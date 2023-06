La agenda deportiva de la semana

La Scaloneta se enfrenta a Australia (AP Foto/Gustavo Garello)

Semana con mucho deporte. Vuelve a jugar la selección argentina en suelo asiático. Se juega la final de la Liga Nacional de Básquet. Te dejamos los días, horarios y donde podes ver los mejores eventos deportivos:

Martes 13 de junio

Fútbol - Torneo de la Liga - Fecha 20

18:00 hs. Colón vs. Estudiantes de La Plata TNT SPORTS 603/1603

18:00 hs. Defensa y Justicia vs. Belgrano TV PÚBLICA & ESPN 121-621/1121-1621

20:30 hs. Gimnasia La Plata vs. Huracán TNT SPORTS 603/1603

Primera B - Torneo Clausura - Fecha 1

16:00 hs. Los Andes vs. Talleres RE DSPORTS 610/1610

Voley - Amistoso

21:00 hs. Argentina vs. Cuba TYC SPORTS 629/1629

Básquet - Liga ACB - Semifinal - Juego 4

16:00 hs. Barcelona vs. Unicaja FOX SPORTS 2 606/1606

World Athletics Continental Tour Gold

13:00 hs. Paavo Nurmi Games DSPORTS 615/1615

MLB - Temporada Regular

20:00 hs. New York Yankees vs. New York Mets ESPN 3 623/1623

23:00 hs. Chicago White Sox vs. Los Angeles Dodgers FOX SPORTS 3607/1607

Ciclismo

10:30 hs. Tour de Suisse DSPORTS 2 612/1612

Miércoles 14 de junio

Fútbol - Primera Nacional - Fecha 20

17:00 hs. Patronato vs. Almirante Brown TYC SPORTS 629/1629

UEFA Nations League - Semifinal

15:45 hs. Países Bajos vs. Croacia ESPN 621/1621

Copa Argentina

13:30 hs. Aldosivi vs. San Martín de San Juan TYC SPORTS 629/1629

Handball

20:30 hs. Amistoso Argentina vs. Cuba TYC SPORTS 629/1629

Liga Nacional de Básquet - Final - Juego 4

22:00 hs. Boca Juniors vs. Quimsa TYC SPORTS 629/1629

MLB - Temporada Regular

21:00 hs. Washington Nationals vs. Houston Astros FOX SPORTS 3 607/1607

Ciclismo

09:30 hs. Tour de Suisse DSPORTS 2 612/1612

Quimsa vs. Boca Juniors, final de LNB

Jueves 15 de junio

Amistoso - Amistoso Internacional

09:00 hs. Argentina vs. Australia TV PÚBLICA & TyC SPORTS 121-629/1121-1629

UEFA Nations League - Semifinal

15:45 hs. España vs. Italia ESPN 621/1621

CONCACAF Nations League

23:00 hs. Estados Unidos vs. México ESPN 3 623/1623

Atletismo - Diamond League

15:00 hs. Oslo TYC SPORTS 629/1629

MLB - Temporada Regular

16:30 hs. Philadelphia Phillies vs. Arizona Diamondbacks FOX SPORTS 3 607/1607

Golf - PGA Tour - Ronda 1

18:00 hs. US Open ESPN 2 622/1622

Ciclismo

09:30 hs. Tour de Suisse DSPORTS 2 612/1612

Viernes 16 de junio

Fútbol - Amistoso Internacional

15:30 hs. Polonia vs. Alemania ESPN 2 622/1622

Eliminatorias Europeas

13:00 hs. Finlandia vs. Eslovenia ESPN 3 623/1623

15:45 hs. Gibraltar vs. Francia ESPN 621/1621

Liga Nacional de Básquet - Final - Juego 5 (De ser necesario)

22:00 hs. Quimsa vs. Boca Juniors TYC SPORTS 629/1629

Se corre el Gran Premio de Canadá Credit: John David Mercer-USA TODAY Sports

Automovilismo - Fórmula 1 - Prácticas 1

14:30 hs. Gran Premio de Canadá FOX SPORTS 605/1605

18:00 hs. Gran Premio de Canadá FOX SPORTS 605/1605

FIH Pro League - Masculina

13:00 hs. Argentina vs. Nueva Zelanda ESPN 2 622/1622

Boxeo

23:00 hs. Adrián Curiel vs. José Ramírez Armenta ESPN 2 622/1622

PGA Tour - Ronda 2

18:00 hs. US Open ESPN 2 622/1622

Ciclismo

09:30 hs. Tour de Suisse DSPORTS 2 612/1612

World Padel Tour

04:30 hs. Cuartos de Final Femenino 3 DSPORTS 615/1615

06:30 hs. Cuartos de Final Femenino 4 DSPORTS 615/1615

08:30 hs. Cuartos de Final Masculino 1 DSPORTS 615/1615

10:30 hs. Cuartos de Final Masculino 2 DSPORTS 615/1615

12:30 hs. Cuartos de Final Masculino 3 DSPORTS 615/1615

14:30 hs. Cuartos de Final Masculino 4 DSPORTS 615/1615