Belgrano le rindió homenaje al Cuti Romero: el gesto del defensor campeón del mundo que conquistó a los hinchas

En la previa del partido que cerró la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol entre Belgrano y Banfield en el estadio Gigante de Alberdi de Córdoba, los simpatizantes del Pirata pudieron disfrutar de la visita de un campeón del mundo que vistió la camiseta celeste. Cristian Cuti Romero dio el presente y salió al campo de juego minutos antes que los 22 futbolistas iniciaran el cotejo.

El defensor del Tottenham Hotspur y la selección argentina recibió de parte de Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano, una camiseta del club con el dorsal número 13 y la palabra Cuti debajo. Al grito de “dale campeón”, el futbolista de 25 años recibió la ovación de las 35 mil almas que coparon el estadio y puso la mano en su corazón, donde está el escudo de la institución. Además, tuvo un gesto que enamoró a los fanáticos y tiene que ver con el apodo del Celeste. Romero se llevó su mano al ojo izquierdo, tapándolo, emulando un parche pirata.

“Esto no me lo esperaba. Agradezco a la dirigencia, a la gente que me está demostrando cariño. Es muy lindo volver y recibir este reconocimiento. Esto es muy hermoso, quiero agradecer a todos los Piratas y a todo Córdoba”, dijo un sorprendido Cuti al ser entrevistado en la transmisión oficial del encuentro, TNT Sports. El jugador que alzó la Copa del Mundo en Qatar estuvo acompañado de su familia y aprovechó para ver a su querido Belgrano mientras disfruta de sus vacaciones, que inició en Indonesia tras la gira de la Selección en Asia junto con Nicolás Tagliafico y Guido Rodríguez.

Cristian Romero llegó a Belgrano a los 12 años tras un breve paso por Talleres, el rival de la provincia. Su carrera profesional comenzó en 2016, cuando Cuti tenía 18 años en un partido ante Independiente, con Esteban Teté González como entrenador. En el Pirata disputó 19 partidos, incluyendo dos por Copa Sudamericana. Luego, en 2018 pasaría al Genoa de la Serie A de Italia, donde alcanzó los 60 encuentros con tres goles. Su rendimiento fue en alza hasta ser contratado por el Atalanta. En el club de Bérgamo recibió el premio al mejor defensor de la liga y provocó su salto a la Premier League, donde actualmente milita en las filas del Tottenham.

Su carrera en la Selección data desde el Sudamericano Sub 20 de Ecuador en 2017 y lo llevó a lograr lo máximo con la Scaloneta, en donde alzó la Copa América (integró el equipo ideal), Copa de Campeones UEFA-Conmebol y Mundial.

