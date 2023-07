La embajadora argentina en Nueva Zelanda, tras su encuentro con la selección femenina: “El factor Messi nos favorece”

La embajadora María Belén Bogado

La Ministra de Primera con rango de embajadora María Belén Bogado, a cargo de la embajada argentina en Nueva Zelanda, es muy aficionada al fútbol. En sus épocas de estudiante jugaba en Paraná e incluso cuenta que le gustaría hacer el curso de directora técnica, una cuestión que tiene pendiente. Por eso la emociona tener el Mundial Femenino en su destino, visitar a las chicas, no solo como una actividad por su gestión sino también por su pasión deportiva.

Es cierto que la embajada trata de acompañar los eventos que involucren compatriotas, a la comunidad, sus emprendimientos, a las pymes que deseen insertarse en el mercado local, pero la Copa del Mundo cobra otra significado: “Hemos ido a distintos lugares y en todos lados hay argentinos, lo habrás visto en la cancha, es impresionante, incluso muchas nacionalidades que se suman a alentar a la Argentina. Y eso creo que es el factor Qatar, el factor Messi, es impresionante y es genial que eso se vaya alineando hacia la selección femenina también, creo que este Mundial va a ser un empujón importante en el desarrollo del fútbol femenino en el mundo y ojalá lo sea también para nuestra región y especialmente para Argentina, que yo creo que ya lo está haciendo”.

Por eso el desarrollo del Mundial, y más teniendo a la selección argentina en tierras maoríes, es un desafío para la funcionaria. Es la primera vez que está a cargo de una misión diplomática y coincidió con el mayor evento del fútbol femenino. Su encuentro en Auckland con las chicas argentinas ofició de bienvenida, con los colores celeste y blanco presente a miles de kilómetros de la Patria.

-¿Qué pudo intercambiar con Infantino, el presidente de la FIFA, y la delegación argentina?

-Mirá, con Infantino, el día de la inauguración me lo presentaron, lo pude saludar, lo primero que me dijo fue que había pasado un tiempo hermoso en Argentina, cuando se jugó el Sub 20, que realmente lo habían tratado impecablemente. Que Argentina es un país importante para el fútbol mundial y que bueno, que ojalá a las chicas les vaya bien. Al presidente Tapia lo vi muy entusiasmado, solo le dí mis deseos de éxito y le dije que estamos a disposición.

El equipo de la embajada con el plantel de la Selección, en el centro, con bufanda, la diiplomática Bogado

-Nueva Zelanda es conocida por otros deportes, como el rugby. ¿Pero qué pasa con el fútbol?

-Bueno, yo creo que ellos están usando justamente este Mundial para desarrollar el fútbol en Nueva Zelanda. ¿Cuál es el problema estructural que tienen? Es que la liga más competitiva está en Australia. Es decir, los equipos neozelandeses que participan en esa liga en realidad casi compiten todo el tiempo en Australia, masculino y femenino. Por ejemplo, las Fénix, que son el equipo de Wellington, no tiene una liga propia desarrollada de alto nivel. Creo que es un gran objetivo de ellos tenerla.

Lo más complejo de una carrera diplomática es combinarlo con la vida personal, la familia. María Belén tiene dos pequeños y una esposa que la acompañan: “Mariela coordinaba la terapia intensiva pediátrica dl hospital de clínicas y ahí la están esperando. Sus hijos nacieron en España y ahora están escolarizados en Nueva Zelanda con una educación que combina la cultura maorí, el inglés y virtualmente la historia y geografía argentina, pero afirma entre risas que sus pequeños “son más albicelestes que el dulce de leche”.

-El fútbol dejó de ser una cosa de hombres, ¿qué significa ser mujer diplomática?

-Requiere una vocación de servicio y un amor por la patria, verdadero. A veces es difícil explicar a Argentina en el mundo, por distintos motivos. Y bueno, hay que tener claro eso, los intereses estratégicos argentinos. Y yendo al rol de las mujeres, a ver, un hito en la carrera es el servicio exterior de la nación, tal cual lo conocemos, existe desde 1963. Que se hizo una ley nacional, que es la ley que nos rige, la 2957. A partir de ahí se hizo un proceso de selección para entrar a la carrera. Yo soy promoción 2003. Éramos 12 mujeres y 13 varones. Y en la promoción anterior eran más chicas que chicos. Y casi todo el periodo desde ahí para acá es más igualitario, salvo pequeños periodos.

