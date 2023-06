“¿Querés que esté pateando la mesa y las sillas?”: el tenso cruce entre Sebastián Battaglia y un periodista por el mal presente de Huracán

Tenso cruce de Battaglia con un periodista luego de la derrota de Huracán ante Gimnasia

El presente de Huracán es inestable. En su última presentación ante Gimnasia, el Globo volvió a perder con un gol agónico de Cristian Tarragona y alcanzó los 9 partidos sin sumar de a tres. La era de Sebastián Battaglia todavía no conoce la victoria, puesto que lleva 7 encuentros dirigidos con 3 empates y 4 caídas consecutivas en las cuales ni siquiera pudo marcar goles.

En este contexto, el ex DT de Boca protagonizó un tenso cruce con un periodista cuando le consultó sobre la actualidad del elenco quemero. “¿Qué querés que haga? ¿Querés que esté pateando la mesa y las sillas? Nosotros tenemos sentimientos y entendemos la situación. No fue un partido más, no hace falta que lo explique porque no soy necio. Queremos sumar de a tres, pero lamentablemente a veces el fútbol tiene este tipo de situaciones y no te da lo que merecés”, destacó el estratega en una discusión con un cronista luego de la caída en el Bosque de La Plata.

“Estamos pagando con derrotas que duelen, porque por ejemplo hoy nos quedamos sin nada sobre el final sin merecerlo. Y tenemos bronca porque los rivales no nos superan, pero no podemos convertir a pesar de las situaciones que creamos”, apuntó Battaglia. Y completó: “Todos sabemos de la situación por la que estamos atravesando (en zona de descenso por tabla anual) y lo tenemos claro, pero por ejemplo en este partido ellos fueron superiores en el primer tiempo, pero en el segundo nosotros manejamos mejor la pelota. Pero es cierto que debemos estar atentos a los detalles hasta el último minuto, porque por ello perdemos puntos como hoy”.

A pesar de los malos resultados, el entrenador continuará en el cargo luego de la reunión celebrada con el presidente del club, David Garzón, otros directivos y los referentes del plantel. El director técnico llegó al cónclave con la idea de dar un paso al costado y los dirigentes también estaban convencidos de lo mismo, pero todo cambió cuando los referentes del plantel pidieron que continúe en el cargo para salir “todos juntos” adelante.

Además, existe la posibilidad que el sábado el equipo haga un entrenamiento abierto en el estadio Tomás Adolfo Ducó con el objetivo de que los hinchas vayan a brindar su apoyo emocional. Esto se contrapone con lo leído en las últimas horas en las redes sociales, donde los fanáticos se manifestaron en contra de Battaglia y el equipo tras la nueva derrota sufrida contra el Lobo.

Huracán se armó con Diego Dabove -ahora en Instituto de Córdoba- en el banco de suplentes y con la idea de pasar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, a donde no accedió luego de una eliminación sobre la hora contra Sporting Cristal en Perú. Desde esa noche en Lima, el equipo comenzó una caída de la que no logró salir, a pesar de las incorporaciones de futbolistas de trayectoria como Lucas “Pata” Castro, Juan García, Gastón Sauro, entre otros. Si bien el Globo perdió peso ofensivo con las partidas de Franco Cristaldo y Benjamín Garré, no se esperaba una campaña mala como la actual.

