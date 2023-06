La agenda deportiva del fin de semana

River se enfrenta a Barracas Central en el estadio Chiqui Tapia

Fin de Semana cargado con mucho deporte a nivel nacional e internacional. Fecha 22 del Torneo de la Liga que tiene a River como puntero absoluto. Mundial FIBA U19, se disputan la definición del mundial juvenil de básquet. Boxeo, Ciclismo, automovilismo y muchos más. Encontrá los días horarios y donde ver las mejores competiciones.

Viernes 30 de junio

Fútbol - Torneo de la Liga - Fecha 22

19:00 hs. Platense vs. Lanús ESPN PREMIUM / DGO 604/1604

21:30 hs. Atlético Tucumán vs. Unión TNT SPORTS / DGO 603/1603

21:30 hs. Vélez Sarsfield vs. Arsenal TV PÚBLICA & ESPN / DGO 121-621/1121-1621

Primera Nacional - Fecha 20

21:10 hs. Ferro vs. Brown de Adrogué TYC SPORTS / DGO 629/1629

Kings League

22:30 hs. Partido 6 DSPORTS 2 / DGO 612/1612

Mundial FIBA Sub-19

07:30 hs. España vs. Argentina DSPORTS 2 / DGO 612/1612

10:00 hs. Canadá vs. Turquía DSPORTS 2 / DGO 612/1612

12:30 hs. EE. UU. vs. Japón DSPORTS 2 / DGO 612/1612

15:00 hs. Francia vs. Serbia DSPORTS 2 / DGO 612/1612

Atletismo - Diamond League

15:00 hs. Lausanne TYC SPORTS / DGO 629/1629

Automovilismo - Fórmula Regional Europea - Carrera 1

09:30 hs. Bélgica DSPORTS MOTOR / DGO 614/1614

Boxeo

23:00 hs. Gustavo Alvarez vs. Carlos Zaleta ESPN 2 / DGO 622/1622

LIV Golf - Ronda 1

08:00 hs. Andalucia - Valderrama DC DSPORTS / DGO 618/1618

Ciclismo - Etapa 1

09:30 hs. Giro Donne DSPORTS / DGO 616/1616

Sábado 1de julio

Fútbol - Torneo de la Liga - Fecha 22

15:00 hs. Barracas Central vs. River Plate ESPN PREMIUM/DGO 604/1604

17:30 hs. San Lorenzo vs. Rosario Central TNT SPORTS/DGO 603/1603

19:00 hs. Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba SDE ESPN PREMIUM / DGO 604/1604

21:30 hs. Talleres de Córdoba vs. Godoy Cruz TNT SPORTS/DGO603/1603

Amistoso Internacional - Femenino

11:00 hs. Inglaterra vs. Portugal ESPN 2/DGO 622/1622

Brasileirao - Fecha 13

20:50 hs. Internacional vs. Cruzeiro ESPN 3/DGO 623/1623

Boca intentará levantar cabeza luego de la derrota 4 a 0 con Godoy Cruz

Primera Nacional - Fecha 23

17:05 hs. Almirante Brown vs. Brown (PM) DSPORTS/DGO 610/1610

18:00 hs. Nueva Chicago vs. Temperley TYC SPORTS/DGO 629/1629

20:00 hs. Morón vs. CADU TYC SPORTS/DGO 629/1629

Primera B - Fecha 4

19:10 hs. Ituzaingó vs. Deportivo Merlo DSPORTS/DGO 610/1610

Mundial FIBA Sub-19 - Semifinal 1

12:30 hs. Equipos a confirmar DSPORTS 2/DGO 612/1612

Semifinal 2

15:00 hs. Equipos a confirmar DSPORTS 2/DGO 612/1612

FIBA AmeriCup femenina - Fase de Grupos

13:00 hs. Brasil vs. Cuba DSPORTS/DGO 615/1615

15:30 hs. EE. UU. vs. Venezuela DSPORTS/DGO 615/1615

20:30 hs. Puerto Rico vs. Colombia DSPORTS 2/DGO 612/1612

Rugby - Torneo de la URBA

15:30 hs. San Luis vs. La Plata ESPN 3/DGO 623/1623

MLR - Final de Conferencia

18:30 hs. New England Free Jacks vs. Old Glory DSPORTS 2/DGO 612/1612

Top 10 de Córdoba

18:00 hs. Tala vs. Uru Curé DSPORTS + /DGO 613/1613

Torneo Regional del Litoral

14:00 hs. Universitario vs. Duendes DSPORTS +/DGO 613/1613

Torneo Regional del NOA

16:00 hs. Universitario Rugby Club vs. Tucumán Rugby DSPORTS +/DGO 613/1613

Nascar Xfinity Series

18:00 hs. Chicago DSPORTS MOTOR/DGO 614/1614

Fórmula Regional Europea - Carrera 2

04:30 hs. Bélgica DSPORTS MOTOR/DGO 614/1614

Boxeo

15:00 hs. Esquiva Falcao vs. Vincenzo Gualtieri ESPN 2/DGO 622/1622

21:00 hs. Jared Anderson vs. Charles Martin ESPN 2/DGO 622/1622

22:00 hs. Boxeo Robledo vs. Guerrero FOX SPORTS / DGO 605/1605

Título sudamericano de peso superligero

23:00 hs. Maximiliano Segura vs. Sergio Donaire DSPORTS/DGO 620/1620

UFC Fight Night

17:00 hs. Preliminares FOX SPORTS 2/DGO 606/1606

20:00 hs. Stickland vs. Magomedov FOX SPORTS 2/DGO 606/1606

LIV Golf - Ronda 2

08:00 hs. Andalucia - Valderrama DC DSPORTS/DGO 618/1618

Tour de France REUTERS/Stephane Mahe

Tour de France

07:20 hs. Etapa 1 ESPN EXTRA/DGO NO 1625

Giro Donne

09:00 hs. Etapa 2 DSPORTS 2/DGO 612/1612

Domingo 2 de julio

Fútbol - Torneo de la Liga - Fecha 22

15:00 hs. Independiente vs. Huracán TNT SPORTS/DGO 603/1603

17:00 hs. Colón vs. Racing ESPN PREMIUM/DGO 604/1604

19:00 hs. Instituto vs. Belgrano TNT SPORTS/DGO 603/1603

19:30 hs. Banfield vs. Argentinos Juniors ESPN PREMIUM/DGO 604/1604

19:30 hs. Defensa y Justicia vs. Tigre TV PÚBLICA & ESPN/DGO 121-621/1121-1621

21:30 hs. Boca Juniors vs. Sarmiento TNT SPORTS/DGO 603/1603

Brasileirao - Fecha 13

15:50 hs. Ath. Paranaense vs. Palmeiras FOX SPORTS/DGO 605/1605

15:50 hs. Botafogo vs. Vasco Da Gama ESPN 3/DGO 623/1623

Primera Nacional - Fecha 20

15:10 hs. Chacarita Vs. Maipú TYC SPORTS/DGO 629/1629

17:10 hs. Defensores de Belgrano vs. Agropecuario TYC SPORTS/DGO 629/1629

19:10 hs. Mitre vs. Independiente Rivadavia TYC SPORTS/DGO 629/1629

Primera C - Fecha 24

15:30 hs. Laferrere vs. Deportivo Español DSPORTS/DGO 610/1610

Torneo Federal A - Fecha 19

17:30 hs. Juventud Antoniana vs. San Martín (F) DSPORTS/DGO 610/1610

CONCACAF Gold Cup - Fase de Grupos

20:00 hs. EE. UU. vs. Trinidad y Tobago ESPN 2/DGO 622/1622

22:30 hs. México vs. Catar ESPN 2/DGO 622/1622

Mundial FIBA Sub-19 - Tercer Puesto

12:30 hs. Equipos a confirmar DSPORTS 2/DGO 612/1612

15:00 hs. Final Equipos a confirmar DSPORTS 2/DGO 612/1612

AmeriCup femenina - Fase de Grupos

13:00 hs. FIBA Venezuela vs. Brasil DSPORTS/ DGO 615/1615

17:30 hs. Argentina vs. EE. UU. DSPORTS 2/DGO 612/1612

Rugby - MLR - Final de Conferencia

19:00 hs. San Diego Legion vs. Seattle Seawolves DSPORTS + /DGO 613/1613

Torneo Regional de Cuyo

15:30 hs. Los Tordos vs. CPBM DSPORTS +/DGO 613/1613

Diamond League

13:00 hs. Estocolmo TYC SPORTS/DGO 629/1629

Nascar Cup Series

18:30 hs. Chicago DSPORTS MOTOR/DGO 614/1614

LIV Golf - Ronda Final

08:00 hs. Andalucia - Valderrama DC DSPORTS/DGO 618/1618

Ciclismo - Etapa 3

09:00 hs. Giro Donne DSPORTS 2/DGO 612/1612