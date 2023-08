5 frases de Gago tras la derrota de Racing en la Libertadores: del lamento por los graves errores a la situación de Juanfer Quintero

Luego de la dura derrota de Racing 4-2 ante Atlético Nacional en Medellín, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el entrenador académico, Fernando Gago, analizó las alternativas de su equipo que tuvo serios errores defensivos que le permitió al conjunto colombiano ser letal en las chances que tuvo e ir a definir la serie en Avellaneda con dos goles de ventaja.

“Tendremos que trabajar y tengo mucha confianza por lo que el equipo puede dar con el apoyo de nuestra gente. Sabemos que es una serie complicada. Estuvimos a un gol, pero lamentablemente por un error se nos van otra vez a dos. Trataremos que el jueves el equipo haga un papel para dar vuelta el partido”, fue el primer análisis del director técnico en la conferencia de prensa.

“En el primer tiempo ellos no tuvieron remates al arco. El único que tuvieron fue el de pelota parada que fue el gol. Habíamos dominado el partido y en una situación de una pérdida, que sabíamos que teníamos que evitar, llegó una falta, que también sabíamos que teníamos que evitar. En el segundo tiempo tuvimos un par de posicionamientos malos, en conceptos de error y eso nos hace lamentar los goles. Los errores en esta serie se pagan. Lo pudimos llevar adelante y ponernos en partido, pero desafortunadamente otro mal posicionamiento nos costó otro gol”, agregó Pintita.

Fernando Gago lamentó que los jugadores no hayan advertido los problemas que podría generarle de contra el rival, aun cuando pudieron colocarse a solo un gol. “Después de nuestro segundo gol les pedí que mantengamos el posicionamiento, algo que no sucedió. La idea era mantener la gente para que ellos no salgan en una contra. Intentamos llegar más por las bandas y esas eran las señas. La idea era tener más juego por las bandas porque ahí estaba el espacio. Ahí tratamos de buscar, pero un error en el posicionamiento nos volvió a una situación de un gol más”.

Al margen del mal encuentro defensivo, el DT se mostró con confianza de cara a la revancha que se disputará el próximo jueves, en el Cilindro de Avellaneda. “Nos encontramos con un 3-0 abajo. A mi gusto tuvimos situaciones previas y no se no dio. Generamos situaciones de penal y otras. Quedamos a solo un gol y quedé contento por eso, pero no por el resultado. Confío en el equipo. Seguro que en nuestra casa iremos a buscar por el resultado. Vamos a dar mucha pelea para poder pasar de fase”.

Para terminar, el entrenador académico se refirió al gran rendimiento que tuvo Roger Martínez, uno de los flamantes refuerzos, en los pocos minutos que jugó ingresando desde el banco. “Roger tiene muy pocos días de trabajo por eso ingresó en el segundo tiempo. Era algo que ya estaba pautado con él desde que se presentó a entrenar con nosotros. Llevaba mucho tiempo de inactividad. La idea era que juegue unos 30/40 minutos para que vuelva a tener ese ritmo de competición y entró muy bien. El caso de Juanfer, hasta que no lo tenga, no trabaje, no sabemos y hoy estábamos pensando más en el partido”, concluyó, acerca del otro colombiano que aún no firmó por no superar la revisión médica. Igualmente, el ex River Plate se hará nuevos estudios.

