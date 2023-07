El preciado trofeo de Lionel Messi que se llevó Thiago Almada y el ex River que lo interceptó en el túnel en busca de su camiseta

Lionel Messi arrancó en llamas su ciclo con la camiseta del Inter Miami y lleva tres goles en apenas dos partidos. Después de darle la victoria agónica a las Garzas frente a Cruz Azul por el debut en la Leagues Cup, se despachó con un doblete en el 4-0 sobre Atlanta United para sacar boleto a la próxima fase del certamen internacional. El argentino volvió a brillar con la franquicia de Florida y no solamente los fanáticos se rinden ante sus pies, sino también los rivales.

El encuentro de anoche fue especial para los argentinos: se vieron las caras dos campeones del mundo como el capitán del seleccionado nacional y Thiago Almada, quien se metió por la ventana por la lesión de varios compañeros y hasta terminó sumando minutos en Qatar. No fue una noche soñada para el ex Vélez porque además de tener una actuación discreta, falló un penal que fue bien desviado por Drake Callender. Así y todo, el atacante de 22 años no desaprovechó la oportunidad de cruzarse con el astro rosarino.

Primero se acercó hasta su posición en el minuto 77, cuando Messi fue sustituido por Robbie Robinson cuando el encuentro ya estaba sentenciado. Y tras el pitazo final del árbitro Mario Escobar, Almada primereó a sus compañeros para intercambiar la camiseta rosa con el número por la rojinegra suya con el dorsal 23. Nuevamente se fundieron en un abrazo y se despidieron hasta la próxima ocasión. “Nunca tuve la camiseta de él, nunca se la quise pedir. Ahora que lo enfrenté en una cancha, se la pude pedir”, declaró el oriundo de Fuerte Apache ante la prensa. Y cerró: “El nivel (de Messi) siempre es superior a cualquiera. Ojalá que le vaya muy bien, que le siga yendo así”.

Lo cierto es que Thiago Almada no fue el único argentino en cancha en el equipo dirigido por el mexicano Gonzalo Pineda ya que el ex River Santiago Sosa también disputó los 90 minutos y sufrió a Messi y compañía. Al mediocampista central se lo vio esperando a Lionel en el túnel que conecta el campo de juego con los vestuarios del estadio DRV PNK de Miami: lo interceptó y le obsequió su camiseta, a la espera de que el capitán de Inter le consiguiera al menos la que había usado en el primer tiempo. Algo similar había ocurrido en el estreno de Messi con Inter Miami, cuando los argentinos Augusto Lotti y Carlos Rotondi se llevaron una camiseta cada uno de Leo.

El próximo partido del Inter Miami será el miércoles 2 de agosto por los 16avos de final de la Leagues Cup ante un rival que saldrá de la zona que comparten Houston Dynamo, Orlando City y Santos Laguna. Este sábado 29 de julio se disputará el último cotejo de ese grupo entre los últimos dos equipos mencionados. El mismo día se definirá al segundo clasificado de la zona de Inter: Cruz Azul o Atlanta United.

