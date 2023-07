“Ahora te la doy”: el tenso cruce entre De la Cruz y Ortegoza en la derrota de River Plate ante Talleres por la Copa Argentina

Tenso cruce entre Nicolás De la Cruz y Ortegoza en el partido de River Plate con Talleres por la Copa Argentina

Un momento de tensión se vio en el partido entre River Plate y Talleres de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina que se disputó en el Estadio Malvinas Argentina de Mendoza. Fue en el segundo tiempo cuando Nicolás De la Cruz perdió la paciencia y arremetió contra Ulises Ortegoza luego de una serie roces que no le gustaron al volante uruguayo.

Talleres se había puesto en ventaja en el primer tiempo con el gol de Rodrigo Garro. En el complemento los ánimos se agitaron a medida que pasaron los minutos y el empate no llegaba para River Plate. Pasada la media hora, De la Cruz se molestó por una falta del futbolista de la T y le dijo “¿querés la camiseta? Ahora te la doy”, mientras se tomaba su casaca. En la repetición de la transmisión televisiva se pudo ver con más claridad.

Al ver esta situación y para evitar que el uruguayo pudiera reaccionar, el entrenador millonario Martín Demichelis decidió reemplazarlo porque notó los nervios del volante. A falta de diez minutos Agustín Palavecino ingresó por De la Cruz.

Pero el charrúa no fue el único que se fastidió en River Plate ya que también se lo pudo ver a Salomón Rondón discutiendo con un jugador de Talleres.

El gol de Rodrigo Garro para Talleres ante River Plate por la Copa Argentina

En tanto que Ortegoza fue la figura del equipo cordobés por su dinámica en el mediocampo a partir de la recuperación y distribución de la pelota. Una vez terminado el encuentro contó que “esto es un premio a todo el esfuerzo a todo lo que uno viene haciendo desde hace tanto tiempo. Es un orgullo formar parte de este plantel. Y darle una alegría increíble a toda esta gente”.

“Tenemos mucha humildad, mucho trabajo, desde los delanteros hasta los defensores. Lo que nos caracteriza es la humildad por dejar todo en la cancha”, destacó sobre el funcionamiento de Talleres.

El jugador de 30 años tiene un camino en el Ascenso y recordó que “tengo una historia atípica porque me tocó empezar a jugar de grande, pero siempre las oportunidades que se me iban dando las fui aprovechando. Me fui preparando para todo esto y ahora jugar acá con este marco es un sueño”.

Talleres jugó un gran partido ante River Plate y le ganó por segunda vez en el año luego de haberlo superado en el encuentro por la Liga Profesional. Fue un aliciente para los dirigidos por Javier Gandolfi quienes buscaron estirar lo máximo posible la definición por el título, pero en el certamen de Primera División River Plate había sacado la suficiente diferencia para poder abrochar el título con antelación.

No obstante, Talleres sigue adelante por otro “campeonato” que es poder cerrar su ingreso a la Copa Libertadores de 2024, y por ahora lo está consiguiendo porque está segundo en la tabla anual. Deberá sumar lo máximo posible en estas dos fechas que restan en la Liga Profesional y luego le quedarán 14 encuentros de la primera ronda de la Copa de la Liga.

En la próxima instancia de la Copa Argentina, Talleres jugará con el ganador de Colón-Lanús. Mientras tanto el elenco cordobés ratificó su buen momento y, si bien no pudo quitarle el título a River Plate en la Liga Profesional, logró eliminarlo en el otro torneo federal.

