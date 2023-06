9 frases de Demichelis: por qué no entró el Diablito Echeverri y las dudas que le genera la vuelta de Enzo Pérez

River Plate se llevó una victoria fundamental en el Estadio Monumental para alimentar el sueño de alzarse con la Liga Profesional. Con muchos puntos altos y niveles sostenidos, el Millonario venció 1-0 a Defensa y Justicia y extendió la ventaja en la punta contra Talleres a falta de siete jornadas para el final del campeonato. Esta gran labor colectiva incluyó los elogios de Martín Demichelis al término del duelo disputado en Núñez.

“El mensaje lo dio el equipo. Fue un golpe de autoridad a nuestros perseguidores, porque hace unos días atrás salimos a jugar en el Sur a un punto de Talleres. Ganamos bien en la cancha de Banfield, hoy contra un gran equipo y dos tiempos cortos volvimos a ganar. El apoyo de la gente no me deja de sorprender. Me transmiten la confianza que tienen en los jugadores. Seguiremos trabajando con esa humildad para seguir por la senda victoriosa”, declaró en conferencia de prensa.

Uno de los detalles del encuentro también se referenció en Claudio Echeverri. El Diablito hizo la entrada en calor, pero se quedó en el banco de suplentes y Micho explicó por qué decidió retrasar su debut en Primera División: “Pensé en todo momento si era la hora del debut o no. Lo veo muchísimo mejor desde la primera semana que se incorporó con nosotros. Está clarísimo que es un chico que seguirá creciendo en River y tiene el ADN de River. Está predestinado a jugar acá. Hay que acompañarlo, cuidarlo y ya llegará el momento de su debut. No sé cuando será. Estoy buscando el mejor momento. Hoy podría haberlo puesto en el último cambio, pero para mí y para el también hubiese sido poco ingresar dos minutos. Antes, quizás era prematuro. Ya va a llegar el momento, está cerca”.

Luego de alcanzar su noveno triunfo consecutivo como local, manifestó que Enzo Pérez está por volver a la par de sus compañeros, pero no aseguró su titularidad para el partido del próximo jueves: “Hizo unos primeros cinco meses brillantes, nos dio muchísimo y su recuperación se retrasó una semana, pero ya se está poniendo muy bien. Ahora, hay que disfrutar de este triunfo y encararemos la semana con la misma seriedad de siempre para preparar el mejor equipo posible ante Instituto”. “Ya se empieza a meter en la pelea y tengo unos días para pensar. Veremos a quien le toca arrancar el jueves”, profundizó.

El entrenador de 42 años también se refirió a Rodrigo Aliendro, una de las figuras del equipo, en su nuevo rol en el eje del mediocampo: “Por el presente que viene arrastrando hace varias semanas, es difícil que no sea él el que arranque los partidos. Sé que le gusta soltarse y pisar más el área, pero también lo puede hacer tranquilamente como volante central. Hoy lo hizo muy bien”.

Por otro lado, Micho le mandó fue consultado sobre los ofrecimientos por Nicolás De la Cruz y Lucas Beltrán: “No hablo de cosas hipotéticas del mercado y sería faltarle el respeto a mi plantel. Lo único que le pedí a los dirigentes es que cuidemos el gran plantel que tenemos. Ya llegara el momento de hablar del mercado. Ahora, no es momento. Tenemos cosas muy importantes y tenemos que darle finalización a las siete fechas que nos quedan. Hicimos un gran trayecto hasta acá, sería un pecado no terminarlo bien”.

En este sentido, resaltó el triunfo ante el Halcón: “Me dio la sensación de que el partido fue corto y daban ganas de seguir jugando. Hicimos un grandísimo encuentro contra uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Es uno de los equipos que más tenencia tiene y juega muy bien. A veces, salieron de la presión que ejercíamos y tuvieron sus aproximaciones, pero en líneas generales fuimos justos ganadores”. “Me gustaron mucho las formas porque Defensa y Justicia es un gran equipo. Se lo dije a Julio (Vaccari) porque tiene un mecanismo muy aceitado e ideas claras. La forma de ganarle me llenó de orgullo”, agregó.

Por último, le mandó un tierno mensaje a los seres queridos del hincha fallecido en el Estadio Monumental, que obligó a la postergación del compromiso en primera instancia: “Me gustaría dedicarle este triunfo a toda la familia de Pablo Serrano, porque es evidente que va a aquedar marcado cada vez que se juegue contra Defensa y Justicia el lamentable accidente que pasó”.

