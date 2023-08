Es amigo de Neymar y fana de Messi, ama el fútbol y se inspira viendo a otros deportistas top para brillar en la NBA

Butler y Neymar

Las imágenes de un video casero son el mejor resumen de su otra pasión…

Jimmy está sentado mirando fijamente el televisor. Su concentración es total. De repente mira a sus interlocutores y comenta algo, fascinado. Luego se para al lado del aparato y vuelve a decir algo. La superestrella está en su hermoso departamento en Miami, con vista al mar, pero prefiere otro espectáculo: las jugadas de Neymar, su amigo y fuente de admiración. “En mis días libres e incluso en los de partido me gusta ver todo tipo de deportes, especialmente el fútbol que me encanta. Es parte de mi rutina. Amo la grandeza en cualquier forma posible. Y elijo ver gente que me inspira a ser más grande”, contó, hace poco, el gran Jimmy Butler, superestrella de la NBA que hace dos meses fue finalista ante los Nuggets.

Es tan fanático de los mejores del mundo, en cualquier disciplina, que se hizo amigo de Ney al punto que se han visto varias veces y, en junio, cuando la serie de mudó a Miami, el crack brasileño estuvo especialmente invitado por Jimmy. Se lo vio cenando en un restaurante y luego en el Kaseya Center, donde terminaron tirando juntos al aro. Ney mostró una buena mano para el aro, metiendo varios tiros libres.

Butler cuenta que ver highlights de estrellas del deporte “me motivan e inspiran”. En conferencia de prensa durante las Finales mencionó también a tenistas, como “Carlitos” Alcaraz, con quien estuvo cuando visitó Buenos Aires, durante el desarrollo del ATP que se jugó aquí, en febrero. Durante las final de Wimbledon subió videos siguiendo al español camino al título, incluso apostando con amigos a favor suyo...

Butler con la remera de Neymar

Jimmy también es un fana de Messi y, de hecho, en la final del último Mundial, reconoció hinchar por Argentina, pese a que su país futbolero es Brasil, por Ney, claro. Durante el desarrollo del torneo en Qatar, compartió varias fotos con la camiseta verdeamarelha. Tan fana es que, cuando le preguntaron sobre el primer partido ante los Nuggets, terminó contestando con una referencia al brasileño y al fútbol, su otra pasión. “Va a ser muy lindo. Neymar está acá, así que voy a calentar así…”, dijo imitando la patada de una pelota, mientras caminaba por un pasillo del estadio.

Todas estas pasiones de Jimmy quedaron claras cuando visitó nuestro país, en febrero, meses después de haber estado por Ecuador, en otra demostración que le encanta viajar por Latinoamérica -ya había estado en Brasil-. Jimmy Buckets, como le dicen, tuvo tres días porque no lo eligieron -insólitamente- para el All Star y lejos de elegir un destino más glamoroso, como Las Vegas, el Caribe o Europa, se vino a la Argentina, puntualmente a Buenos Aires.

Y ahí no perdió tiempo. Hizo mucho en poco tiempo, pero en lo relacionado al deporte, además de entrenar una tarde en La Bombonerita -la remodelada cancha de Boca básquet- y jugarse un picado en una callejera canchita de básquet en el barrio de Saavedra, presenció primero en el torneo de tenis mencionado, donde estuvo con Alcaraz y Gaby Sabatini, además de tomar mate mientras charlaba con ambos.

Butler pateando en El Cilindro de Avellaneda

Luego visitó dos de los clubes más populares del país. Primero pasó por La Bombonera y vio un partido de Boca, un domingo. En el durante pasó el gran susto de sus vacaciones porque se quedó encerrado en el ascensor de la cancha. Uno de sus asistentes grabó el momento y quedó registrado lo que transpiró hasta que lograron sacarlo y llegó al palco para ver el partido.

Y al día siguiente conoció el Cilindro de Avellaneda y además de recibir una camiseta, como en La Boca, estuvo pateando en el mismo césped del estadio. Todo quedó registrado en un video que subió a su canal de Youtube, una forma de resumir el inesperado, para muchos, de este lado B de la estrella de la NBA. Su fanatismo por el fútbol y por aquellos deportistas distintos que no juegan al básquet pero lo inspiran a ser mejor.

