La desopilante respuesta de Shaquille O’Neal cuando unos niños lo confundieron con Michael Jordan

Unos niños pensaron que se habían encontrado con Michael Jordan, pero se llevaron una sorpresa

Shaquille O’Neal es una de las grandes leyendas de la NBA y no suele pasar desapercibido en las calles de los Estados Unidos. Se trata de una figura pública y, pese a su retiro de las canchas en 2011 persiste en la memoria del público. Además, el ex pivote campeón con Los Ángeles Lakers suele aparecer en televisión y realiza algunos actos solidarios en los que ayuda a personas en diferentes situaciones.

El pasado 15 de junio, Shaq sorprendió a dos mujeres venezolanas en una mega tienda artículos para el hogar que querían tomarse una foto con él y terminó comprándoles una lavadora y una secadora. En las últimas horas, otro video se hizo viral, pero en esta ocasión tuvo un tinte gracioso por la ocurrencia del integrante del Salón de la Fama luego que dos niños lo confundieran con Michael Jordan. “Soy mejor que él”, respondió cuando la nena le preguntó si era la estrella de Chicago Bulls. “Mi nombre es Shaq O’Neal y estoy repartiendo pizza gratis”, se identificó.

Con la caja de la pizza en mano y una chomba roja, el ex jugador que fue drafteado por Orlando Magic preguntó a los jóvenes si estaban con algún adulto para poder entregarles la comida que les había traído. “Asegúrense de escuchar siempre a su abuela y recuerden que no soy Michael Jordan. Mi nombre es Shaquille O’Neal y soy mucho mejor que Michael Jordan”, lanzó. Antes de retirarse, la señora no prestó la suficiente atención y volvió a preguntarle al ex basquetbolista si no era MJ. Sin inmutarse, Shaq repitió su discurso.

No es la primera vez que el gigante de 2.15 metros de altura realiza actos caritativos. Una vez sorprendió a un niño en un supermercado y le regaló una bicicleta, o los zapatos que le obsequió a otro niño e incluso los 50 mil dólares que donó para las víctimas de un tiroteo en Búfalo. O la vez que agasajó durante dos días con comidas y cenas a una numerosa familia en Texas, además de obsequiarles una furgoneta Mercedes de 15 plazas.

En otra oportunidad, regaló 1.000 Nintendo Switch, decenas de PS5 y bicicletas a niños necesitados del Wesley Lake Elementary School de Georgia. Acto que se repite en otras escuelas del país. Además, ha llegado a pagar un anillo de compromiso a un joven que quería proponerle matrimonio a su novia, amuebló toda una casa a una señora humilde y le compró 10 pares de zapatillas a un niño de 13 años con talla 18.

“Cada vez que vaya a una tienda voy a comprar algo a alguien, lo juro. Cada vez que salgo de casa tengo que bendecir a alguien, no puedo quedarme con todo esto. Trato de hacer algo positivo, trato de levantar el espíritu de esa persona”, dijo en una oportunidad.

