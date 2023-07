La respuesta de Godoy Cruz por el comunicado del plantel con críticas al arbitraje y a Darío Herrera

El arbitraje de Darío Herrera estuvo bajo la lupa en la derrota de Godoy Cruz ante Banfield por la fecha 26 de la Liga Profesional

La derrota de Godoy Cruz ante Banfield en el Sur pudo ser un resultado más en la pelea por el descenso y el ingreso a las copas internacionales, pero el duro comunicado del plantel visitante contra las presuntas actitudes de Darío Herrera, quien se habría dirigido con “soberbia” a algunos jugadores del Tomba, motivó una serie de respuestas desde la máxima cúpula arbitral hasta la propia institución de Cuyo.

Luego de los tantos de Juan Bisanz y Emanuel Insúa, el resultado quedó en un segundo plano por las declaraciones realizadas por Hernán López Múñoz. El futbolista se había explayado en zona mixta para dar cuenta del trato sufrido por Herrera: “Tuvo una actitud con algunos jugadores y conmigo de soberbia, que hace que el partido sea otro, que entremos en el juego que quiere él”. “A mí me dijo que no hable, que tenía dos partidos en Primera. Tuvo comentarios soberbios que hacen calentar el partido, que son innecesarios, no es una manera de hablarle al jugador, aunque tenga 100 o dos partidos en Primera. Es algo de los árbitros, no nos podemos quejar. Jugó con eso porque ya estaba amonestado. Por suerte no entré, porque era dejar a mis compañeros con 10″, agregó el sobrino nieto de Diego Armando Maradona.

Estas palabras provocaron un comunicado firmado por los jugadores del equipo dirigido por Daniel Oldrá: “Llevamos un año luchando contra los arbitrajes. Los errores son normales pero no que siempre perjudiquen al mismo lado y lo que en otras épocas no ocurría ahora es alarmante, es la falta de respeto de algunos árbitros. Acá citamos frases que hoy el colegiado dijo: ‘Pedila ahora que vas perdiendo‘. ‘No hables que tenés dos partidos en Primera‘. ‘Ahora no te voy a cobrar nada‘. Todo esto acompañado de risas y soberbia. Muy grave todo”.

La historia tuvo su inmediato correlato con el paso de las horas y Godoy Cruz posteó otro escrito en redes sociales durante el mediodía de este martes en el que se diferenció de sus representantes dentro de la cancha: “Siempre hemos bregado por la justicia y el diálogo con el plantel, árbitros, dirigentes de AFA, otros clubes y socios. Es por esto que no avalamos comunicados que no sean de nuestras cuentas oficiales”.

El comunicado de Godoy Cruz

Minutos antes de la misiva divulgada por el Tomba, Diego Rodríguez había dado más precisiones sobre lo sucedido en charla con DSports Radio: “Nosotros somos conscientes de que llegamos a un punto en el que dijimos basta porque no queremos que vuelva a suceder. Queremos que nos traten de la misma manera que a todos”. “Nosotros sentimos que no se medía todo con la misma vara. El árbitro tuvo contestaciones con los más jóvenes que no eran acordes, pero lo venimos acumulando a lo largo del torneo. Penales no cobrados, goles invalidados... Son un montón de cosas por las que en un momento el grupo explota. Cuando llego al vestuario me enteró de estas contestaciones soberbias de parte del árbitro y me parece que no van. Jamás tuve un problema con Darío (Herrera), pero mis compañeros si”, agregó.

El arquero y capitán es una voz autorizada en la delegación y, más adelante, fue consultado sobre si creía que había una animosidad contra el cuadro mendocino. A continuación, blanqueó un diálogo mantenido con Federico Beligoy, director nacional de arbitraje y secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA): “Voy a contar algo que no se si debería, pero cuando llegué a Godoy Cruz (mitad de 2022) noté estos tratos en los primeros partidos y lo llamé a Beligoy para pedirle que no traten mal a los chicos porque sentíamos que los ninguneaban. Esto lo veía hace un año en distintas situaciones... ¿Qué me dijo? Mejor me lo guardo... Que estabamos bien, que estábamos ganando, que no me queje”.

Además, se refirió a las palabras de Pablo Toviggino, presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol y tesorero de la AFA, quien había pedido en Twitter que los futbolistas “sepan reconocer sus errores y la próxima pateen al arco”. “Lamentablemente, no me asombra porque es lo mismo que pasa en la cancha. Las autoridades responden de esa forma”, respondió el Ruso.

El mensaje de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA

Horas más tarde, el defensor Pier Barrios dialogó con el mismo medio luego de la publicación de la carta realizada por el cuadro que defiende: “Con mis compañeros hablamos de bajarle la espuma al tema de los arbitrajes porque uno tiene años en el fútbol y sabe que sería entrar en una guerra que no nos va a beneficiar y los más perjudicados vamos a ser nosotros y el club. Hay que ser inteligentes y saber buscar la forma más óptima para hallar una solución en conjunto”.

“Capaz que subimos el comunicado en medio de la calentura del momento y, haciendo un poco de autocrítica, tal vez no era la forma. Eso no justifica que hay cosas que están mal, pero ocurrieron siempre y van a seguir pasando”, expresó. Y concluyó: “Hubo un error nuestro de postear algo sin el consenso de ellos (los dirigentes) y no haber unificado una idea. Hoy vemos que la dirigencia postea algo totalmente contrario, tendrá sus motivos y seguramente nos tengamos que sentar a dialogar. Tenemos una relación excelente con ellos. Me da bronca que se hable de que hay una interna en Godoy Cruz porque no la hay”.

Por último, la AAA se alineó a lo dicho por las autoridades del equipo que pelea la clasificación a la Copa Sudamericana 2024. Dicho escrito está firmado por el secretario gremial, Lucas Pardo, y el secretario general, Beligoy: “Desde la Asociación Argentina de Árbitros agradecemos las palabras emitidas en el comunicado oficial realizado por el club Godoy Cruz. Creemos y sostenemos que el camino del diálogo y las buenas prácticas institucionales nos permitirán seguir contribuyendo conjuntamente a bregar por una actividad cada vez más competitiva y sentada sobre las bases del diálogo y colaboración mutua de los distintos actores del fútbol argentino”.

El mensaje de la Asociación Argentina de Árbitros

El comunicado completo de Godoy Cruz

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba hace pública su posición ante el comunicado emitido en el día de ayer por el Plantel Profesional de Fútbol.

Como institución, desde esta Presidencia, siempre hemos bregado por la justicia y el diálogo con el Plantel, Árbitros, Dirigentes de AFA, otros clubes y socios, por lo que estamos convencidos de que es el camino a seguir en todos los ámbitos de la vida de las personas y de las instituciones.

Es por esto que no avalamos comunicados que no sean de nuestras cuentas oficiales ni en instancias que no sean las antes mencionadas.

