La agenda deportiva del fin de semana

River está a un paso de dar una nueva vuelta (@fotobairesarg)

Fin de semana cargado con mucho deporte. Se defina la Liga Profesional Argentina, River está a un solo paso de quedarse con el título, necesita que Talleres no gane o conseguir al menos un empate para dar una nueva vuelta. Para los amantes del rugby, se juega la final del Junior World Cup y Los Pumas se enfrentan a Los Wallabies por la segunda fecha del Rugby Championship. Además, PGA Tour, Tour de France y lo mejor del básquet con la NBA Summer League. Encontrá a continuación los días, horarios y donde ver las mejores competencias del mundo.

Viernes 14 de julio

Liga Profesional Argentina

19:00 hs. Sarmiento (J) vs Velez ESPN Premium

19:00 hs. Godoy Cruz vs Def y Justicia TNT SPORTS

21:30 hs. Huracán vs Talleres (C) TNT SPORTS

Primera Nacional

19:00 hs. Nueva Chicago vs Almagro TYC SPORTS PLAY

21:00 hs. Güemes (SdE) vs Alvarado TYC SPORTS PLAY

21:10 hs. San Martín (T) vs San Telmo TYC SPORTS PLAY

Amistoso - Femenino

20:00 hs. Argentina vs. Perú DSPORTS / DGO 610/1610

NBA - Summer League

21:30 hs. San Antonio Spurs vs. Detroit Pistons ESPN 3 / DGO 623/1623

22:00 hs. Miami Heat vs. Denver Nuggets ESPN 2 / DGO 62271622

Mundial de Rugby Sub-20

13:50 hs. Final 1625

Wimbledon

09:30 hs. Semifinales Masculinas ESPN 2 / DGO 622/1622

World Aquatics Championships

05:30 hs. Fukuka DSPORTS 2 / DGO 612/1612

MLB - Temporada Regular

20:00 hs. Chicago White Sox vs. Atlanta Braves FOX SPORTS 2 / DGO 606/1606

Vóley - Amistoso

20:30 hs. Argentina vs. Perú DSPORTS 2 / DGO 612/1612

PGA Tour - Segunda Ronda

08:30 hs. Genesis Scottish Open ESPN 3 / DGO 623/1623

Tour de France

09:00 hs. Etapa 13 1625

Se corre la etapa 14 del Tour de France REUTERS/Stephane Mahe

Sábado 15 de julio

Liga Profesional Argentina

14:00 hs. Unión vs Platense ESPN/TV PUBLICA

16:00 hs. Racing Club vs Rosario Central TNT SPORTS

19:00 hs. River Plate vs Estudiantes (LP) TNT SPORTS

Primera Nacional

12:10 hs. Tristán Suárez vs Ind Rivadavia TYC SPORTS PLAY

15:30 hs. Racing (C) vs Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

15:30 hs. Alte Brown vs San Martin (SJ) TYC SPORTS PLAY

15:40 hs. Chacharita vs Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY

16:00 hs. Patronato vs Gimnasia (M) TYC SPORTS PLAY

19:00 hs. Quilmes vs Brown (A) TYC SPORTS PLAY

Rugby Championship

04:05 hs All Blacks vs. Sudáfrica ESPN 3 623

06:45 . hs Australia vs. Argentina ESPN 3 623

Domingo 16 de julio

Liga Profesional Argentina

14:00 hs. Belgrano vs. San Lorenzo TNT SPORTS

16:30 hs. Gimnasia vs. Boca ESPN Premium

19:00 hs. Lanús vs. Banfield ESPN Premium / STAR + / ESPN

21:30 hs. Central Córdoba vs. Independiente ESPN Premium

21:30 hs. Argentinos vs. Colón TNT SPORTS

Primera - Nacional

13:40 hs. All Boys vs. Agropecuario TYC SPORTS PLAY

15:00 hs. Deportivo Morón vs. Flandria TYC SPORTS PLAY

15:30 hs. Racing (CBA) vs. Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

15:30 hs. Deportivo Riestra vs. Deportivo Madryn TYC SPORTS PLAY

17:00 hs. Estudiantes (RC) vs. Guillermo Brown TYC SPORTS PLAY

19:05 hs. Ferro vs. Atlético Rafaela TYC SPORTS PLAY

Los Pumas harán su segunda presentación en el Rugby Championship

Ciclismo - Tour de France

09:00 hs. Etapa 15 ESPN Extra / STAR +

NBA Summer League

17:00 hs. NBA Summer League ESPN 3 / STAR +

19:00 hs. NBA Summer League ESPN Extra / STAR + / ESPN

Wimbledon - Masculino

10:00 hs. Final STAR + / ESPN

Copa de Oro

20:40 hs. México vs. Panamá ESPN 2 / STAR +