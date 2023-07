“Siento que me hubiesen pisoteado”: estalló la interna en Noruega, que llegó al Mundial femenino como candidata y está a punto de ser eliminada

Las jugadoras que están en desacuerdo con la DT, Caroline Graham Hansen (10) y Ingrid Engen (7), junto a Ada Hegerberg (14), que abandonó el campo de juego de forma sorpresiva ante Suiza (REUTERS/David Rowland)

La selección de Noruega llegó como uno de los equipos llamados a ser animadores del Mundial de Fútbol Femenino que se disputa en Australia y Nueva Zelanda, pero está a punto de ser eliminada en primera ronda. Para explicarlo hay motivos dentro de la cancha, pero sobre todo afuera de ella con una interna que estalló en el vestuario y que puso en jaque la continuidad del combinado escandinavo en la Copa del Mundo.

El rendimiento del equipo no está cumpliendo con las expectativas, aunque hay factores extrafutbolísticos que servirían de elementos para entender qué pasa en el seno de uno de los conjuntos que arribó a Oceanía con más expectativas.

Apenas un punto en dos partidos generaron el alerta en el entorno del escuadra nórdica que está última en el Grupo A, luego de perder 1-0 con Nueva Zelanda en la primera fecha e igualar sin goles con Suiza este martes. Ahora dependerá de un triunfo ante Filipinas en la última jornada y esperar el resultado entre Suiza y Nueva Zelanda, quienes son los dos elencos que hasta ahora se están clasificando a los octavos de final.

El planteo táctico de la entrenadora Hege Riise habría generado las discrepancias con las referentes del plantel (Reuters/Craig Brough)

Pero el núcleo de esta crisis fue puertas para adentro. En el juego ante las helvéticas, lo dijeron todo las caras largas en el banco de suplentes de Ingrid Engen y Graham Hansen, dos de las estrellas del equipo, por criticar el esquema táctico de la entrenadora Hege Riise. Engen y Hansen son jugadoras del Barcelona, considerado uno de los mejores equipos femeninos en la actualidad.

“Ni siquiera sé qué decir. Hay mucho que quiero decir y mucho que ya se ha dicho. También hay muchas cosas en las que una no está de acuerdo, pero probablemente siempre será así. Es desafortunado que no puedas tener confianza en ti mismo sin que te recriminen por ello”, disparó Hansen en diálogo con el medio noruego NRK.

“Si soy honesta, me siento como si me hubieran pisoteado y pisoteado durante un año. Siempre escucho a la gente hablar de estar unidos como equipo y como nación, pero durante el último año siento que no ha sido así”, sentenció Hansen, que acumula 99 encuentros con su selección mayor.

Ada Hegerberg Abandonó A Noruega Antes Del Partido Ante Suiza

“No deberías recibir nada gratis aquí en la vida, pero pensé que había construido al menos algo de respeto. Resulta que este no fue el caso y tal vez tendré que mirarme en el espejo y pensar menos en mí misma”, agregó en testimonios a Viaplay Football.

Aunque la estratega Riise esgrimió que “no se la ha pisoteado. No pasó nada entre ella y yo. Es la decepción de no poder ser titular y aportar para Noruega. Lo entiendo”. En el complemento ante Suiza la DT mandó a la cancha a Hansen en el minuto 57.

Cabe recordar que luego de la arenga final en el campo de juego antes de medirse con Suiza, Ada Hegerberg, quien fue balón de oro en 2018, acusó una molestia y se retiró al vestuario. “Sentí molestias al correr justo después de los himnos. Decidimos no arriesgarnos para no desperdiciar ningún cambio en un partido tan importante para nosotros. Todos confiamos en que el equipo haría el trabajo y lo hizo”, dijo Hegerberg a través de sus redes sociales.

Noruega ganó una Copa del Mundo Femenina en 1995 y fue subcampeón en 1991. Logró el cuarto puesto dos veces (1999 y 2007) y marcha 12º en el Ranking FIFA. En el Mundial 2019, el combinado nórdico fue eliminado en los cuartos de final tras perder 3 a 0 ante Inglaterra. La única vez que fue eliminada en primera ronda fue en Alemania 2011.

