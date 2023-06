La sinceridad de Grealish por las críticas a sus festejos con el Manchester City: “No molestan, pasé el mejor fin de semana de mi vida”

La celebración de Grealish tras salir campeon de Champions

Jack Grealish fue el gran protagonista de las celebraciones del Manchester City tras haber levantado la UEFA Champions League ante el Inter en Turquía. Luego de haber redondeado una temporada de menor a mayor, el extremo lució un aspecto alocado en los festejos debido a su gran ingesta de alcohol. Este ánimo fue mostrado en su esplendor en el regreso a Inglaterra con distintas imágenes que detallan sus dificultades para mantenerse en pie. Los fragmentos despertaron múltiples comentarios por parte de colegas, como así también críticas de sus detractores.

Una de las figuras de los Ciudadanos admitió no haber podido conciliar el sueño durante las 72 horas posteriores al título de campeón europeo, aunque el martes por la noche ya debía cambiarse el chip para estar en la concentración de la selección inglesa después de haber sido convocado por el entrenador Gareth Southgate para enfrentarse a Malta y Macedonia del Norte por la clasificación a la Eurocopa. Tras perderse el primer duelo e ingresar desde el banco este lunes, la estrella inglesa concedió una entrevista para la cadena radial británica talkSPORT y no se mostró arrepentido en lo absoluto por las postales exhibidas: “El fin de semana pasado fue el mejor de mi vida. Todavía estoy intentando asimilarlo. Estuve en un nivel tan alto la última semana”.

Tras retirarse con algunas dificultades del hotel elegido en Ibiza para celebrar la obtención del trofeo, Grealish manifestó que ya está totalmente recuperado de esas jornadas distendidas: “Me siento bien. Entrené el miércoles, el jueves, el sábado y el domingo y me sentí bien”. En consonancia, fue consultado por las críticas recibidas y las desestimó: “No me molestan. Había hecho algo que se hace una vez en la vida”.

“La última vez que se hizo... No sé cuándo lo hizo el Manchester United, pero hace siglos que no se hace”, aprovechó para realizar una picante declaración contra el clásico rival de los Sky Blues, quienes no ganan este trofeo desde 2008.

“¿Por qué no celebrarlo así? Todo el mundo estaba conmigo. No estaba solo, saliendo con mis amigos. Estaba con todo el equipo. Disfrutamos el sábado, el domingo y el lunes. Pasé el mejor fin de semana de mi vida. Acababa de ganar la Liga de Campeones y estaba muy emocionado”, continuó. Y agregó: “Probablemente estaba en el mayor subidón emocional de mi vida. El entrenador no me lo dijo, pero yo sabía que no jugaría el viernes”. Esto se produce porque Southgate ya tenía pensado darles descanso en el primer partido a los futbolistas que venían de jugar la final de la Orejona.

Una de las imágenes de los festejos de Jack Grealish (Reuters/Jason Cairnduff)

En este sentido, defendió su lugar en la selección de Los Tres Leones: “Mi prioridad absoluta es Inglaterra. Por eso estuve en la concentración el martes por la noche. Obviamente he pasado un buen fin de semana, ha sido el mejor de mi vida”. Y utilizó la ocasión para mandarles un mensaje a las voces disidentes: “Hoy he jugado y me he sentido bien. Hagas lo que hagas en la vida, siempre habrá gente criticándote. Es parte de la vida”.

Esta polémica nació tras el pitazo final que le dio la primera Champions de la historia al Manchester City. Inmediatamente, el atacante de 27 años protagonizó la cara visible del jolgorio, ya que comenzó a beber desde el vestuario. Incluso compartió a través de su cuenta de Instagram algunos videos con distintos compañeros como Julián Álvarez o Erling Haaland, pero siempre con una botella de cerveza en primer plano. Incluso se dio un divertido episodio en la zona mixta antes de abandonar el estadio cuando ESPN estaba entrevistando a la Araña y por detrás pasó Grealish: “¿Le vas a dar Fernet?”, le preguntó la periodista. “No, éste toma de todo”, le respondió.

Posteriormente, según detalló el diario The Sun, Jack Grealish llevó a algunos de sus compañeros a continuar con los festejos en un club nocturno de la ciudad. La fiesta del sábado se estiró hasta altas horas del domingo y nuevas filmaciones lo retrataron bailando en una tarima junto al delantero noruego. Este fue el broche de oro para una temporada con 5 goles y 11 asistencias en 50 partidos: “Probablemente tuve una de las temporadas más agradables de mi vida. La segunda mitad de la temporada, jugué un papel importante en algo que pasará a la historia del Manchester City”.

En este contexto, Tyrone Mings, ex compañero en Aston Villa, habló sobre sus particulares jornadas de disfrute personal: “Una noche de fiesta con Jack es extremadamente salvaje. Me he encontrado con él en vacaciones en el pasado, pero nunca me he puesto en la posición en la que he salido con él. Lo he visto en acción en el extranjero y muchas, muchas veces en este país y es impresionante”.

