el quinto futbolista xeneize en despedirse en el actual mercado de pases teniendo en cuenta a Martín Payero, Óscar Romero, Luis Vázquez y Alan Varela (sin considerar a Jan Hurtado, Agustín Rossi, Agustín Almendra y Mateo Retegui, más la particular situación de Sebastián Villa).

Morales ya se entrenó en Unión de Santa Fe este sábado por la mañana

Otros juveniles como Agustín Sandez, Lautaro Di Lollo y Gabriel Aranda saldrían a préstamo a distintos clubes argentinos. Además, a Esteban Rolón lo pretende Newell’s (disminuyeron sus chances desde la eliminación de la Lepra en la Sudamericana) y, a Nicolás Orsini, Huracán (por el momento fue un sondeo informal). En tanto, no se registraron ofrecimientos formales por ninguna de las figuras del plantel, aunque de reojo varios grandes de Europa miran a Valentín Barco ya que cuenta con una cláusula de salida de 10 millones de dólares, que podría ser considerada baja vislumbrando su potencial.

A la Ribera ya llegaron en este mercado Lucas Blondel, Lucas Janson, Jorman Campuzano, Edinson Cavani, Marcelo Saracchi y Ezequiel Bullaude. Además, Vicente Taborda retornó de su préstamo (por ahora no tiene nuevas ofertas para irse). Los primeros cuatro mencionados fueron inscriptos en la lista de buena fe de la Libertadores y están aptos para competir. Tras el pase a cuartos, serán anotados los últimos dos: están permitidas tres modificaciones.

Para el tercer nombre, Taborda es una opción, aunque existe la posibilidad de que la directiva cierre un nuevo futbolista: la idea es reforzar la zaga central. Según pudo averiguar Infobae, Jorge Almirón está totalmente conforme con los refuerzos que le trajeron y considera que Boca está en condiciones de competir en los tres frentes, Copa de la Liga, Copa Argentina y Libertadores con el material disponible. No obstante, un defensor más no le caería nada mal. El nombre en cuestión a esta hora es el de Sebastián Boselli, zaguero de 19 años que milita en Defensor Sporting y se consagró campeón mundial Sub 20 con la selección uruguaya.

El Consejo lidia con un tema que le fue recurrente en este mercado: el cupo de extranjeros. Con Luis Advíncula, Bruno Valdez, Saracchi, Cavani y Miguel Merentiel estaría la posibilidad de contratar un extracomunitario más, pero como Sebastián Villa (que sorpresivamente apareció entrenando con un club del ascenso español) sigue formando parte de la plantilla azul y oro, no existen plazas disponibles y la búsqueda, de esta manera, se limitaría al plano doméstico. El plan es liberar cuanto antes al colombiano para dejar libre ese lugar. Este medio pudo constatar que el interés del Xeneize por Boselli existe, aunque todavía no se avanzó por dicha cuestión reglamentaria.

El primer compromiso en lo que queda del semestre será contra Platense en la Bombonera el fin de semana del domingo 20 de agosto. Además, los octavos de la Copa Argentina frente a Almagro sería el domingo 10 de septiembre en La Rioja. Y ya está estipulado que los cuartos de la Libertadores serán a fines de agosto: la ida entre martes 22/8 y jueves 24/8 y la vuelta entre martes 29/8 y jueves 31/8.

