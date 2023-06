El Diablito Echeverri debutó con la camiseta de River Plate: el gesto de Demichelis, la ovación de los hinchas y la asistencia al goleador

River Plate venció 3-1 a Instituto en el Estadio Monumental y amplió su ventaja en la cima de la Liga Profesional en el contexto de un partido que quedará en las retinas de Claudio Echeverri. La promesa de las divisiones inferiores tuvo su debut en la Primera División bajo el cariño de los hinchas del Millonario y su participación dentro de una formación ensamblada le permitió mostrar sus aptitudes ante más de 80.000 personas.

El Diablito ingresó a los 16 minutos del complemento en lugar de Nacho Fernández. Una de las particularidades de su entrada fue el llamado de Martín Demichelis para alertar que sería la tercera modificación por detrás de Enzo Pérez y Enzo Díaz. El entrenador realizó un gesto con sus manos para señalar a alguien de baja estatura en clara vinculación al juvenil de 1.71 de altura. Mientras llevaba a cabo esos ademanes, le brotaba una sonrisa a Micho y, cuando lo tuvo a su lado, le dio una serie de indicaciones.

Unos pocos segundos después de la realización del cambio, Echeverri se llevó la ovación del público al grito de “Olé, olé, olé, Diablooo...”. Ni siquiera debió mostrar habilidades con el balón para atesorar el amor de los fanáticos después de haber sido una de las figuras de la selección argentina en el Sudamericano Sub 17. De hecho, ese nivel con la Albiceleste lo llevó a entrenar con el plantel profesional de la Banda y, en varios compromisos, estuvo entre los convocados.

El debutante contó con la complicidad de sus compañeros, quienes lo buscaron permanentemente para que fuera tomando confianza con la pelota. Con templanza y tranquilidad, evitó complicarse y se asoció con sus laderos, aunque esto no impidió algunos errores en la entrega propios del nerviosismo. Con mayor confianza en el césped, aprovechó su aceleración para imponerse a Juan Franco y el paraguayo de 31 años solo logró detenerlo mediante una infracción desde atrás.

Sin embargo, aún tenía guardado lo mejor de su repertorio para los últimos minutos. A los 38, agarró el balón sobre la puerta del área y se juntó con Lucas Beltrán. El atacante intentó hallar un hueco y realizó un disparo que rebotó en Fernando Alarcón, aunque parecía que la había tocado su asistidor. Por lo pronto, deberá aguardar unos días para anotar su primer gol con esta camiseta. Más allá de esto, los socios se estrecharon en un fuerte abrazo en una acción que sentenció el marcador.

*La asistencia del Diablito Echeverri a Lucas Beltrán

Tras el pitazo final de Hernán Mastrángelo, el protagonista de la jornada aclaró la situación sobre el tanto que pudo marcar su estreno goleador: “Creo que no la toqué. Tapé la visión del arquero, pero no la toqué”. Y se refirió a sus primeros minutos con el líder del torneo: “Hablé con mis compañeros y me dijeron que jugara simple para agarrar confianza y no hacerme pegar. Fue un gran debut y tengo unos compañeros muy buenos. Estamos muy contentos porque seguimos ahí arriba”.

En otro orden, manifestó cómo vivió la espera hasta este día: “Hablé con Martín (Demichelis) y sabía que en cualquier momento iba a darse la posibilidad. Sé que se hablaron muchas cosas, pero estuve muy tranquilo. Mi familia vino y estuvo en la tribuna. Estoy contento”. Luego de mandar un saludo a Chaco, provincia donde nació, declaró que sus seres queridos estuvieron presentes en una de las tribunas del reducto.

Cabe recordar que, durante el último duelo con victoria ante Defensa y Justicia, Martín Demichelis estuvo a punto de adelantar su debut, pero lo atrasó por una particular razón: “Pensé en todo momento si era la hora del debut o no. Hoy podría haberlo puesto en el último cambio, pero para mí y para él también hubiese sido poco ingresar dos minutos. Antes, quizás era prematuro. Ya va a llegar el momento, está cerca”. Y llegó nomás.

Tiempo atrás, Echeverri había señalado que no era sencillo cargar con la responsabilidad de ser una estrella: “Hablé con mi familia sobre este tema porque me pasan muchas cosas siendo tan chico. Como que siento mucha presión de la gente y tengo que convivir con eso. A veces me estresa o me cansa, por así decirlo. Tengo que tratar de convivir con esto que la verdad que es un montón, pero estoy muy bien acompañado. Estoy muy contento también”. Debido a esto, el cuerpo técnico de River Plate intentó no quemar etapas con el futbolista de 17 años.

Esa mochila de responsabilidades implicó ser catalogado por la prensa española como “el nuevo Messi” y tanto Real Madrid como Manchester City lo tienen en la agenda. Pero no son los únicos. Desde hace varios meses, incluso antes que el Diablito firmase su contrato como profesional (lo firmó el 2 de enero de este año, justamente el día de su cumpleaños), París Saint-Germain le sigue los pasos.

* El resumen de la victoria de River ante Instituto

