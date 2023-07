Martino habló sobre el gran debut de Messi en Inter Miami: de la película que escribió al recuerdo del gol a México en el Mundial

Gerardo Martino llenó de elogios a Lionel Messi (Foto: Sam Navarro-USA TODAY Sports)

El DRV PNK Stadium presenció una noche repleta de épica en la agónica victoria del Inter Miami ante Cruz Azul con una obra de arte de Lionel Messi sucedida en el cierre del debut por la Leagues Cup. El mejor jugador del mundo ingresó en los primeros minutos del complemento para ser una parte crucial del triunfo frente a su público y su entrenador, Gerardo Martino, se rindió a los pies del mejor jugador del mundo.

En conferencia de prensa, el Tata explicó cuándo empezó a pensar que ese tiro libre cobrado a los 92 minutos de partido podía derivar en la victoria: “No cuando hizo el gol, cuando recibió la falta. Ahí ya pensábamos que la película se podía escribir”. “Es una película que se reitera permanentemente. Es casi como que se da todo para escribir una película nueva. Obviamente, con mayor o menor grado de importancia, pero siempre está él para escribirlas”, declaró.

El entrenador que supo tenerlo en Barcelona y la selección argentina resaltó cómo Leo hace de lo extraordinario su rutina diaria: “Lo hizo todo tan habitual, que nos parece normal. Pero no lo es. Decimos ‘el mejor jugador del mundo’ y parece un elogio cualquiera. Dijo que venía aquí como una elección de vida y también a competir y a ganar. Y en el primer partido ya lo demostró”.

“El club hizo una apuesta, un esfuerzo. Todo esto no solo ayuda al club, también lo hace para Florida y para la MLS”, profundizó.

Además, detalló los entretelones de la modificación para su ingreso en lugar de Benjamin Cremaschi: “Yo no quería que Leo estuviera en el campo sin Sergio (Busquets). Decimos que entrarían juntos. Luego vimos que (Leonardo) Campana hizo un esfuerzo y nos pareció que Josef (Martínez) podía ingresar con Messi. Nos pareció oportuno que pudieran conectar en el campo por lo que vimos que hicieron en entrenamientos”.

Y ahondó sobre cómo vio a su compatriota y al volante central: “Messi y Sergio estuvieron bien. No podían haber jugado más hoy. El equipo dio muestras de algo positivo. No por eso dejo de reconocer el trabajo de Cruz Azul, pero vislumbro una mejora para mi equipo”.

Sin embargo, la magistral definición de Messi en la última ocasión del partido se llevó más palabras del director técnico: “Obviamente, en el estadio había toda una energía para que esto pase en algún momento. No había un minuto en especial, pero sucedió en la última jugada del partido para darle más dramatismo. Todos sabemos lo que pasa cuando hay un tiro libre en esa zona y (Messi) está con la camiseta del equipo que recibió la falta”.

“Algunos meses atrás, el único jugador en el mundo que no debía recibir la pelota en la mitad izquierda contra México, la recibió y era el único en el mundo que podía hacer un gol ahí y él lo hizo. Y empezó a transformar la dinámica de la selección argentina. Entonces, es algo reiterativo. Si nos remontamos a los últimos 15 años, pasa permanentemente”, añadió sobre el tanto que encaminó la victoria en el segundo duelo de la Albiceleste en el Mundial.

“Un entrenador vive de entender la derrota, el triunfo, de ubicarlas en el lugar que corresponda. Tener a Messi o a Sergio no significa que no tengamos que sufrir. Hoy se demostró. Nos estamos preparando para esta situación que está viviendo el equipo en esta temporada”, esbozó con la mente puesta en remontar el mal comienzo que sitúa a Inter Miami como el colista de la Conferencia Este.

Ya sobre el plano de lo futbolístico, fue contundente: “Claramente, no debimos ganarlo en el primer tiempo. Cruz Azul tuvo muchas ocasiones de gol. Fuimos imprecisos en la mitad de la cancha, en la circulación de pelota y nos atacaban rápido sobre el quite. En el segundo tiempo, estuvimos más compensados. Ya no nos atacaban tanto a campo abierto y pudimos compartir la tenencia de la pelota”.

“Cruz Azul debería de haber ganado el partido, pero como los goles no se hacen, el análisis no se hace con el entrenador”, sentenció.

“Circunstancialmente, nos fuimos ganando un primer tiempo que no merecimos haberlo ganado. En el segundo tiempo jugamos un partido mucho más parejo. Otorgamos menos espacios, la tenencia era mucho más compartida y nosotros empezamos a crear situaciones de gol”.

