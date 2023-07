Estalló el vestuario del Atlético de Madrid por la inesperada confesión de su principal joya: “Me encantaría jugar en el Barcelona”

João Félix manifestó su deseo de jugar en el Barcelona

El Atlético de Madrid volvió a los entrenamientos el 10 de julio con el resonante regreso de João Félix. El mediapunta portugués dejó atrás una frustrada cesión en el Chelsea y parecía ser la carta de ataque más importante del Colchonero para encarar la UEFA Champions League de la temporada venidera, pero la tregua con Diego Simeone duró ocho días por llamativas declaraciones deslizando una posible salida en este mercado.

En charla con Fabrizio Romano, periodista especialista sobre el mercado de pases, confesó sus intenciones y volvió a aflorar un viejo interés de larga data por parte del último campeón de España: “Me encantaría jugar en el Barcelona”. El Blaugrana intentó su fichaje en distintos momentos y hasta llegó a ofrecer a Ferrán Torres y Frank Kessié para hacerse con la ficha del delantero a fin de 2022, pero el Rojiblanco se negó a desprenderse del jugador más caro de su historia.

“Barcelona siempre ha sido mi primera opción y me encantaría unirme al club”, declaró el futbolista que disputó el último Mundial de Qatar con la selección de Portugal. Como si fuera poco, no ahorró elogios para describir lo que sería un posible desembarco al plantel dirigido por Xavi Hernández: “Siempre fue mi sueño desde niño. Si sucede, será un sueño hecho realidad para mí”. La respuesta de la institución que representa no demoró en llegar con un mensaje para el talentoso atacante y su representante, Jorge Mendes.

“El agente del jugador conoce perfectamente las condiciones que deben darse para que João pueda salir del club. A partir de ahí, no tenemos nada que comentar sobre este tema”, informaron desde la escuadra que salió tercera en La Liga de España pasada. La información divulgada por los medios españoles AS y Relevo apuntan estas palabras como una “falta de respeto y una muestra de poco profesional”, según grafican desde las oficinas del Estadio Cívitas Metropolitano.

Mientras mantendrán un diálogo con él para conocer su postura y analizan la posibilidad de aplicarle una sanción por hablar sin el consentimiento del club, el entorno del joven de 23 años buscará concretar su arribo a Cataluña a través de una cesión con opción de compra, una modalidad que el Atleti aún no planeó por el momento y posiciona su precio en más de USD 110 millones. Este valor se da porque invirtieron más de USD 142 millones en su arribo desde el Benfica en 2019, siendo la quinta transferencia más cara de la historia por detrás de Neymar junto a Kylian Mbappé al París Saint-Germain (PSG), mientras le siguen Phillippe Coutinho y Ousmane Dembélé al Barcelona.

Con 34 goles y 18 asistencias en 131 partidos con la entidad madrileña, João Félix aún no dio todo su potencial con esta camiseta y el gasto depositado dista del rendimiento demostrado. En octubre pasado comenzó a buscar un nuevo club para sumar continuidad y el director técnico que llegó en 2011 dio una esclarecedora explicación sobre los motivos que concluyeron en apartar de los titulares a la joya del equipo.

“En la temporada donde ganamos la Liga, él tuvo un arranque increíble, jugó hasta que se lesionó y Ángel (Correa) terminó jugando porque estaba mejor. En 2021, él no venía jugando, respondió con trabajo y jugó hasta que se lesionó. Para empezar esta nueva temporada, hizo una muy buena pretemporada más allá de la lesión que tuvo al principio. Empezó muy bien en los amistosos y a partir de su buen rendimiento jugó. Ahora, bajó su rendimiento y juega otro compañero porque João es igual a (Ángel) Correa, (Álvaro) Morata o (Antoine) Griezmann y trato a todos los futbolistas de la manera que creo que hay que tratar para lo mejor del equipo. En cuanto vuelva a estar bien en los entrenamientos, a correr cuando el equipo lo necesite en el partido y cuando vuelva a asociarse con el gol, va a jugar. Queda claro que siempre que estuvo bien, jugó”, manifestó en una conferencia de prensa desarrollada por esos días.

Cuatro meses después, se marchó al Chelsea cedido por un semestre con un cargo superior a los USD 12.000.000 y sin opción de compra. Tras convertir 4 goles en 20 partidos, armó las valijas con destino a España porque para el nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, no fue una prioridad para retener. Antes de su partida a los Blues, había firmado la extensión de su contrato hasta el 30 de junio de 2027 y, hace poco menos de un mes, Diego Simeone se refirió a su situación particular.

“João es un jugador del Atlético de Madrid que, si no tiene el sitio en el Chelsea, como Pochettino aparentemente contó, tendrá que venir al Atlético de Madrid, tendrá que volver a trabajar con nosotros, y obviamente estaremos dispuestos a darle lo mejor para que pueda mejorar en lo que creemos que es importante. Tiene unas condiciones enormes, cabecea bien, golpea bien con las dos piernas... será lo que él quiera ser. Es una realidad que se muestra en el juego”, declaró el DT para el programa español El Partidazo de Cope. Y agregó sobre un posible cortocircuito con su dirigido: “Yo no tengo ningún problema con nadie. Yo tengo la cabeza sumamente abierta para entregarme. Hay que ver si económicamente es buena la salida de Joao para el club, y ahí no entra mi figura”.

Justamente, este medio reveló que desde el club “no sabían nada de las declaraciones de João Felix”, quien se verá las caras con sus compañeros este miércoles para afrontar el doble turno programado por el cuerpo técnico. En este sentido, Fabrizio Romano habló con esta fuente sobre cómo sintió al jugador en el mano a mano concedido: “Tenía muchas ganas de hablar, quiere una oportunidad diferente en el Barcelona. No le he notado preocupado por el tema financiero del club”.

En medio de este clima enrarecido, Atlético de Madrid seguirá su preparación de cara al estreno liguero del 14 de agosto próximo ante Granada. Antes, viajará a Corea del Sur, México y Estados Unidos para medirse frente a un combinado de estrellas de la liga surcoreana (27/7) sumado a sendos amistosos ante Manchester City (30/7), Real Sociedad (2/8) y Sevilla (6/8).

