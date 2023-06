Los mensajes de Dalma Maradona a Riquelme y el agradecimiento por el recuerdo a Diego en su despedida

El agradecimiento de la familia Maradona a Riquelme por su gesto en la despedida

El partido despedida de Juan Román Riquelme generó diferentes emociones en los hinchas de Boca Juniors. La participación de viejas glorias del club, sumado a los ex jugadores que fueron parte del ciclo de Carlos Bianchi, el más exitoso de la historia, y la presencia de los campeones del mundo, entre ellos Lionel Messi, fue el combo perfecto para todos los que pudieron asistir a la Bombonera o siguieron las acciones por TV.

Uno de los puntos altos del homenaje sucedió en el cierre de la fiesta. Mientras el propio Riquelme estaba dando su discurso, se tomó unos segundos para quitarse la camiseta que tenía puesta con la que jugó todo el encuentro y se la cambió por una similar, también azul y oro y con el N° 10, pero con el nombre “Maradona” en su dorsal.

“Desde el primer partido hasta el último tuve la suerte de que me han ovacionado. He sido un afortunado, me tocó jugar con el más grande que vi de chiquito, que fue Maradona”, dijo Román, lo que generó una extensa ovación en el estadio en favor de Pelusa. Más allá de lo que sucedió en Brandsen 805, ese momento especial provocó la reacción de Dalma, la hija mayor de uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

El mensaje de Dalma (dalmaradona)

A través de sus redes sociales, subió varias historias en su cuenta de Instagram. En la primera, publicó una imagen de Riquelme festejando la Copa Libertadores 2007 y escribió: “Gracias por todo tu fútbol. Me hiciste vivir los mejores momentos siendo hincha de Boca”. Y agregó: “Ojalá se venga la séptima de tu mano”, en relación a la chance de poder sumar un título más en el torneo más relevante del fútbol sudamericano a nivel clubes.

Además de esto, Dalma también aprovechó para agradecerle a Riquelme el gesto de ponerse la casaca con el nombre de su padre. “Gracias”, publicó junto a una foto de la TV. Para terminar, subió una foto partida en la que se puede ver a Román y la icónica postal de Maradona durante su despedida en 2001 cuando se sacó la camiseta de Argentina y debajo tenía una que le había regalado el ídolo xeneize en aquella época.

Por su parte, a través de la cuenta oficial de Diego Armando Maradona en Instagram, las encargadas de manejar la cuenta -sus herederos, pero principalmente Dalma y Gianinna-, también se sumaron a los agradecimientos por el homenaje. “Gracias por la magia”, decía una de las historias que tenía una foto de una bandera de Riquelme. En la otra, la gratitud estuvo direccionada hacia el club. “Gracias, Román. Gracias, Boca Juniors”, escribieron con la foto del 10 con la remera de Maradona en la espalda.

