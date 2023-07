La inesperada crítica de Lula da Silva a Ancelotti, el futuro entrenador de Brasil: “¿Por qué no resuelve el problema de Italia?”

Lula da Silva criticó a Carlo Ancelotti luego de que la Confederación Brasileña de Fútbol lo confirmara como futuro entrenador de la Selección de Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó este jueves la elección del italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, como futuro seleccionador de Brasil y se declaró “fan” del recién nombrado Fernando Diniz.

“Nunca fue técnico de Italia. ¿Por qué no resuelve el problema de Italia, que no fue ni a disputar la última Copa del Mundo?”, se preguntó Lula sobre Ancelotti durante una entrevista en el canal SBT, que adelantó algunos extractos antes de su emisión.

Al mismo tiempo, Lula defendió “la creatividad y la personalidad” de Diniz, actual técnico del Fluminense y seleccionador interino, y confió en que “aprovechará bien” la oportunidad que tiene al frente de la Canarinha, pese a lo que considera una falta de “calidad” del fútbol brasileño actual.

“El problema no es Diniz; el problema es que no tenemos la calidad de jugadores que tuvimos en otras épocas”, señaló el mandatario.

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, aseguró el miércoles en una rueda de prensa que Ancelotti asumirá el comando a mediados de 2024, pero no aclaró si el italiano, con contrato en el Real Madrid hasta el 30 de junio del año que viene, ya firmó un preacuerdo.

Mientras tanto, Diniz dijo en esa misma presentación que los dirigentes de la CBF le garantizaron que tendrá total libertad y autonomía para imponer su estilo de juego sin tener que escuchar a nadie, en referencia al italiano.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid y próximo seleccionador de Brasil. (Denis Doyle/Getty Images)

Así, Ancelotti dirigirá a la Canarinha en la Copa América 2024, que comienza el 20 de junio en Estados Unidos. La noticia se viene fraguando desde hace meses. Ya en abril, el técnico blanco se mostraba abierto a entrenar a Brasil en un futuro no lejano, todavía sin saber en ese momento qué sería de él al final de temporada: “Si la realidad es que me quieren, eso me encanta y me hace mucha ilusión. (...) No conozco al presidente de la Federación brasileña, pero si quiere hablar conmigo me encantaría encontrarlo y saludarlo”.

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol es el gran valedor de Ancelotti. Desde el primer momento tuvo claro que quería al italiano como seleccionador de la Canarinha. No dudó, ni si quiera le echó para atrás su vinculación con el Real Madrid, era su primera opción y estaba convencido de que acabaría firmando. “Diniz es el entrenador y va a conciliar el Fluminense y la selección durante ese tiempo. Para nosotros es el técnico de la selección brasileña, no es interino. Tiene un contrato de 12 meses de duración. Hará la transición a Ancelotti, que llegará para la Copa América”, anunció el presidente brasileño.

