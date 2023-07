“¡Me encanta Mac Allister!”: la locura de Jürgen Klopp por el argentino en un entrenamiento del Liverpool y el apodo que le puso

Jürgen Klopp elogió a Alexis Mac Allister en el entrenamiento del Liverpool y ya le puso un apodo

La incorporación de Alexis Mac Allister al Liverpool fue una de las transferencias que rompió el mercado en Europa y el volante campeón mundial con la Argentina en Qatar 2022 ya comenzó a deleitar al entrenador Jürgen Klopp, quien en los primeros entrenamientos le puso un nuevo apodo al ex jugador de Boca Juniors. En pocos días el estratega alemán demuestra estar encantado con el rendimiento del mediocampista ofensivo de 24 años, que viene de cumplir una gran temporada en el Brighton y también brilló en la Copa del Mundo con la Selección.

Te puede interesar: El primer día de Alexis Mac Allister en Liverpool: llamativa reacción de Klopp, gesto de Salah y roce con un compañero en la práctica

En uno de los video publicados por las redes sociales del club rojo se pueden ver los trabajos tácticos del plantel que este año no jugará la Champions League y buscará el título continental en la UEFA Europa League, además, intentar ganar otra Premier League luego de cuatro temporadas. En plena pretemporada, Klopp ya dejó en claro que uno de sus preferidos es el pampeano que empieza a devolverle al director técnico la confianza por haberlo pedido.

Las imágenes muestran cortes. En el primero hace foco sobre el movimiento de Mac Allister, pero el segundo es el que muestra la reacción de Klopp al ver el quite y traslado en una contra del argentino. “¡Wow Macca!”, gritó primero el teutón al ver un golazo con un remate desde afuera del área y dejando en claro el alias que le eligió al argentino. Luego no cayó en su asombro y al ver el retroceso de Alexis para cortar a tiempo, enfatizó: “¡Me encanta Mac Allister!”

Te puede interesar: La reacción de Virgil van Dijk cuando vio una foto de Alexis Mac Allister con la Copa del Mundo en su celular

El mediocampista viene en franco ascenso desde el pasado Mundial, en el que se ganó la titularidad en el segundo partido de la Selección que fue triunfo 2-0 ante México y luego frente a Polonia abrió el marcador para la victoria que selló la clasificación a la segunda ronda y le aseguró el primer puesto al elenco dirigido por Lionel Scaloni. Luego, el jugador surgido de Argentinos Juniors ratificó su lugar en le once inicial con brillantes actuaciones, entre las que se recuerda su asistencia a Ángel Di María en el segundo gol ante Francia en la final.

Alexis Mac Allister en la práctica del Liverpool (@LFC)

Confirmado como pieza clave en el combinado nacional campeón mundial en Medio Oriente, en su regreso a Inglaterra continuó con su gran performance y en el ejercicio 2022/2023 firmó una planilla de 10 goles en 35 partidos en la Premier League. Fue seguido de cerca por otros equipos grandes de Inglaterra y de Europa, pero fue el Liverpool el que se lo llevó por 44,8 millones de dólares (40 millones de euros) y con un contrato hasta junio de 2028.

Te puede interesar: Murales, platos con su nombre y una bienvenida especial de los fanáticos del Inter: así se prepara Miami para recibir a Lionel Messi

Su llegada a Anfield fue un pedido expreso de Klopp, que es un entrenador de mucha personalidad y carismático que vive todo a flor de piel. En los partidos oficiales suele brindar su show aparte en cada jugada de su equipo, sea a favor o en contra. Incluso llegó a tener algún cruce con colegas suyos como sus idas y vueltas dialécticos con Pep Guardiola.

El funcionamiento dinámico de Alexis por la banda derecha se ajustará al juego del Liverpool que suele presionar en el área rival y en teoría debería tener una pronta adaptación ya que es un elenco que se caracteriza por jugar en el campo rival, aunque también deja espacios libres que en ocasiones los sufre con goles en contra de su valla.

Con Mac Allister, el conjunto ganará también en recuperación en el mediocampo y es por eso que su incorporación es tan considerada por el entrenador. La próxima Premier League comenzará el viernes 11 de agosto y dos días más tarde debutará el Liverpool en su visita al Chelsea, en lo que será un partido que promete con un cruce entre campeones mundiales ya que en el elenco londinense está Enzo Fernández, otro que brilló en el Mundial.

Seguir leyendo: