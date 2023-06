La agenda deportiva del fin de semana con el debut de Los Pumitas en Sudáfrica

Talleres intentará no perderle pisada a River (Télam)

Continúa el Torneo de la Liga, Talleres de Córdoba intentará no alejarse de River. Para los amantes del rugby y del básquet, se juegan los Mundiales M-20 y el FIBA Sub-19 donde se podrán ver las estrellas del futuro. World pádel tour, rugby nacional, tenis y mucho más. Encontrá los días horarios y donde se pueden ver las mejores competencias deportivas del mundo.

Viernes 23 de junio

Fútbol - Torneo de la Liga - Fecha 21

19:00 hs. Huracán vs. Newell’s TV PÚBLICA & ESPN 121-621/1121-1621

21:30 hs. Argentinos Juniors vs. Defensa y Justicia TNT SPORTS 603/1603

Kings League

22:30 hs. Partido 6 DSPORTS 2 612/1612

Nascar Truck Series

21:00 hs. Nashville DSPORTS MOTOR 614/1614

MMA - PFL - Semana 6

19:30 hs. Pesos Wélter y Ligeros DSPORTS FIGHT 620/1620

Volleyball Nations League

11:20 hs. Argentina vs. Bulgaria ESPN 2 622/1622

PGA Tour - Ronda 2

16:00 hs. Travelers Championship ESPN 3 623/1623

World Padel Tour - Máster de Valladolid

04:30 hs. Cuartos de Final Femenino 3 DSPORTS 615/1615

06:30 hs. Cuartos de Final Femenino 4 DSPORTS 615/1615

08:30 hs. Cuartos de Final Masculino 1 DSPORTS 615/1615

12:00 hs. Cuartos de Final Masculino 2 DSPORTS 615/1615

14:00 hs. Cuartos de Final Masculino 3 DSPORTS 615/1615

16:00 hs. Cuartos de Final Masculino 4 DSPORTS 615/1615

World Pádel tour de Valladolid

Sábado 24 de junio

Fútbol - Torneo de la Liga - Fecha 21

17:00 hs. Unión vs. Independiente TNT SPORTS 603/1603

20:00 hs. Lanús vs. Talleres de Córdoba TV PÚBLICA & ESPN 121-621/1121-1621

Brasileirao

20:50 hs. Cruzeiro vs. Sao Paulo ESPN 3 623/1623

Primera Nacional

12:10 hs. Villa Dálmine vs. Chacarita TYC SPORTS 629/1629

15:30 hs. Agropecuario vs. Almirante Brown DSPORTS 610/1610

16:10 hs. Independiente Rivadavia vs. Chaco For Ever TYC SPORTS 629/1629

18:10 hs. Temperley vs. All Boys TYC SPORTS 629/1629

20:10 hs. Quilmes vs. Ferro TYC SPORTS 629/1629

CONCACAF Gold Cup - Fase de Grupos

22:55 hs. Estados Unidos vs. Jamaica ESPN 3 623/1623

Sudamericano Sub 17 de Futsal Paraguay 2023

17:00 hs. TBC DSPORTS + 613/1613

Mundial FIBA Sub-19

07:30 hs. Estados Unidos vs. Madagascar DSPORTS 2 612/1612

09:30 hs. Serbia vs. Egipto DSPORTS 2 612/1612

12:00 hs. Argentina vs. Turquía DSPORTS + 613/1613

Eurobasket - Femenino - FIBA

12:45 hs. Semifinal 1 DSPORTS 610/1610

15:30 hs. Semifinal 2 DSPORTS 610/1610

Rugby - Torneo de la URBA

15:30 hs. Alumni vs. La Plata ESPN 3 623/1623

Mundial M20 - Sudáfrica

06:00 hs. Los Pumitas vs. Italia Star+

Torneo Anual Tucumano

14:00 hs. Jockey de Salta vs. Old Lions DSPORTS 2 616/1616

MLR

19:00 hs. Seatle Seawolves vs. Houston SaberCats DSPORTS 2 612/1612

Torneo Regional de Cuyo

13:30 hs. San Juan RC vs. Marista DSPORTS 2 612/1612

Top 10 de Córdoba

15:30 hs. Uru Curé vs. Córdoba Athletic DSPORTS 2 612/1612

Torneo Regional del Litoral

17:00 hs. Duendes vs. Gimnasia y Esgrima DSPORTS 2 612/1612

Tenis - ATP Challenger Tour

16:00 hs. DIRECTV Open Cali Final - Dobles DSPORTS 617/1617

18:00 hs. DIRECTV Open Cali Final - Singles DSPORTS 617/1617

World Athletics Continental Tour Gold

17:00 hs. USAFT NYC Grand Prix DSPORTS 616/1616

World Rally Championship

03:00 hs. Kenya DSPORTS MOTOR 614/1614

09:00 hs. Kenya DSPORTS MOTOR 614/1614

MotoGP - Clasificación

05:45 hs. Gran Premio de los Países Bajos ESPN 2 622/1622

Fórmula E - Carrera

20:30 hs. Portland DSPORTS MOTOR 614/1614

Moto GP, se corre el Gran Premio de los Países Bajos REUTERS/Marcelo Del Pozo

Boxeo

22:00 hs. Carlos Adames vs. Julian Williams ESPN 2 622/1622

UFC Fight Night

12:30 hs. Preliminares FOX SPORTS 2 606/1606

16:00 hs. Josh Emmett vs. Ilia Topuria FOX SPORTS 2 606/1606

Volleyball Nations League

08:00 hs. Japón vs. Argentina ESPN 621/1621

PGA Tour - Ronda 2

14:00 hs. Travelers Championship ESPN 2 622/1622

World Padel Tour - Máster de Valladolid

05:00 hs. Semifinal Femenina 1 DSPORTS 615/1615

07:00 hs. Semifinal Masculina 1 DSPORTS 615/1615

13:00 hs. Semifinal Femenina 2 DSPORTS 615/1615

15:00 hs. Semifinal Masculina 2 DSPORTS 615/1615

Domingo 25 de junio

Fútbol - Torneo de la Liga - Fecha 21

15:30 hs. Arsenal vs. Platense TNT SPORTS 603/1603

18:00 hs. Rosario Central vs. Colón ESPN PREMIUM 604/1604

20:30 hs. Sarmiento vs. Atlético Tucumán TNT SPORTS 603/1603

Brasileirao

16:00 hs. Gremio vs. Curitiba FOX SPORTS 605/1605

Primera Nacional

15:10 hs. San Martín (T) vs. Nueva Chicago TYC SPORTS 629/1629

19:10 hs. Atlético de Rafaela vs. Atlanta TYC SPORTS 629/1629

Primera B

15:30 hs. Los Andes vs. JJ Urquiza DSPORTS 610/1610

17:10 hs. Colegialesvs. Talleres (RdE) TYC SPORTS 629/1629

CONCACAF Gold Cup - Fase de Grupos

21:20 hs. México vs. Honduras ESPN 2 622/1622

Sudamericano Sub 17 de Futsal Paraguay 2023

19:00 hs. TBC DSPORTS + 613/1613

Mundial FIBA Sub-19

07:30 hs. Serbia vs. Brasil DSPORTS 2 612/1612

09:30 hs. España vs.Francia DSPORTS 2 612/1612

12:30 hs. Hungría vs. Argentina DSPORTS 2 612/1612

15:00 hs. Eslovenia vs. Estados Unidos DSPORTS 2 612/1612

WNBA - Temporada Regular

14:00 hs. Washington Mystics vs. New York Liberty ESPN 3 623/1623

16:00 hs. Dallas Wings vs. Los Angeles Sparks ESPN 3 623/1623

Eurobasket - Femenino - FIBA

12:00 hs. Tercer Puesto DSPORTS 610/1610

15:00 hs. Final DSPORTS 610/1610

Rugby - MLR

19:00 hs. New York Ironworkers vs. Old Glory DSPORTS 2 612/1612

ATP 500

09:00 hs. Final Abierto de Halle ESPN 3 623/1623

09:30 hs. Final Torneo de Queen’s Club ESPN 2 622/1622

Polo

11:25 hs. Royal Windsor Cup ESPN EXTRA NO 1625

World Rally Championship

03:00 hs. DSPORTS MOTOR 614/1614

08:00 hs. Kenya DSPORTS MOTOR 614/1614

MotoGP - Carrera

05:45 hs. Gran Premio de los Países Bajos ESPN 621/1621

TC 2000

10:00 hs. Finales TYC SPORTS 629/1629

MXGP - Carrera 2

04:00 hs. Indonesia DSPORTS MOTOR 614/1614

01:00 hs. Indonesia DSPORTS MOTOR 614/1614

Ronda final del Travelers Championship Credit: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports

PGA Tour - Ronda FInal

14:00 hs. Travelers Championship ESPN 2 622/1622

World Padel Tour - Máster de Valladolid

05:00 hs. Final Femenina DSPORTS 615/1615

07:00 hs. Final Masculina DSPORTS 615/1615

Lunes 26 de junio

Torneo de la Liga - Fecha 21

20:00 hs. Belgrano vs. Banfield TNT SPORTS 603/1603

CONCACAF Gold Cup - Fase de Grupos

21:55 hs. Costa Rica vs. Panamá ESPN 2 622/1622