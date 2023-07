Mundial femenino: el golazo olímpico de Irlanda en la derrota 2-1 frente a Canadá

Golazo Olímpico De Irlanda frente a Canada

En el estadio Rectangular de Perth, Australia, se registró uno de los goles más bonitos de lo que se lleva disputado en el Mundial Femenino. La autora de la conquista fue la capitana de Irlanda, Katie McCabe, que con un zurdazo desde el tiro de esquina ubicado en el sector derecho del ataque, ensayó una rosca que dejó sin chances a la arquera de Canadá Kailen Sheridan. Se disputaba apenas el minuto 4 del match cuando las europeas rompieron el cero. Sin embargo, en tiempo de descuento de la etapa inicial las canadienses debido a la mala fortuna de Megan Connolly, quien introdujo el balón a su propia valla. Ya en el complemento, Adriana Leon dio vuelta la historia y colocó a su seleccionado en la cima del Grupo B, a la espera de que se complete la segunda jornada de la zona mañana con el duelo entre Australia y Nigeria.

JAPÓN 2-0 COSTA RICA

Resumen Japón 2-0 Costa Rica

Japón logró su cometido y justificó una merecida victoria ante Costa Rica por 2-0 en el estadio Forsyth Barr Dunedin de Nueva Zelanda. Las asiáticas fueron mucho más a lo largo del primer tiempo y prácticamente maniataron a las centroamericanas, que poca resistencia pudieron ofrecer. Los tantos fueron convertidos por Hikaru Naomoto y Aoba Fujino, ambos en la etapa inicial. Las niponas, que venían de golear 5-0 a Zambia en el debut, se clasificaron a los octavos de final del Mundial y ahora definirán el primer lugar del grupo contra España el próximo lunes desde las 4 de la mañana (hora argentina). Según la posición, su adversario en la ronda eliminatoria saldrá entre Suiza, Nueva Zelanda, Filipinas y Noruega. Las costarricenses, ya eliminadas, buscarán imponerse ante Zambia el lunes a la misma hora.

ESPAÑA 5-0 ZAMBIA

Resumen España 5-0 Zambia

España registró una de las máximas goleadas en lo que se lleva jugado del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023 (solo superada por el 6-0 de Alemania ante Marruecos) y selló su boleto para los octavos de final de la cita mundialista. En el estadio Eden Park neozelandés, las europeas apabullaron a las africanas con un verdadero golazo de Teresa Abelleira y los dobletes de Jenni Hermoso y Alba Redondo, quien ingresó para el complemento y se despachó. La curiosidad del match se registró en el cuarto gol, cuando la árbitra surcoreana Hyeon-Jeong Oh recibió directivas del VAR y lo convalidó no sin antes confundirse y darlo por anulado con el micrófono abierto para todos los presentes en la cancha. De esta forma, las españolas se adueñaron del primer puesto del Grupo C y les alcanzará un empate ante Japón el lunes a partir de las 4AM (hora argentina) para asegurarse el liderazgo, ya que tienen el mismo puntaje pero un gol más de diferencia.

