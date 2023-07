Se define la lista de Los Pumas para el Mundial de rugby: los confirmados y las dudas

Los Pumas se preparan para enfrentar a Sudáfrica

Queda muy poco para que se devele el misterio. La nómina de 33 jugadores que representarán a la Argentina en el Mundial de Francia ya está muy cerca de conocerse. El próximo sábado el seleccionado nacional jugará en Johannesburgo ante el último campeón del mundo, Sudáfrica, en el mítico estadio Ellis Park (hoy llamado Emirates Airline) a partir de las 12.05 (hora argentina).

Los Pumas vienen de conseguir un gran triunfo en Australia ante los Wallabies, 34 a 31, luego de caer en el debut en Mendoza ante los All Blacks, 41 a 12. Con la tercera fecha de un reducido Rugby Championship, lo único que quedará será la revancha ante los Springboks siete días después (5 de agosto) en la despedida del seleccionado en el estadio de Vélez Sarsfield.

Esa será la última prueba para el australiano Michael Cheika, el Head Coach de Los Pumas que el 7 de agosto anunciará oficialmente a los 33 convocados que disputarán la 10ª Copa del Mundo, el acontecimiento deportivo del año que coincide con los 200 años del nacimiento del rugby.

Las dudas y las certezas.

De la lista preliminar de 48 jugadores que se nombró para encarar la temporada ya hay varias fijas de acuerdo a los equipos que Cheika puso en la cancha en los 14 partidos que disputó desde que se inició su ciclo, el 2 de julio de 2022, cuando en San Salvador de Jujuy Los Pumas superaron a Escocia por 26 a 18.

De los pilares, el tucumano Thomas Gallo fue el que más jugó (12 veces), además de hacerlo con un gran impacto. La experiencia de Nahuel Tetaz Chaparro y Francisco Gómez Kodela es necesaria para un scrum que todavía debe fortalecerse. Ambos tuvieron buena participación (10 y 8 cotejos respectivamente). Joel Sclavi y Eduardo Bello también jugaron bastante en este ciclo, con 9 y 10 presencias cada uno. Los que no tienen nada asegurado y deben pelear por un lugar son Mayco Vivas, Santiago Medrano y Lucio Sordoni, estos dos últimos con presencia en el plantel de Argentina XV que enfrentará a Namibia, Uruguay y Chile.

Dos grandes líderes.

El puesto de hooker es uno de los mejores cubiertos de la Argentina. Tiene jugadores de élite, reconocidos en el mundo y con un recambio notable detrás.

Julián Montoya y Agustín Creevy forman una dupla de lujo. Hoy con una situación inversa a la que se dio durante muchos años, cuando Creevy era el capitán y Julián ingresaba desde el banco. Montoya, con seis tries en los mundiales y Creevy, muy cerca de cumplir 100 partidos en Los Pumas son una fija. Ignacio Ruiz, por su proyección y juventud, parecería estar en la consideración del staff para ser el tercer hooker, pero nadie puede descartar a dos grandes jugadores como Facundo Bosch y Santiago Socino por sus antecedentes en los clubes europeos.

Matias Alemanno controlando la alturas del line argentino (Saeed KHAN / AFP)

El resto del pack.

En general deberían ir cuatro segundas líneas: Matías Alemanno (86 partidos), Tomás Lavanini (80) y Guido Petti (73) tienen una amplia trayectoria en el equipo. Pero Alemanno se lesionó en Australia y Petti viene de una larga recuperación. El cordobés ya está en la Argentina en plena rehabilitación, pero no estará hasta antes del Mundial. Petti es un interrogante, aunque lo esperarán hasta el último día. Lucas Paulos ingresó muy bien el último fin de semana, y pueden ser opciones para el puesto Marcos Kremer y Pedro Rubiolo.

En la tercera línea debería haber seis nombres: Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González eran los titulares hasta la suspensión del entrerriano (no puede jugar el Championship por su expulsión en la semifinal del Top 14 en el Stade Francais). Santiago Grondona jugó muy bien ante Australia; Rodrigo Bruni, también frente a Nueva Zelanda. El santiagueño Facundo Isa completaría el sexteto. El santafecino Rubiolo quedaría expectante.

Los medios, el problema a resolver.

¿Qué decisión tomará Cheika? ¿Llevará dos aperturas y dos medioscrum, o convocará a tres?

La número nueve quedó en manos del mendocino Gonzalo Bertranou, que cumplió ante los All Blacks y los Wallabies. Lautaro Bazán Vélez está en espera, con muy poco rodaje en el rugby de XV luego de estar varios años en el equipo de los Pumas Seven. Y a Tomás Cubelli se lo espera, tiene 88 partidos en Los Pumas y es uno de los referentes del equipo. Pero no juega desde septiembre del año pasado, en los duelos contra Sudáfrica.

La diez ya está en manos del cordobés Santiago Carreras. Desde el 2021 jugó 20 partidos en ese puesto y será el apertura titular en Francia. Nicolás Sánchez es el goleador histórico de Los Pumas con 846 tantos, aunque no logró continuidad en el puesto después del Mundial de Japón. Ni el gran Tri Nations del 2020, en el que marcó los 25 puntos ante los All Blacks en el histórico primer triunfo, ni los 18 tantos en Cardiff en la victoria ante Gales en julio del 2021, le garantizan la presencia. El tucumano Tomás Albornoz está en la espera luego de su gran año en Benetton Treviso.

Múltiples opciones en los backs.

Según lo usual, la lógica indica que viajarán a Francia cuatro centros, cuatro wingers y dos fullbacks. Si empezamos por los del fondo de la cancha, Emiliano Boffelli y Juan Cruz Mallía son una fija. Por distintas razones y porque además pueden jugar en otros puestos.

Santiago Chocobares fue campeón con el Toulouse, pero nunca jugó con Cheika, regresó tras una larga lesión y se lo espera con ansias porque es un posible titular. En el centro, Jerónimo de la Fuente y Matías Orlando son dos históricos y Matías Moroni puede jugar también de wing. El platense Lucio Cinti aprobó en los dos partidos recientes e hizo muchos méritos para estar en la Copa.

Santiago Carreras será el apertura de Los Pumas en el próximo Mundial (ADRIAN DENNIS / AFP)

Mateo Carreras la rompió en los ambos cotejos y fue la figura en Australia. Rodrigo Isgró fue una de las sorpresas de la convocatoria y debutó ante los Wallabies como para no salir más. Juan Imhoff es el tryman histórico en los mundiales (tiene siete conquistas), pero la realidad es que jugó muy poco en la Selección desde que regresó en las últimas convocatorias. Las plazas que faltan estarán entre Santiago Cordero, Sebastián Cancelliere, Bautista Delguy y Luciano González, estos dos últimos convocados en Argentina XV para tener rodaje.

Sudáfrica, un duro desafío.

Los Springboks son los últimos campeones del mundo y candidatos en Francia. Recibirán a Los Pumas en la altura de Johanesburgo el próximo sábado a las 12.05 y el 5 de agosto visitarán nuestro país. A las 16.05, en el estadio de Vélez Sarsfield, el equipo argentino se despedirá de su público con entradas agotadas.

Allí Cheika decidirá quiénes serán los 33 convocados, los jugadores que representarán a la Argentina en el Mundial de Francia, el décimo de la historia.

Los Pumas debutarán el sábado 9 de septiembre ante Inglaterra, en Marsellla. Luego viajarán a Saint Ettiene, donde el viernes 22 jugarán ante Samoa. El sábado 30, en Nantes, se medirán contra el debutante Chile, para cerrar, el 8 de octubre la primera fase ante Japón, en la misma ciudad.

Para pasar a los cuartos de final deben finalizar primeros o segundos en su grupo, para cruzarse con los dos del Grupo C, que podrán ser Australia o Gales. Esos cotejos, depende el puesto, se jugarán en Marsella, el sábado 14 o el domingo 15 de octubre.

Las semifinales, el tercer puesto y la final se disputarán en París, en el estadio Saint Denis. Las dos primeras el 20 y 21 de octubre; la medalla de bronce el viernes 27 y la gran definición el sábado 28. Pero para eso falta mucho, el sueño de Los Pumas todavía está por empezar.

