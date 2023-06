San Lorenzo apuesta fuerte en el mercado de pases: los nombres que suenan y los puestos a reforzar

Rubén Darío Insúa sabe que necesita refuerzos para dar pelea en el ámbito internacional (Getty Images)

San Lorenzo avanzó a los 16 avos de final de la Copa Sudamericana y se medirá en esa instancia con Independiente de Medellín (DIM), que terminó en tercer lugar del Grupo B de la Copa Libertadores. El primer partido será en el Atanasio Girardot de Colombia en la segunda semana de julio, mientras que la revancha se dará una semana más tarde en el Nuevo Gasómetro.

Te puede interesar: San Lorenzo logró el milagro: goleó 4-1 a Estudiantes de Mérida y se clasificó a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana

Con la idea de enfocarse de lleno en el torneo internacional, la dirigencia azulgrana junto al entrenador Rubén Darío Insúa, ya empezaron a trabajar en conjunto para sumar refuerzos, ante las salidas de Andrés Vombergar, que emigró al Al Ittihad Kalba de Emiratos Árabes Unidos, de Federico Gattoni, que este viernes tuvo su último entrenamiento en Ciudad Deportiva antes de partir rumbo a España para sumarse al Sevilla, y la baja por lesión de Ezequiel Cerutti, que debe ser operado del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha con el Dr. Jorge Batista.

“Si bien hemos charlado muy por encima con Rubén (Insúa), seguramente incorporemos algún extremo, un número 9, un defensor central e intentar ver la posibilidad de un volante mixto con llegada, que nos dé pelota parada”, confirmó en los últimos días, Matías Caruzzo, Coordinador del Fútbol Profesional del Ciclón, cuando le consultaron sobre que buscará San Lorenzo en este mercado de pases.

Te puede interesar: Tigre perdió 2-0 con San Pablo en Brasil, pero igual se clasificó a los 16avos de final de la Copa Sudamericana

Frente a este panorama, la dirigencia azulgrana está llevando a cabo conversaciones con Lucas Pratto, ex delantero de River Plate. El futbolista rescindió su contrato con Vélez Sarsfield y quedó en libertad de acción, por lo que negocia desde hace una semana con el Ciclón por un pedido exclusivo del Gallego Insúa. “Hablé hace 4 días (con Pratto) y me dijo que le gustaba que lo llame un club del prestigio como San Lorenzo. Tiene que ser rápido por sí o por no. Tenemos confianza en que podamos tenerlo”, aseguró el director técnico en las últimas horas.

En lo que va de este año, el centro delantero jugó 21 partidos, 15 como titular y 6 ingresando desde el banco de suplentes, y marcó apenas tres goles. Aun así, Insúa sabe que fue víctima de un flojo desempeño en general del Fortín y confía en poder recuperarlo. Pero a esta altura, la llegada del Oso no es tan fácil, a pesar de que hay conversaciones en puerta. “Todavía no hay nada cerrado, pero estamos hablando”, le confirmó a Infobae un importante dirigente del club de Boedo.

Te puede interesar: Comenzó el éxodo del fútbol argentino: las 15 figuras más destacadas que continuarán su carrera en el exterior

La traba que impide que hoy se haga la operación tiene que ver con que el atacante también analiza propuestas del exterior. Es más, existe un interés concreto del Vasco Da Gama de Brasil, equipo que no disputa la Libertadores ni la Sudamericana. Por otra parte, desde el entorno del jugador afirmaron que Pratto se tomará un tiempo para definir su futuro, sabiendo que igualmente el reglamento de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) lo avala para jugar con otro equipo argentino lo que resta de la Liga Profesional de Fútbol, a pesar de haber vestido la casaca V azulada durante el mismo torneo.

En cuanto a la búsqueda de un marcador central, la dirigencia azulgrana apunta a la vuelta de Carlos Izquierdoz al fútbol argentino. El Cali es prioridad para reforzar la zaga central aunque su llegada no es fácil, ya que tiene contrato con el Sporting Gijón hasta junio de 2024. “Es uno de los nombres que está en carpeta, pero está difícil”, cuenta la misma fuente dirigencial. El defensor central de 34 años no está en los planes del actual entrenador Miguel Ramírez y busca una salida del conjunto asturiano. “No tiene ningún tipo de sintonía con el entrenador”, cuentan desde España. Para el director técnico del Gijón, el defensor argentino no encaja en su esquema, al punto tal que lo mandó al banco de suplentes en la mayoría de los partidos, lo que aumentó la mala relación entre ambos. El contrato de Cali es uno de los más altos en la plantilla española. Por este motivo, su probable salida aumentaría en el Sporting el margen salarial para renovar el plantel de cara al comienzo del mercado de pases europeo. A raíz de esto, en los últimos días, el ex Boca recibió una propuesta del Santos Laguna de México, donde ya jugó cuatro años (2014/18). El club mexicano le ofreció un contrato por una temporada pero no satisfizo, porque el jugador pretende como mínimo un vínculo por dos años.

En caso de que no prospere lo del ex defensor xeneize, el plan B en San Lorenzo es Jonathan Galván, marcador central de Racing de Avellaneda. El defensor de 31 años está a préstamo en la Academia hasta diciembre de 2023, debido a que llegó por 18 meses procedente de Argentinos Juniors con una opción de compra de 800 mil dólares. Por este motivo, desde el Ciclón analizan la opción de incorporarlo cuando finalice el vínculo de Galván con la Academia, más allá de que lo pretenden para el próximo semestre. El marplatense se desarrolló en Central Córdoba de Santiago del Estero, Colón, Unión, el Bicho de La Paternal, Racing, Huracán y Aldosivi. En total, disputó 196 cotejos, marcó seis goles y generó siete asistencias. En lo que va del 2023, solo estuvo presente en 13 encuentros, y hoy no es tenido en cuenta por el DT Fernando Gago.

No obstante, también está en carpeta, y gusta mucho, Nazareno Colombo, marcador central de Defensa y Justicia. El zaguero de 24 años nació futbolísticamente en Estudiantes de La Plata, institución a la que llegó en el 2010 y se formó en las divisiones inferiores en el Country de City Bell. Este año, pasó a las arcas del Halcón de Varela, donde tiene un vínculo hasta diciembre de 2025, aunque la mitad de su pase aún pertenece al Pincha. En el elenco de Florencio Varela, el central disputó 81 encuentros y marcó un gol. El lungo de 184 cm tuvo participación en las juveniles de la selección argentina, siendo campeón del torneo de la L´Alcudia ´18 de la mano de Lionel Scaloni, y del Sudamericano Preolímpico de Colombia ´20.

Por último, otro nombre que interesa como refuerzo para la zaga central es Lisandro López. El ex defensor de Boca se iría de Tijuana porque Miguel Herrera, el técnico, le comunicó que no lo tendrá entre sus prioridades en el plantel. Con apenas seis meses de contrato con Tijuana, toma fuerza la posibilidad de que el zaguero de 33 años se sume a Boedo en caso de que se caiga la chance de Izquierdoz, que es la prioridad en este mercado de pases. Licha venía siendo capitán en Xolos, que había desestimado una propuesta del Coritiba de Brasil para llevárselo a préstamo y con opción de compra por el pase. Además, Lisandro es uno de los yernos del ex presidente Marcelo Tinelli, ya que está en pareja con su hija, Micaela.

Seguir leyendo: