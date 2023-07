Pratto habló por primera vez tras su sorpresiva salida de Vélez: “Hay cosas que no tienen que salir a la luz”

El delantero rescindio su contrato y ahora es agente libre

El delantero Lucas Pratto rescindió su contrato con Vélez Sarsfield de común acuerdo con la directiva y cerró así su segundo ciclo en un club que ahora atraviesa una crisis futbolística que lo tiene comprometido con el descenso. Después de su sorpresiva salida, el goleador brindó una entrevista en donde dio algunas pistas sobre qué lo motivo a decir adiós.

En diálogo con TyC Sports, el Oso contó que no hubo inconvenientes con el plantel y que incluso él estaba físicamente en uno de sus mejores años, pero que hubo conflictos internos que lo empujaron a tomar la decisión: “Hay cosas que quedan entre los dirigentes, el mánager y yo. Se hablaron un montón de cosas y prefiero que quede ahí”.

En este sentido, agregó: “A la gente de Vélez le digo que sepan que no fue algo por el club, sino porque hay cosas internas que no tienen que salir a la luz porque Vélez está pasando un momento delicado”. Al deslizar que se trató de un conflicto con la dirigencia, fue insistido sobre el tema, pero evitó entrar en detalle: “La gente que esta adentro del club quizás siente que Lucas Pratto no le hace bien al club”. Además, le agradeció a Ricardo Gareca y a sus compañeros, con quienes aún mantiene diálogo.

“Soy el primer jugador en llegar al entrenamiento y el último en irme, no me lesioné, físicamente estoy impecable, no era una cuestión deportiva, si es por lo deportivo no hubiese tomado esta decisión”, remarcó Pratto que ahora es agente libre y espera por alguna oferta.

Rubén Darío Insúa, entrenador de San Lorenzo, manifestó públicamente su deseo de contar con él, pero hasta el momento no hay charlas formales entre ambos: “Recién hoy voy a ver y escuchar ofertas pero no tengo nada pensado”, explicó el futbolista que dio a entender que tal vez acepte un desafío menos exigente que el del fútbol argentino: “Voy a darle prioridad a disfrutar. A volver un poco al amateurismo y no tener que convivir con la vorágine y las presiones. Quiero tomarme el tiempo para ver a donde voy a ir”. Aunque, afirmó que el retiro no es una opción ya que piensa jugar otros tres años como profesional.

Mientras tanto, Vélez logró sumar dos triunfos consecutivos tras la asunción de Sebastián Méndez como entrenador: 1-0 cintra Arsenal y 1-0 frente a Lanús. De este manera, el Fortín respira un poco más en la zona baja ya que le sacó cinco puntos de diferencia a Huracán, hoy en puesto de descenso por tabla anual. Sin embargo, en los promedios de 2024 el club de Liniers arrancaría en el anteúltimo lugar, apenas un punto por encima de Colón, ya que Arsenal, que sería el peor, por el momento descendería a fin de año.

Seguir leyendo: