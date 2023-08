La intimidad de la despedida de Alan Varela de Boca: las lágrimas ante sus compañeros y el regalo que le hizo el plantel

La intimidad de la despedida de Alan Varela en Boca

Fue un partido muy especial el de Boca Juniors ante Nacional de Montevideo. Desde luego que las noches de Copa tienen un sabor especial, mientras que el debut de Edinson Cavani potenció la cuestión. Pero la despedida de Alan Varela significó un cimbronazo para el grupo y el hincha, que lo ovacionó de pie cuando fue reemplazado en el complemento. Luego de consumarse la clasificación a los cuartos de final de la Libertadores, hubo festejo y despedida formal. El joven de 22 años se emocionó frente al plantel, que lo vitoreó.

En un video publicado por la cuenta oficial de Boca, un conmovido Varela se quebró y expresó: “Los voy a extrañar. Me llevo lo mejor de cada uno. Gracias”. El capitán Pol Fernández tomó la palabra y habló en nombre de todos: “Llorá si tenés que llorar. Llorá que no pasa nada, hermano. Alan, te deseamos lo mejor, nosotros también te vamos a extrañar. Disfrutá del día a día, seguí creciendo, tenés con qué. Demostrá todo tu potencial, te vamos a seguir a la distancia”.

El breve discurso del número 8 fue el preámbulo de la entrega de un obsequio especial: una camiseta con la 5 firmada por todos los jugadores. “Te la firmamos todos tus compañeros, es un recuerdo para que te lleves y nos tengas presentes”, cerró Pol.

El obsequio del plantel a Alan Varela: la 5 firmada por todos (@BocaJrsOficial)

El flamante refuerzo del Porto acudió a la conferencia de prensa junto al entrenador Jorge Almirón, quien lo aduló frente a todos: “Lo conozco hace muy poco y me siento muy orgulloso de él. Representó bien la camiseta de Boca, aparte de ser un gran chico. Me di cuenta que todos los chicos lo quieren, se merece lo mejor”. Y reveló sobre su titularidad ante el Bolso: “Era un riesgo que juegue los dos partidos, lo hablé con él. Yo tenía cierto miedo porque estaba prácticamente vendido y, en este partido, ya estaba vendido. Pero él quiso jugar y lo hizo como si hubiese debutado, no escatimó nunca en nada”.

Delante del micrófono, Varela manifestó: “Estoy muy agradecido, el cariño que me dieron desde un principio fue muy importante para mí. Les doy las gracias por eso, ojalá Dios quiera que pueda volver acá a la Bombonera y disfrutar nuevamente. Boca es un club gigante, muy grande. Estuve muchos años acá y disfruté muchísimo”.

Serán finalmente poco más de USD 9 millones los que le entrarán al club de La Ribera además de otros posibles USD 3 millones de acuerdo a objetivos que el jugador cumpla con su nueva camiseta y del 20% de una futura venta. La venta de Varela se ubica décima en el Top histórico de Boca Juniors, si se toma la cifra de USD 12 millones que incluye los bonus. El listado lo lidera la salida de Fernando Gago al Real Madrid por USD 27,8 millones, seguidos por Walter Samuel a la Roma por USD 21 millones y Rodrigo Bentancur a Juventus por USD 20 millones.

