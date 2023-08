El detrás de escena del Premier Pádel de Mendoza, el torneo que atrajo al país a las estrellas del circuito

Arturo Coello y Agustín Tapia reinan también en el Pádel Premier de Mendoza.

Culminó con récord de asistentes, en la ciudad de Mendoza, la segunda edición de uno de los torneos más importantes del calendario del pádel internacional que se disputa en la Argentina. El estadio Aconcagua convocó a las mayores figuras de este deporte, en un certamen que distribuyó 300 mil euros en premios y mil puntos a la pareja ganadora.

“Para la Asociación de Pádel Argentino (APA), realizar un Premier es tener la posibilidad de concretar este certamen muy importante y es algo que me da mucho orgullo de poder presentar por segundo año consecutivo”, comentó el presidente de la entidad rectora de este deporte en el país, Santiago “Tati” Brito.

En este certamen denominado P1, que le otorga 50 mil euros a dupla ganadora, adquiere mucha importancia para el desarrollo de este deporte en el país y mostrar el lado profesional, con la participación de los mejores jugadores del ranking y los grandes de la historia como Fernando Belasteguín.

Desde lo deportivo, como se esperaba, la pareja integrada por Arturo Coello (ESP) y Agustín Tapia (ARG) se terminaron quedando con el título, al vencer en la final a la dupla Franco Stupaczuck-Martin Di Nenno (ARG), por 6-2 y 7-6, “pero el mayor triunfo estuvo en lo institucional y en la proyección del desarrollo de este deporte en la Argentina”, dicen desde la organización, quienes afirman que “a esta edición vino más gente que el año pasado”. Este incremento en la cantidad de público se logró no sólo por la continuidad del certamen, sino también por el trabajo de aumentar la cantidad de asientos en el sector pista, colocando plateas en lugar de palcos. De esta manera, se logró que el día de mayor concurrencia, el sábado de semifinales, ingresaran 13.932 personas, marcando un récord.

“Y el beneficio es totalmente para la APA -comenta Santiago Brito-, es más un beneficio institucional que económico sobre un proyecto a mediano plazo. A la APA le queda una imagen institucional más seria, porque los proyectos que estamos proponiendo se cumplen, con responsabilidad y compromiso.”

Santiago Brito en Mendoza

- ¿No hay un beneficio económico detrás del certamen?

- Como te dije, cuando se piensa algo a mediano o a largo plazo, no se está pensando en ganar o perder, se está pensando en invertir para desarrollar. Y a eso vinimos.

- ¿Costó mucho conseguir el apoyo para que la APA pudiera realizar el Premier?

- La APA tenía muy poca credibilidad, estuvo muchos años como dormida o a paso muy lento. Cuando yo salí a tener las primeras conversaciones para hacer algo me decían que no o no me recibían. Por eso, haber conseguido realizar por segundo año consecutivo la Premier es anclar el nombre de APA a un torneo grande y exitoso, para mostrar ese cambio de imagen. Y que ese cambio permita, a su vez, generar beneficios para los afiliados que quieren a este deporte.

- Conseguiste que este año se involucrara Alejandro Lasaigues. Tu familia tiene una larga relación con este deporte y conocés muy bien a aquellos jugadores que son leyendas en este deporte. ¿Qué te dicen, cómo ven ellos este momento y tu gestión?

- Ellos lo ven bien, me conocen de muy chico porque mi padre fue presidente de esta Asociación y tuvo el club más grande de la Argentina, el San Jorge, donde iban a jugar todos ellos en los ‘90. Me vieron cuando era muy chico, conocen muy bien a la familia y saben que vengo acá por amor y por lo que mi padre me dejó como legado. Por eso, esto no tiene un fin comercial y sí de desarrollo, para hacerle bien al deporte y a las nuevas generaciones.

En esta edición del Premier de Mendoza se lo vio nuevamente a uno de los mayores exponentes del pádel de todos los tiempos, Alejandro Lasaigues, quien se alejó por más de 20 años de este deporte, luego de su retiro de la práctica profesional. Ya no dentro de la cancha para competir, llegó de la mano de su empresa, para encargarse de la producción general certamen. “Me lo pidió Tati a principio de año y es un torneo grande y muy bien armado”, dijo el ex campeón mundial. Amigo de la familia Brito desde hace décadas, aseguró que ésta era la única forma de regresar: “Quiero apoyar la gestión de la APA y, en especial, la de Santiago. Y me pone muy contento de poder hacerlo en un torneo tan grande”. Junto a Lasaigues también llegó el “Chino” Mazzuchi, otro ex jugador de la troupe de los ‘90, quien se desempeña como director deportivo del Premier.

Durante el torneo se realizaron diferentes actividades que cumplieran con la premisa de desarrollar el deporte. Se creó un espacio para exhibir la Copa del Mundo de Pádel que se ganó el año pasado, como así también se presentó la indumentaria oficial de la Selección Nacional del deporte y se organizaron clínicas con el cuerpo técnico del representativo nacional.

La mira en la pelota para la volea de taquito navarro. @argentinapremierpadel

En total se utilizaron 5 canchas para el torneo, tres de ellas son cubiertas y están distribuidas en el interior del estadio Aconcagua, mientras que las otras dos son al aire libre. Para esta temporada, los organizadores ampliaron el patio de comidas en el interior del predio y se utilizó un sector con mayor capacidad para el Fan Fest, con muchos juegos interactivos.

- ¿Pero, cuál es el rédito de una segunda edición de torneo como el Premier?

- El Premier de Mendoza es parte del circuito de la Federación Internacional (FIP), que incluyen a los de Roma y Roland Garros, con puntos para el ranking internacional, que hoy se encuentra dividido en dos circuitos.

La organización que tiene los derechos de estos certámenes está estrechamente ligada con el presidente del París Saint Germain, Nasser Al-Khelaïfi, cuya empresas son las que se encargan de otorgar las fechas de competencia, pero que, luego, brindan poco soporte para la realización.

Además de algunos sponsors que acompañan todo el circuito, los qataríes el único aporte que hacen para los torneos es la televisión. Los organizadores locales no tienen que buscar por dónde transmitir los partidos ni quién lo realizará, ya que todo eso ya estará montado y, en general, se visualiza en las pantallas desde cuartos de final o semifinales del torneo.

La continuidad de estos certámenes fue concebida para los hombres, pero dentro de las conversaciones que se están llevando a cabo está la de que, a partir de 2024, también se incluya al circuito femenino.

Hoy, el pádel está casi tan profesionalizado como el resto de los deportes y los jugadores ya no se mueven como antes. “Lo primero que uno nota en las nuevas camadas es la forma que tienen de ver el deporte -comenta Brito-. Hay similitudes con los jugadores de los ‘90, pero hay algunas cuantas diferencias. Lo que noto es que en aquella época, era el jugador el que decidía si quería jugar un circuito o no, pero ahora me di cuenta de que dependen más de un coach o de un representante”, marcando, además, la incorporación de alguna figura que antes no existía en este deporte. Sin embargo, para el presidente de la APA, “la diferencia más importante que existe es que ahora hay jugadores genuinos de pádel, que ingresaron directamente a este deporte, porque antes la mayoría venía del tenis o de la paleta. Esto genera un precedente de que el pádel ya es un deporte que se vale por sí solo”.

Para el presidente de la APA, “las expectativas estuvieron cumplidas y todo salió tal cual lo planificado durante meses. Obviamente, podemos seguir mejorando y lo vamos a hacer, continuaremos planificando seriamente y con tiempo, para no tener imprevistos”.

Paquito Navarro festeja punto en Mendoza. @argentinapremierpadel

- En qué pensás que contribuyó la realización de este segundo Premier?

- Mostrar un evento de estas magnitudes, como quien diría, “marca la cancha” en todos los aspectos que deben tenerse en cuenta para realizarlo. Desde las cantidades de puestos gastronómicos para recibir a más de 10 mil personas hasta cómo debe manejarse en el trato a los jugadores para que se sientan contenidos, cómodos y no se generen malestares.

Para Brito, además, es importante generarle compromiso de inversión a los sponsors, para que “no solo apuesten a un torneo al año, sino que vean la oportunidad que representan los deportes y, en especial, el pádel”.

Argentina ya tiene una tercera fecha para el Premier en 2024, pero la sede aún está pendiente de confirmación. “Nos encantaría volver a Mendoza”, dijo Brito, pero sabe que eso no depende tanto de ellos: “En un año de elecciones resulta complicado obtener una respuesta y saber si volveremos o no. Pero podrían surgir nuevas ciudades que nos llamen y quieran hacer suya la sede para el torneo. Es cuestión de esperar para ver quién nos abre las puertas”.