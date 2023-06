13 frases de Demichelis tras el triunfo de River ante Instituto: del elogio al Diablito Echeverri al dardo al representante de Robert Rojas

Este jueves River Plate le ganó 3-1 a Instituto de Córdoba por la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol y se consolidó en la vanguardia de la tabla. Luego del encuentro disputado en el Estadio Monumental, el entrenador Martín Demichelis habló en conferencia de prensa. Analizó el cotejo ante los cordobeses y habló sobre diversos temas.

“Arrancamos con ese gol en contra que te desacomoda emocionalmente porque hablás de tantas cosas antes del encuentro y la ansiedad juega, algo que va a ser común en estos seis partidos que nos quedan. Después terminamos mejorando mucho en cuanto a la precisión y los duelos individuales. En el segundo tiempo con un hombre de más pudimos ganar y estirar la ventaja en la clasificación”, contó el DT.

“No vamos a ser hipócritas y no reconocer que se acerca el final, pero como les digo a los jugadores, esto es día a día y no quiero que nadie se piense que ya somos los campeones, porque hoy no hubo escenario, medalla, entrega de nada”, destacó.

Sobre las declaraciones del representante de Robert Rojas dijo que “fueron de una persona que no conozco y ni me modifica mi manera de ser. Si me tengo que dejar guiar por las declaraciones que hace cada uno no podría tomar decisiones certeras. Las cosas que tuve que hablar las hablé con Robert en persona y con el plantel. Hoy él se entrenó y estuvo en el vestuario. Seguirá siendo un jugador muy importante para nosotros. No es momento de hablar de mercado porque River es muy grande y primero hay que ganar y clasificar para la Copa. Lamentablemente, como el formato de competencia del campeonato argentino es diferente al de otros países hace que se confundan algunos representantes y jugadores”. El manager de Rojas dijo que “creemos que ya cumplió un ciclo en River Plate y estamos buscando que dé otro salto en su carrera. Algo que convenga a todas las partes”, pero luego aclaró que no quiso decir eso.

Tuvo un gesto paternal para mandar a la cancha a Claudio “Diablito” Echeverri. A los 61 minutos lo llamó con un guiño cálido, como bromeando en el momento de darle la chance de ir al campo de juego. Lo motivó para que entrara rápido en calor y luego le habló antes de que ingresara en lugar de Ignacio Fernández.

“Él sabe porque en la Reserva el fútbol es agresivo y él sabe que por la posición en la que juega siempre va a convivir con eso. Le pegaron y se levantó y siguió jugando. Me llena de orgullo darle la posibilidad de que juegue. Claudio tiene el ADN riverplatense y ojalá juegue muchísimos partidos con esta camiseta, pero hay que cuidarlo”, indicó Micho sobre el juvenil enganche.

River Plate está cada vez más consolidado y luego de 21 fechas suma 16 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Le sacó 10 puntos al segundo, Talleres de Córdoba, que aún no jugó en esta fecha; y 12 unidades a San Lorenzo, que igualó 1-1 con Estudiantes en La Plata. Además, el conjunto Millonario cosechó su cuarto triunfo al hilo sumando el 2-0 ante Fluminense por la Copa Libertadores. Hace siete encuentros que no pierde con cinco victorias y dos empates.

Desde su debut oficial como entrenador de River Plate, Demichelis suma 27 encuentros oficiales en 2023 sumando las tres competencias con 19 triunfos, 10 de ellos fueron de forma consecutiva en los últimos partidos de local. En la estadística global se incluyen 3 empates y 5 derrotas. En su primer experiencia como entrenador de un equipo principal, el ex defensor encamina al elenco millonario a un nuevo título a nivel nacional.

OTRAS DEFINICIONES DE DEMICHELIS

Enzo Pérez y Enzo Díaz. “Tenía premeditado que los dos ‘Enzos’ entraran. Pero los planes que uno tiene en la cabeza, después el desarrollo del partido no te permite concretarloS. Pérez no es uno más y nos dio muchísimo en cinco meses y medio y se viene entrenando hace unos días a la par. Pero cuando vos venís de cuatro semanas sin competir no hay derecho de pasar por encima de quienes vienen jugando y entrenando. No era el último del año, ni de él y ni el de Enzo Díaz. Los dos salieron en el mismo partido, contra Sporting Cristal y tenía en mente darles la chance de que jueguen. Quería ponerlos unos minutos para ver si los podía tener disponibles. Lo vi muy bien, haciéndose líder del mediocampo. En cuanto a Enzo Díaz, su parte física es su potencial y luego tuvo algunas imprecisiones lógicas de su parate”.

El buen rendimiento. “Cuando no se daban los resultados seguíamos trabajando de la misma manera y que había una armonía digna de destacar. Cuando uno busca cierto objetivos en la que la pelota pega en el palo y sale, ahora en estos últimos partidos se nos está premiando. Nos quedan seis partidos que hay que darles el merecimiento que corresponde y no me gustaría que no se den los 18 puntos que nos quedan”.

Suplentes. “Una de las cosas más importantes y difíciles es intentar manejar las emociones y que todos sepan que trabajando y que sean perseverantes van a tener sus chances. No me gusta tener solo once y lo dije siempre. Al minuto y medio mandé a calentar a tres. Si hubiese mandado a precalentar a seis jugadores, los que no entraron quizá hoy estarían hablando con sus representantes”.

González Pires. “Salió porque hizo un grandísimo esfuerzo. Terminó con una molestia y veremos si llega para el martes”.

Fútbol argentino. “Pinola, Lux y todo el cuerpo técnico me facilitaron mi adaptación. Si bien hace 20 años que estoy afuera, siempre estuve cerca del fútbol argentino. Hoy lo veo muy competitivo pese a que llevamos 10 puntos de diferencia. En la agresividad del jugador argentino, de no aceptar la derrota hace que uno saque lo mejor de sí. Pero a veces no se puede jugar como uno quiere, sino como uno puede”.

Eliminación de un descenso. “No soy yo quién arma las reglas. Mi tarea es adecuarme y reaccionar a las modificaciones que se van armando. Nosotros como institución tenemos el deber de pelear por todo lo que jugamos”.

Herrera. “Andrés tiene una potencia físico tremendo y es muy agresivo en la marca. Tiene mucho pasaje por afuera, gran remate. Tiene tantas cosas para seguir mejorando y entendiendo lo que es la institución. Porque cuando uno se relaja, Instituto nos metió el gol al minuto. A veces el inconsciente te juega en contra”.

River, comparado con grandes de Europa. “No se diferencia en nada de los grandes clubes europeos porque en el inicio de cada temporada tienen los mismo objetivos y el saber competir en todo el año. Si terminás tercero o cuarto no sirve. Es igual de grande que esos equipos. Llenando el Monumental un día jueves en casi un horario laboral. Tuve la fortuna de pasar por esos equipos. También en el Málaga en el que hicimos una grandísima Champions.

Partido ante The Strongest. “Nosotros nos quedamos concentrados para poder preparar el partido. No sé si vamos a arrancar con dos delanteros, cuatro volantes y dos delanteros, o cinco volantes y un delantero. Tenemos bastante repartido el tema de los jugadores que convierten”.

