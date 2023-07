Kily González estalló de bronca por el gol que le anularon a Unión ante Boca: “No me gusta que me roben”

Unión de Santa Fe estuvo muy cerca de obtener el triunfo ante Boca Juniors en la fecha 23 de la Liga Profesional e incluso anotó un gol al inicio del segundo tiempo que fue anulado por posición adelantada. Cuando Claudio Corvalán vulneraba a Chiquito Romero, el árbitro asistente levantó su bandera y Andrés Merlos terminó de invalidar el tanto tras la revisión del VAR. A raíz de esta polémica jugada, Cristian Kily González realizó una dura declaración en conferencia de prensa y habló de un “robo” contra su equipo.

“Respecto a la jugada del gol anulado, no hay mucho que decir. Hablamos mucho del VAR y vemos la imagen de cómo está trazada la línea y da risa. Nos estamos jugando muchas cosas, no me gusta que me roben. La verdad que me jode, no es que estoy llorando pero de boludo no me van a agarrar”, se descargó el entrenador de Unión ante los medios. “Nos duele que nos roben, es muy claro, hasta la misma gente de Boca te lo dice. Ojalá algún día se pueda corregir, pero no podemos quedarnos callados. Quiero que seamos justos. En una jugada en la que se ve habilitado”, continuó el Kily acerca de la acción invalidada.

Luego, el técnico apuntó con mayor dureza sobre la acción que pudo haber torcido el resultado del encuentro y se refirió a la imagen del trazado de líneas que muestra el presunto fuera de juego: “Es asquerosa, no alevosa. Fue un gol totalmente lícito, la gente de Boca y ustedes lo están reconociendo. Lo vio toda la Argentina”.

En cuanto al encuentro, en donde se vio a un Unión mejor parado en el campo de Boca y con mayor energías para quedarse con los tres puntos, el reemplazante del Gallego Méndez analizó: “Hubo solamente un protagonista que fue Unión. Boca no nos pateó al arco. Asumimos el riesgo de ser protagonistas desde el minuto cero. Estoy muy contento más allá de no haber podido ganar. Tenemos que sostener esto de acá al futuro. Fuimos muy superiores en actitud y juego. Tenemos bronca pero hay que seguir”.

* El gol anulado a Unión por posición adelantada de Corvalán

“No nos olvidemos que el rival es Boca y para nosotros era un partido bisagra. La idea era repetir el partido que hicimos con Independiente. Los presionamos y le jugamos de igual a igual. Esto nos tiene que servir para seguir en la misma línea. Quiero rescatar el aliento de la gente que siempre estuvo alentándonos. Sumar siempre es importante, pero creo que el techo lo van a marcar ellos, los jugadores. Hay que vaciarse y ellos lo entendieron”, cerró el entrenador de un conjunto que lucha por mantener la categoría en la Liga Profesional.

En la próxima jornada, la número 24 de torneo, Unión visitará el lunes 11 de julio a Talleres de Córdoba. El Tatengue suma 24 unidades.

