“No representan así al club”: los dardos de la hermana de Augusto Batalla a los hinchas de River

Pilar siempre banca a Augusto en las redes sociales

El empate sin goles entre San Lorenzo y River Plate por la jornada 24 de la Liga Profesional de Fútbol tuvo varios momentos tensos entre Augusto Batalla y sus ex compañeros de plantel. El Millonario tiene la posibilidad de repescar al guardameta en el próximo mercado de pases y, en medio de las versiones de lo que sucederá con el futuro del dueño del arco del Cuervo, fue la gran figura del encuentro con atajadas claves además de un picante cruce con Enzo Pérez al final del duelo.

“No sabía que eras tan guapo ahora. Está bien, está bien, dale....”, fueron las palabras del capitán del cuadro de Núñez una vez que Facundo Tello marcó el pitazo final. Las altas temperaturas se trasladaron a las redes sociales y los fanáticos de River comenzaron a escribir comentarios en contra del arquero. Dentro de los que recibieron duras palabras durante el caos fue la hermana del golero, Pilar Batalla, quien harta por la situación escribió unas duras palabras contra los hinchas.

El primer tweet de Pilar Batalla sobre la situación que vivió en las últimas horas

“Soy hincha de River y cada vez entiendo menos al hincha de River. En vez de estar festejando la punta a cuatro fechas de terminar el campeonato están jodiendo no solamente a un chabón que está haciendo su laburo donde le toca hoy. Sino también a la familia”, comenzó en Twitter. Y remató con otro descargo: “¿Qué culpa tengo yo de lo que pasa adentro de una cancha de fútbol como para que me escriban barbaridades irreproducibles por redes sociales? River es más grande como para ponerse a llorar por todo. Dejen de joder llorando en nombre de River. No representan así al club”.

Martín Demichelis encaró al arquero después del encuentro, le dedicó unas palabras con la mano en la nuca y se retiró hacia el túnel donde le consultaron al respecto de la charla. “Ya me olvidé qué hablé”, se sonrió. Y al ser consultado sobre si buscará repatriarlo a fin de torneo, sostuvo: “No voy a hablar del mercado, lo repito en cada conferencia de prensa”.

La segunda crítica de Pilar contra los hinchas de River

Por su parte, Augusto hizo su descargo frente a los micrófonos. “No, no empiecen con toda la película. Son gente que quiero mucho, tengo una gran relación, que hablamos cotidianamente y jamás terminaríamos con una rispidez. Son cosas del partido, terminan ahí. Ya nos sentaremos a comer un asado, darnos un abrazo, tomar un vino y pasarla bien como siempre”, buscó cerrar el tema el guardameta. Nacho Fernández se sumó tras haberlo sufrido en carne propia: “Augusto hizo su show. Lo felicito la verdad, defendieron muy bien y nosotros no pudimos resolver. Tuvimos algunas situaciones que no pudimos concretar”.

