Explotó la interna en Huracán: Fernando Tobio apuntó contra los futbolistas del plantel que “por un dolorcito no están”

Fernando Tobio apuntó contra sus compañeros tras la eliminación en la Copa Sudamericana

“Es muy difícil teniendo un plantel muy corto, tan corto. Hoy vinimos a jugar una final con chicos del club. El lateral derecho Iván Valenzuela tuvo que ingresar y hace 3 días jugó en Reserva. Me llena de orgullo trabajar con chicos y compañeros que ponen la cara. Es una situación difícil, hace mucho que no ganamos. Se hace muy difícil, no hay que mentirnos más. Hay que poner la cara, el que quiere estar tiene que demostrarlo y el que no que siga por otro camino”. Esa fue la primera bomba que lanzó Fernando Tobio y que generó revuelo en Parque Patricios.

Una vez consumada la derrota por 2 a 0 ante Guaraní (los autores de los goles), el Globo finalizó en la última colocación del Grupo B de la Copa Sudamericana, lo que decretó su eliminación de la competencia internacional. Una vez finalizado el partido, Sebastián Battaglia anunció su salida oficial de la institución.

Las palabras del marcador central en el campo de juego dejaron una puerta abierta, la cual fue indagada en la conferencia de prensa. Aunque no dio nombres, el ex Vélez, Palmeiras, Boca Juniors y Estudiantes de La Plata apuntó con dureza contra algunos de sus compañeros. “Me tomó por sorpresa (la renuncia de Battaglia). Nos golpea mucho, venimos de un semestre muy duro. Anteriormente también se había ido un entrenador. Se hace todo muy difícil. Vinimos acá a jugar una final con muchos chicos del club. La verdad que todo se hace muy difícil. No es casualidad que nos esté pasando esto, por como venimos viviendo y afrontando el semestre, entrenamientos, el día a día. No somos conscientes de lo que estamos viviendo. Tenemos que asentar cabeza, saber lo que nos estamos jugando, y no mentirnos más. Apretar los dientes de verdad y querer jugar. Me llena de orgullo tener compañeros de 18 o 20 años y que pongan la cara por el club. Por ahí por un dolorcito compañeros no están, no dan la cara, eso me molesta mucho. Se hace muy difícil, se está yendo un entrenador y va a seguir pasando si no asentamos cabeza y no miramos para adelante”, añadió.

La dura frase de Fernando Tobio

Algunos apuntan que los dardos de Tobio fueron dirigidos para el lateral derecho chileno Guillermo Soto y el extremo Gabriel Gudiño, quienes fueron bajas por una entorsis de tobillo derecho y un traumatismo en el empeine, respectivamente.

El Globo se encuentra sumergido en una profunda crisis futbolística. Además de la eliminación de la competencia internacional, acumula 11 partidos sin ganar (perdió cuatro de sus últimos cinco juegos) y con solamente 19 unidades navegando por el fondo de la tabla de posiciones de la Liga Profesional y a un punto de caer en zona de descenso por la Tabla Anual. Los de Parque Patricios ahora buscarán enderezar el rumbo el próximo domingo, cuando visite a Independiente en el Libertadores de América. Luego recibirá a Atlético Tucumán el jueves 6 de julio en el Tomás Adolfo Ducó.

