Qué lo sorprendió de Demichelis, el audio que le mandó Gallardo y su emotiva cábala: 5 frases de Jorge Brito tras el título de River

River Plate se coronó campeón de la Liga Profesional de Fútbol tras derrotar 3-1 a Estudiantes de La Plata en un estadio Monumental rebosado de 85 mil espectadores y celebró a lo grande su título número 70. El presidente del club, Jorge Brito, fue uno de los que saltaron al campo de juego para abrazar a los protagonistas de una nueva vuelta olímpica para el club de Núñez.

El máximo dirigente riverplantense fue uno más en los festejos y en diálogo con ESPN expresó sus sentimientos en el césped de la cancha que fue remodelada y ampliada durante su gestión. “Es una emoción inmensa porque la gente se lo merecía, Martín Demichelis, Poroto Lux, Javier Pinola, su equipo de trabajo y los jugadores”, inició delante del micrófono.

Con los ojos humedecidos y recordando su llegada al cargo presidencial relevando a Rodolfo D’Onofrio, quien participó de la reconstrucción del club y del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo, hizo un balance: “El año pasado no fue fácil porque intentamos pelear en lo más alto como River siempre lo debe hacer y no pudimos darle una alegría a la gente. Fue un año con muchas cosas lindas como la obra del estadio y no se nos pudo dar. Este año, con la llegada de Martin... estoy muy feliz, la alegría es inmensa”.

En cuanto a la contratación de Martín Demichelis, sucesor del Muñeco Gallardo proveniente del Bayern Múnich y sin experiencia como entrenador principal en equipos de Primera División, Brito expresó: “Son esas cosas raras que tiene el fútbol, a Martín no lo conocía y más allá de lo que está demostrando como director técnico, me encontré con una persona excepcional que nunca falta en los momentos difíciles en el fútbol y en esos momentos difíciles demostró su templanza y calidad humana y eso lo demuestra todos los días”.

Brito también dio muestras de afecto hacia Gallardo, el DT más ganador de la historia del club, y contó que recibió un mensaje del Muñeco. “Marcelo me escribió hace un rato para felicitarme y a todos por el triunfo. Era un audio muy lindo, muy cálido de un amigo riverplantese, felicitándome ante todo. Sabía que era mi primer título como presidente y muy buscado. Yo también lo felicité a él como hincha de River, los títulos son de todos”, acotó luego en una nota con TyC Sports.

Además, indicó que Enzo Pérez “tiene las puertas abiertas hasta cuando él quiera jugar si hasta de arquero lo hizo” y reveló una cábala que lo acompañó durante la campaña. “Solo venir a la cancha con el carnet de mi viejo”, reconoció recordando que su antecesor, D’Onofrio, llevaba puesto un sweater rojo en cada partido.

Por último, antes de mostrar una camiseta especial que contenía la leyenda “Campeones Monumentales 2023″, el presidente de la Banda se mostró optimista con lo que vendrá en la transición de una era tan gloriosa como al de Gallardo. “Soy un convencido de que esto es el principio de un largo ciclo que seguramente nos va a dar más alegrías a todo River”, concluyó Brito.

